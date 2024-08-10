Що подивитися у вихідні. Фінал «Академії Амбрелла», бойовик «Підбурювачі» від Бена Аффлека і режисера «Містер і місіс Сміт» та документалка зі звуками тварин, які люди не можуть почути наживо

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix і Apple TV вийшли п’ять цікавих релізів. Це фінальний четвертий сезон супергеройського серіалу «Академія Амбрелла», комедійний бойовик «Підбурювачі» про грабіжників-невдах, драма «Лоло й малий», документалка «Про що думають собаки» і серіал «Таємний світ звуків із Девідом Аттенборо» зі звуками тварин, які люди не можуть почути без спеціальної апаратури. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Супергеройський серіал «Академія Амбрелла» — четвертий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної серії коміксів Джерарда Вея видавництва Dark Horse Comics. У 1989 році у 43 жінок, що навіть не були вагітні, несподівано народжуються діти. Малюки проявляють надприродні здібності. Сімох із них усиновлює ексцентричний мільярдер сер Реджинальд Гарґрівс і створює «Академію Амбрелла» — групу для боротьби зі злочинністю. Після смерті Гарґрівса дорослі учасники Академії знову збираються разом. У четвертому сезоні вони намагаються відновити єдиний всесвіт, знищивши альтернативні часові лінії.

The Umbrella Academy / Netflix / шоуранер — Стів Блекмен / у головних ролях — Елліот Пейдж, Том Гоппер, Девід Кастанеда / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, 21% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Оглядачу Collider кінцівка серіалу не сподобалась — у фіналі так і не відповіли на запитання з минулих сезонів і забули про попередні сюжетні лінії. IGN, навпаки, пише, що шоуранери «чудово об’єднали все воєдино», хоча сезон вийшов трохи стислим через невелику кількість епізодів.

Комедійний бойовик «Підбурювачі»

Про що фільм. Рорі — колишній морський піхотинець, який лікує депресію та суїцидальні думки у психотерапевтки. Коббі — колишній злочинець, який керує баром. Їм обом терміново потрібні гроші. У місті скоро вибори — Рорі і Коббі викрадатимуть пожертви на передвиборчу кампанію мера-корупціонера. Та афера йде не за планом — компаньйонів рятує лише удача та імпровізація.

The Instigators / Apple TV+ / режисер — Даг Лайман / у головних ролях — Метт Деймон, Кейсі Аффлек, Хонг Чау / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 42% від критиків, 50% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що між головними героями бракує хімії та жартів. Оглядачу Variety сподобалась хаотичність персонажів і як вони імпровізують, коли щось іде не за планом.

Драма «Лоло й малий»

Про що фільм. Лоло — літній безхатько, який прихистив дитину. Він назвав хлопця Малий і навчив його виживати на вулиці. Коли Малий підріс, Лоло почав обкрадати багатіїв — він розчулює їх історією хлопця і віддає його за грошову винагороду. Вночі Малий втікає до Лоло разом з награбованими цінностями «нової сім’ї». Всі гроші вони витрачають на розваги. Але одного дня Лоло розуміє, що Малому потрібно щасливе майбутнє, тому вирішує знайти хлопцю хорошу сім’ю.

Lolo and the Kid / Netflix / режисер — Бенедикт Міке / у головних ролях — Ювенн Мікаель Алета, Жоель Торре, Хуан Карлос Лабахо / тривалість — 1 година 37 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Decider пише, що сюжет вийшов дуже правдоподібний і сентиментальний. Оглядач Ready Steady Cut називає фільм чудовим — йому сподобалася щира дружба дідуся та онука.

Документалка «Про що думають собаки»

Про що фільм. Документалка для любителів собак — автор розповідає, як вони сприймають світ (бачать, думають і нюхають) і як навчилися спілкуватися з людьми. У фільмі багато цікавих фактів про псів, наприклад, вони мають 16 різних виразів мордочок і деякі з них перейняли в людей.

Inside the Mind of a Dog / Netflix / режисер — Ендрю Мітчелл / тривалість — 1 година 15 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що документалка сподобається навіть любителям котів. Оглядач The Review Geek, навпаки, вважає, що розповідь автора доволі поверхнева і він міг би детальніше розкрити природу собак.

Документальний серіал «Таємний світ звуків із Девідом Аттенборо»

Про що серіал. Команда Девіда Аттенборо — одного з найзнаменитіших у світі авторів фільмів про природу — записала звуки, які тварини використовують, щоб вижити в дикій природі. Якихось із них людина нездатна почути наживо, тому дізнатись, як спілкуються деякі тварини, можна лише завдяки записам.

Secret World of Sound with David Attenborough / Netflix / режисер — Девід Аттенборо / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Decider називає візуальні ефекти дивовижними, а записані звуки — небаченими раніше. Оглядач The Guardian каже, що голос Аттенборо змушує тварин звучати ще краще.

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