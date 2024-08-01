США не готові до війни з Китаєм (каже комісія Конгресу). Як виглядає китайська інфраструктура війни — у 12 фотографіях

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Liu Yang/VCG via Getty Images

Комісія зі стратегії національної оборони Конгресу США опублікувала звіт про те, наскільки Америка готова до великої війни з Китаєм. Члени комісії опитали кілька сотень людей — військових, посадовців, дипломатів, аналітиків. Серед тих, із ким вони розмовляли, були й три українця: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр оборони Рустем Умєров і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Російсько-українська війна згадується майже в кожному розділі звіту. Його головний висновок звучить так: Америка — її бюрократичний апарат, армія та промисловість — не готові до масштабного і тривалого конфлікту; тим часом армія Китаю виконує указ президента Сі Цзіньпіна підготуватися до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Редактор «Бабеля» Гліб Гусєв зібрав 12 фотографій, які ілюструють військову та індустріальну силу Китаю.

Ракета-носій Long March-2F стартує з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі, 25 квітня 2024 року. За весь рік Китай розраховує зробити майже сто орбітальних запусків. GREG BAKER/AFP via Getty Images

Міністерство оборони США дає приблизну оцінку ядерного арсеналу Китаю в 500 боєголовок — це третій за розміром арсенал у світі. На фото: військові машини з міжконтинентальними балістичними ракетами DF-5B беруть участь у військовому параді на площі Тяньаньмень в Пекіні у 2019 році. GREG BAKER/AFP via Getty Images

Китайські солдати марширують на військовому параді на найбільшій в Китаї тренувальній базі Чжуріхе, що на півночі Внутрішньої Монголії. 2017 рік. STR/AFP via Getty Images

Китай має другий у світі флот за водотоннажністю та перший — за кількістю діючих морських кораблів. На фото: церемонія спуску на воду третього китайського авіаносця «Фуцзянь», 17 червня 2022 року, Шанхай. Li Tang/VCG via Getty Images

За останні три роки Китай побудував приблизно 400 винищувачів та подвоїв свої запаси крилатих і балістичних ракет. На фото: глядачі роздивляються літаки та системи ППО під час ХІІІ Китайського міжнародного авіаційно-космічного салону 1 жовтня 2021 року в місті Чжухай, провінція Гуандун. Chen Jimin/China News Service via Getty Images

Пілоти групи вищого пілотажу ВПС армії Китаю під час авіасалону в аеропорту міста Чанчунь, 29 серпня 2022 року. VCG / Getty Images

Солдати сухопутних військ армії Китаю наводять понтонний міст через річку Хуанхе під час навчань, 15 липня 2021 року. Jia Fangwen/VCG via Getty Images

У Китаї працюють 55 атомних електростанцій, ще 22 — на стадії будівництва. На фото: працівники встановлюють модуль активної зони на будівництві Linglong One — першого у світі комерційного малого модульного реактора, 2023 рік. Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images

Китай нарощує видобуток природного газу. На фото: самохідне судно Blue Whale 7500 встановлює оболонку платформи на надглибокому газовому родовищі Deep Sea No.1. Санья, провінція Хайнань, 2024 рік. Yuan Chen/VCG via Getty Images

У Китаї працюють 44 заводи, що виробляють напівпровідникові чипи, ще 22 — зараз будуються. На фото: завод тайванської корпорації TSMC з виробництва чипів у Нанкіні, провінція Цзянсу, 2022 рік. VCG/VCG via Getty Images

У червні 2024 року представники судової гілки влади Китаю на пресконференції в Пекіні оголосили, що відтепер вони заочно судитимуть «затятих прихильників незалежності Тайваню», тобто тайваньских політиків. Yang Kejia/China News Service/VCG via Getty Images