Третій місяць в Україні регулярно палять машини військових. Для цього росіяни знаходять підлітків, боржників і залежних, яким обіцяють по $1 000. Як влаштована схема «легких грошей»

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Сімнадцятого червня 2024 року хтось підпалив джип військового Тараса Котова. Коли поліція повідомила Котову про підпал авто, він одразу вийшов на вулицю. Біля підгорілої автівки він побачив пару паліїв: це була мати та її син-підліток. З червня підпали машин військових, зокрема з ТЦК, стали масовим явищем. Автівки військових підпалюють по всій країні. Росіяни розповідають, що це — партизани та їхнє підпілля. Проте насправді це російські спецслужби, які знаходять бідних українців і платять їм великі гроші. В першу чергу вербують підлітків. Але всіх паліїв зрештою знаходять. Кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев вивчив десятки судових ухвал, занурився в даркнет, отримав відповіді Служби безпеки України, а ще — поспілкувався з кіберфахівцем Шоном Таунсендом і військовим Тарасом Котовим. І розповідає, як влаштована нова російська схема диверсій.

Поодинокі підпали автівок військових траплялись і раніше. Втім, у них не було чіткого російського сліду. Так, у серпні 2023 року поліція затримала киянина, який за рік підпалив 10 військових машин. Проте чоловік робив це з власної ініціативи, кажуть правоохоронці.

«Діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до всіх, хто захищає Україну чи допомагає армії. Киянин ніде не працював, жив з батьками та багато часу проводив в мережі Інтернет», — писали тоді в поліції.

Велика хвиля підпалів почалася в травні 2024 року. СБУ каже, що із середини травня росіяни почали контактувати з потенційними паліями, а останні — готуватися до злочинів. Перший підпал автомобіля військових, з якого і почалася хвиля, стався 30 травня в Кременчуці. У наступні дні повідомлень про підпали ставало більше, їх активно поширювали в російських пабліках. Загалом росіяни повідомили про десятки підпалів. Втім, ймовірно, кількість спалених авто вже перетнула сотню. Лише в Харківській області до серпня сталося щонайменше 40 підпалів авто військових. Поліція вже зловила 68 паліїв. Найбільше — у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові.

Показово, що саме в червні загалом зросла кількість різних диверсій, свідчать дані Офісу генпрокурора. Якщо за січень-травень зафіксували 46, то за січень-червень — вже 76.

Браузер не підтримує відео Підпал військової автівки в Кременчуці 30 травня.

Росіяни стверджують, що машини підпалюють партизани з проросійського підпілля. Насправді ж за цим стоять підрозділи ФСБ і Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнє ГРУ). Саме спецслужби та їхні цивільні спільники й підкупають українців, зокрема — підлітків. Російський слід підтвердили як найперші палії, так і листування, і отримані інструктажі, кажуть в СБУ.

Більшість людей росіяни завербували через групи в телеграмі, де українці шукали швидкого заробітку. Завербовані — переважно молодь, багато підлітків, яких росіяни вербують цілеспрямовано. Також вербують людей із залежностями від алкоголю, азартних ігор чи наркотиків.

Служба безпеки України

Служба безпеки України

Коли росіяни знаходять потенційного палія, вони просять зробити тестове завдання: розклеїти російські листівки по місту, намалювати антиукраїнське графіті, сфотографувати військові обʼєкти. Коли людина це виконує, їй обіцяють більші гроші за підпал.

«Це така собі «воронка продажів» для малоосвічених людей. Спочатку залучають дуже багато людей і потроху з них відсіюються люди, хто не готовий скоювати тяжкі злочини», — пояснює військовий Тарас Котов, якому на замовлення росіян підпалили машину.

Паралельно росіяни ще й психологічно обробляють завербованих, додають в СБУ. Вони натякають, що виконавець і так уже порушив закон і що для нього вже немає дороги назад. Також росіяни можуть шантажувати: деяких погрожували «здати в СБУ», якщо вони не виконають нове завдання.

Як і кого вербують росіяни для підпалів: приклад з Одеси Не пізніше ніж 15 травня російські спецслужбовці запропонували одеситу за гроші підпалювати об'єкти в області. Ймовірно, він неповнолітній: на одному із судів була його мати в статусі законної представниці. Як пояснює слідство, одесит не має стабільного джерела прибутку. Щоб заробити, він знайшов ще двох спільників, зокрема школяра, який також «намагався задовольнити свої фінансові потреби злочинним шляхом». План дій для них розробили росіяни. Спершу наприкінці травня група мала підпалити релейну шафу автоблокування (пристрій сигналізації та зв`язку) на критичній ділянці залізниці. 15 травня у телеграмі вони отримали від росіян координати релейної шафи та інструкцію для дій. Того ж дня вночі трійця підпалила шафу — один з неповнолітніх знімав це на відео, щоб звітувати кураторам. Втім, злочин не вдався: трійця підпалила релейну шафу лише ззовні, тому наслідки швидко ліквідували. Невдовзі група погодилася за гроші підпалювати машини військових, щоб створити картинку для пропагандистів. 23 травня вони вирушили на пошуки — ходили вулицями Одеси й шукали машини біля військових об'єктів. У Хаджибейському районі Одеси на автівці Fiat Fiorino вони побачили табличку «Обслуговування ТЦК В/Ч ОМР». Її та ще один військовий Ford Transit вони вирішили підпалити першими. У парку неподалік сколотили коктейлі Молотова і чекали слушного моменту. Вже наступного дня о 22:30 всі троє пішли до машин з кількома «коктейлями». При собі вони мали аркуш із надписом «ТЦК ГОРИТЕ», щоб зняти його на відео, на тлі палаючих авто, і викласти в соцмережі. Кинути вибухівку не встигли — біля машин на них уже чекали працівники СБУ. Зараз всю групу тримають під вартою в одеському СІЗО. Школяр визнав свою провину.

