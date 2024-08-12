7-й день операції ЗСУ в Курській області. Українські сили закріплюються в районі Суджі та розвивають наступ на півдні (карти)

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«Бабель»

Тиждень тому, в ніч на 6 серпня, ЗСУ зайшли на територію Росії в районі міста Суджа Курської області. У перші дні вони просунулися вглиб за трьома напрямками й оточили Суджу з півдня. Росіяни зупинили український наступ на підступах до залізничного вузла Коренєво і намагаються зупинити його на напрямках основних автомобільних трас. ЗСУ розвивають наступ на півдні. «Бабель» зібрав те, що відомо про операцію ЗСУ вдень 11 серпня з відкритих джерел (повідомлень осінтерів, українських пабліків, Z-пабліків і пабліків населених пунктів Курської області). Ці дані зʼявляються із затримкою, поточна ситуація відрізняється від тієї, що показана на карті.

«Бабель»

У перші дні операції українські сили обійшли Суджу з півночі. Ще 7 серпня з’являлися репортажі російських телевізійних кореспондентів із центру Суджі — військових на них не було помітно. Восьмого серпня були повідомлення, що ЗСУ захопили міст через річку Суджа на північ від міста. Судячи з повідомлень, ЗСУ контролюють і важливу автомобільну розв’язку на північ від Суджі.

З «виступу» біля Суджі українські сили пішли трьома напрямками: вздовж автомобільних трас 38К-030, 38К-024 і 38К-004. На першому напрямку вони підійшли до райцентру Коренєво, але закріпилися не в місті, а в селах Любимівка та Новоіванівка — приблизно за 15 кілометрів від Коренєва. Судячи з повідомлень Z-пабліків, ЗСУ обстрілювали Коренєво (в місті розташована залізнична станція і відділ прикордонслужби ФСБ).

На інших двох напрямках ЗСУ закріпилися в селі Мала Локня і спробували зайти в село Мартинівка. Z-пабліки повідомляли про бої на околицях Мартинівки і стверджували, що Мартинівка перебуває під контролем російських сил. Одинадцятого серпня з’явилися повідомлення, що ЗСУ взяли Мартинівку. Наразі немає візуальних підтверджень того, що село контролюють ЗСУ або російські сили (карта відображає «консервативну» версію).

Починаючи з 8 серпня в українських пабліках з’являються численні відео українських військових у населених пунктах Курської області — біля кордону й за кілька кілометрів від нього.

Українські військові в населених пунктах Курської області. Telegram / Андрій Цаплієнко

Одинадцятого серпня з’явилися повідомлення, що ЗСУ розвивають наступ на півдні й контролюють село Плехово (дані непідтверджені). Можливий напрямок їхнього руху — це село Бєлиця, біля якого перетинаються залізнична гілка й автомобільна траса, якою підходять російські сили. Якщо ЗСУ візьмуть їх під вогневий контроль, то зможуть перерізати останні надійні шляхи постачання російського гарнізону, що залишається в центральній частині міста Суджа.

Крім того, 10 серпня Z-пабліки повідомили, що ЗСУ перетнули кордон з Росією ще в одному південному напрямку, біля села Кондратівка (підтверджень цього немає).

Масштаби і загальний задум української операції залишаються невідомими. Найбільш консервативна версія — командування ЗСУ намагається скувати резерви російської групи військ «Північ» і змусити її припинити наступ на Харківському напрямку. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, командування ЗС РФ уже перекинуло до Курської області близько десяти батальйонів із цієї та інших груп військ. Вони завершують зосередження і розгортаються в бойові порядки.