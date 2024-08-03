Тєлєк. Редакція «Бабеля» збирає приємні відео з YouTube, щоб подивитися їх за сніданком. Огляди, стендапи, сюжети, лекції — щосуботи

Тексти

Анастасія Лисиця / Катерина Бандус / «Бабель»

1

Канал: NEVER TOO SMALL / підписники: 2.76M / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Японський ілюстратор і архітектор показує інтерʼєр і планування свого двоповерхового будинку в тихому сімейному передмісті. У будинку площею 57 квадратних метрів він живе з дружиною і трьома дітьми-підлітками. Вітальня перетворена на щось подібне до патіо. На рівні другого поверху внутрішній дворик оперізує балкон, де стоять картини. У домі повно книжок, начиння, творів мистецтва ― він має одночасно житловий і казковий, мультяшний вигляд. Усього десять хвилин ― а немов побував в іншому, зовсім незнайомому світі.

2

Канал: Big Think / підписники: 7.06 / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Просто зараз в Америці вирішується доля психоделіків як інструменту під час психотерапії, зокрема психотерапії ветеранів війни, які переживають ПТСР. Найкращі перспективи в MDMA: дві третини тих, хто пройшов через MDMA-терапію під час клінічних випробувань, кажуть, що більше не відчувають симптомів. Випробування тривають уже багато років, їхні результати розглядає американська агенція FDA ― але на них очікують в усьому світі, зокрема й в Україні («Бабель» недавно обговорював це з народним депутатом Дмитром Гуріним). У цьому ролику необхідність MDMA-терапії пояснює професорка Рейчел Єгуда, голова клінічної програми з вивчення ПТСР в одному з американських ветеранських шпиталів.

3

Канал: Rich Roll / підписники: 1.27 / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Велика ґрунтовна розмова з Еллен Лангер ― професоркою психології Гарвардського університету. Лангер прославилася 15 років тому, коли провела експеримент «проти годинникової стрілки» ― група піддослідних «помолодшала» після того, як деякий час прожила в змодельованому середовищі своєї молодості. Тут вона розповідає про свою останню книжку The Mindful Body ― про те, що функціональна активність людського організму невіддільна від мислення, а тому неможливо лікувати тіло і водночас не звертати уваги на те, що відбувається в голові. Мабуть, найбільш вражає частина подкасту, де йдеться про експеримент із покоївками. Не будемо спойлерити. Послухайте.

4

Канал: It’s a Good Trip / підписники: 298K / хто радить: виконавча директорка Марина Колесниченко

Олександр Ляпота понад десять років катається Європою на велосипеді й робить мінісеріали зі своїх подорожей. Норвегія, Фінляндія, Італія, Португалія. Цього разу — Швейцарія. У планах проїхати 850 кілометрів через всю країну. Головна особливість байкпакінгу — ночувати в наметах, заряджатися на заправках і максимально бути into the wild.

5

Канал: Like Stories of Old / підписники: 726K / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Візуальний есей про підхід Крістофера Нолана до кінематографу на прикладі «Оппенгеймера» ― довгий, ґрунтовний, меланхолійний і по-хорошому вʼїдливий. Автор каналу випускає такі есеї раз на місяць і щоразу вкладає душу.

6

Канал: «Бабель» / підписники: 10.5К / хто радить: головна редакторка Катерина Коберник та її заступник Гліб Гусєв

Завтра на каналі «Бабеля» виходить пілотний випуск подкасту «Я жахлива людина». Раз на тиждень Катя Коберник і Гліб Гусєв обговорюють, як сильно їх бісить, що неможливо публічно поговорити на теми, які всі обговорюють приватно, ― і намагаються хоч про щось поговорити, не покатавшись при цьому випадково на шакалячому експресі. У пілотному випуску вони розмовляють про тих, хто поїхав, і тих, хто залишився, засуджують Олімпіаду і батьків, які не вакцинують дітей, і дивуються тому, що навкруги апокаліпсіс, але багатьом — ОК.

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