Єдина мотивація усіх паліїв — легкі та великі гроші, але аж ніяк не ідеологія. У даркнеті ми знайшли лише кілька пропозицій підпалювати машини ТЦК від того самого користувача. З кінця червня анонім, який називає себе «хіпі-хуліганом і пацифістом», обіцяв $2 000 за кожну спалену автівку. Під його дописами вже було кілька відповідей про виконані підпали.

Пропозиції підпалювати військові авто на одному з російських сайтів оголошень у даркнеті.

Деяким людям аноніми напряму писали в телеграм і пропонували «підзаробити». Теоретично, таких паліїв росіяни можуть точково відбирати, пояснює спікер спільноти українських кіберактивістів ГО «Український кіберальянс» Шон Таунсенд. Наприклад — відбирати найбідніших на сайтах оголошень. Також людей з боргами, мікрокредитами та потребою в грошах можуть відбирати завдяки злитим базам даних, припускає він.

Родина, яка підпалила авто військового Тараса Котова, жила скрутно — жінка мала великі борги за мікрокредитами. Коли 15-річний син побачив в інтернеті «можливість добре заробити», він запропонував це матері. Вона погодилась. Надалі вони звʼязалися з російськими кураторами в телеграмі. Спершу вони спалили машину в Чернігові. Згодом — поїхали в Київ, де блукали спальним районом. Там вони шукали машини зеленого кольору і погоджували свій вибір з кураторами. Так вони натрапили на машину Котова, за яку отримали б $500, якби їх не затримала поліція.

У судовому реєстрі є дві типові справи щодо нової хвилі підпалів: в Одесі та Київській області. В обох випадках серед паліїв були неповнолітні. Так, у Вишневому на Київщині автівку військового підпалив 16-річний школяр. Його підкупив 31-річний росіянин Олексій Олексійович Ваніфатов з міста Електросталь. Ваніфатов, який підтримує війну, у 2013 році служив у російській армії, має спеціальність снайпера, згодом — позиціонував себе як розробника сайтів і коуча «для чоловіків». Також, ймовірно, це син російського провоєнного політолога Олексія Ваніфатова.

Ваніфатов хотів організувати підпали машин, а щоб знайти спільників — публікував у телеграмі оголошення про легкий заробіток. Такі дописи він робив на каналі, де публікують оголошення про незаконну роботу та обіцяють «швидкі гроші».

Росіянин Олексій Ваніфатов, який завербував українського школяра для підпалу військових авто.

Сьомого червня Ваніфатов запропонував школяру з Вишневого палити машини військових за гроші — той погодився. Схема була така: треба самостійно знайти автомобіль, сфотографувати його, отримати настанови щодо дій, потім підпалити й знову сфотографувати. Вже наступного дня хлопець примітив джип Mercedes-Benz ML 270, який належав Нацгвардії, а ввечері — купив рідину для розпалювання багаття. Ввечері 11 червня хлопець підпалив цю автівку. Того ж дня росіянин надіслав йому майже $1 000 у криптовалюті.

Після цього підпалу школяр погодився створити й курувати в Україні групу паліїв. Вже 9 червня він зробив коктейль Молотова і спалив військовий бус Mercedes-Benz Sprinter. За це він знову отримав у криповалюті майже $1 000. Вже невдовзі хлопця затримали. Зараз він — під домашнім арештом і активно сприяє слідству.

Наразі СБУ і поліція встановила й затримала абсолютно всіх паліїв машин військових. Багатьох з них викривають ще на етапі підготовки до злочину, кажуть у Службі. Також правоохоронці вже встановили частину кураторів з російських спецслужб. Їм, як от росіянину Ваніфатову, оголошують підозри.

«Немає жодного випадку, де б ми не знайшли виконавця. Палії хотіли заробити грошей, але зароблять собі лише тюремні вироки», — кажуть у пресслужбі СБУ. Це стосується і неповнолітніх паліїв. Так, 16-річному хлопцю із Києва тепер загрожує до 12 років вʼязниці.

Найчастіше ці злочини класифікують як диверсії, теракт, перешкоджання діяльності ЗСУ чи навіть державну зраду. Втім, вʼязниці можна уникнути, кажуть в СБУ. Навіть якщо росіяни вже звʼязалися з людиною і дали їй завдання на підпал, вона все одно може відмовитись і повідомити про це в СБУ. Це звільнить її від кримінальної відповідальності.

Служба безпеки України

Служба безпеки України

Служба безпеки України

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