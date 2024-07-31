«Дедпул і Росомаха» у перший тиждень прокату зібрав майже пів мільярда доларів. Це успіх, а ще, як кажуть критики, вірна ознака смерті кінематографу

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Amazon / «Бабель»

Двадцять шостого липня 2024 року в прокат вийшов фільм «Дедпул і Росомаха» з пʼятої фази кіновсесвіту Marvel. За перший тиждень він зібрав гарну касу — майже $500 млн при бюджеті у $200 млн. Зараз фільм на шостому місці по зборах за дебютний вікенд серед фільмів усіх часів. І на першому — серед фільмів з рейтингом R. Аудиторія в захваті — фільм має 8,2 з 10 балів на IMDb, 96% від глядачів і 79% від критиків на Rotten Tomatoes. Однак критики далеко не одностайні. Ті, хто критикує стрічку, називають її передвісником смерті кінематографу. А Джеймс Менголд, режисер фільму «Лоґан», який сюжетно передує «Дедпулу і Росомасі», розгромив концепцію Marvel, сказавши, що ідея мультивсесвіту наближає смерть сторітелінгу. «Бабель» розповідає, що так і не так з «Дедпулом і Росомахою» і чому його касовий успіх лякає критиків і кінематографістів.

Дедпул і Росомаха вперше у кіновсесвіті Marvel

Перші два фільми про Дедпула не входили до кіновсесвіту Marvel. Річ у тім, що права на екранізацію супергероїв Marvel ще з початку 1990-х належали різним кінокомпаніям. Marvel тоді мало не збанкрутувала, тому розпродала права. Так, наприклад, Людина-павук дістався Sony. А фільми про Дедпула, а також про Людей Ікс і Фантастичну четвірку, знімала виключно компанія 20th Century Fox.

Сама компанія Marvel і її кінофраншиза з 2009 року належать The Walt Disney Company. А у 2019 році Disney купила й 20th Century Fox, тому Дедпул і компанія «повернулися додому» й одразу стали частиною кіновсесвіту Marvel. І персонажа того ж Дедпула вирішили не перезавантажувати.

У Людини-павука зовсім інша доля. Sony кілька разів запускала самостійні кінопроєкти з ним — спочатку у 2002—2007 роках була трилогія «Людина-павук» Сема Реймі, а потім дилогія Марка Вебба у 2012—2014. Але у 2015 році Sony і Marvel досягли угоди, що герой стане частиною марвелівської франшизи. І для цього персонажа ще раз перезавантажили — його почав грати новий актор, а історію написали наново.

Дедпул же той самий, що й був у фільмах 20th Century Fox — його грає Раян Рейнольдс, а його історія в новому фільмі прямо продовжує попередні. Те саме і з Росомахою — на самому початку фільму глядачам показують його могилу, що була в кінці «Лоґана», а до ролі повернувся Хʼю Джекман.

Amazon / «Бабель»

Amazon / «Бабель»

Інтегрувати цих героїв у кіновсесвіт Marvel було неважко, бо в його основі, починаючи з четвертої фази, лежить ідея мультивсесвіту — нескінченної кількості альтернативних реальностей, між якими герої мандрують. Тому світ Дедпула з фільмів 20th Century Fox в руках нових власників просто отримав назву «Земля-10005» і увійшов у мультивсесвіт.

Мультивсесвіт як смерть сторітелінгу

За два дні до премʼєри «Дедпула і Росомахи» режисер «Лоґана» Джеймс Менголд дав інтервʼю Rolling Stone. Його не запитували про Росомаху, Дедпула і супергеройське кіно загалом, але режисер раптово вирішив розкритикувати саму концепцію мультивсесвіту в кіно. Менголд назвав її «ворогом і смертю сторітелінгу», бо замість знімати окремі цільні історії, автори фільмів починають надто часто гратися у пасхалки й камео. А глядача приваблюють суто на емоційному рівні — показуючи раптову взаємодію знайомих їм героїв.

Менголд не казав цього конкретно про Marvel, але коли в прокат вийшов «Дедпул і Росомаха», деякі критики назвали його слова пророчими. Оглядач Бен Чайлд пише, що в фільмі, звісно, є смішні жарти та гарні моменти, але це «нескінченна низка в основному вражаючих сцен, повʼязаних чимось віддалено схожим на справжній сюжет».

Луї Чілтон з Independent висловився ще жорсткіше. Спочатку він перелічив усе, з чого складається фільм, — жарти, відсилки, пасхалки, камео різних старих супергероїв, метаіронічні жарти про саму Marvel і багато екшену. А далі зробив висновок:

«Ми називаємо «Дедпул і Росомаха» фільмом, тому що він виходить у кінотеатрах і триває дві години, але за винятком цих технічних деталей він майже нічим не схожий на традиційний блокбастер. Проблема не в тому, що він погано розповідає свою історію, а в тому, що він взагалі не зацікавлений у тому, щоби добре її розповідати. Він зацікавлений винятково у підтримці та зміцненні бренду Marvel, у його життєздатності як продукту та реклами — змії, що пожирає свій власний хвіст».

Amazon / «Бабель»

І додає, що якщо «Дедпул і Росомаха» — це майбутнє кінематографу, то для його порятунку треба буде щось більше за пару супергероїв.

Критики пишуть, що метажарти в фільмі також працюють погано. «Disney змусить тебе працювати до 90 років», — каже Дедпул Росомасі, традиційно ламаючи четверту стіну. Але, як пише Джастін Чанг з National Public Radio, все це — лише розширення бренду, замасковане під сатиру на тему розширення бренду. А типові ходи Marvel вже настільки очевидні, що все, що залишається сценаристам, це намагатися жартувати над собою.

Чи врятує «Дедпул і Росомаха» кінофраншизу Marvel

Після 2019 року та закінчення основної сюжетної лінії перших фаз франшизи у фільмі «Месники: Завершення» Marvel зіткнулася з серйозною проблемою, яку критики називають втомою від супергероїв. І ця втома стала очевидною після відносного провалу фільму «Вічні» у 2021 році — він ледве окупився й зібрав негативні відгуки критиків.

Фільми франшизи досі приносять гроші, власне, як і «Дедпул і Росомаха». Але Marvel все більше критикують за брак нових ідей. Мультивсесвіт, який мав стати новою фішкою фільмів компанії, зрештою перетворився на зручний засіб прикривати сюжетні діри та слабкості сценаріїв. Це призвело до того, що у 2023 році один з фільмів пʼятої фази — «Марвели» — провалився в прокаті, з найменшими зборами в історії кіновсесвіту Marvel.

Багато критиків сходяться на тому, що «Дедпул і Росомаха» лише підтвердив, що з ідеями у Marvel не дуже. Весь фільм — суцільний фансервіс, хоча й доволі стильний і веселий, але ніякого нового методу, щоб утримувати увагу аудиторії, в ньому немає.

Amazon / «Бабель»

Усе, що франшиза може зараз — постійно повертатися до старих сюжетів, героїв і навіть акторів. Одночасно з премʼєрою «Дедпула і Росомахи» Marvel анонсували фільм «Месники: Судний день», який вийде не раніше 2026 року. Там повноцінно представлять суперзлодія, якого в кіновсесвіті ще не було — Доктора Дума.

І, як виявилося, зіграє його Роберт Дауні — молодший. Який до того багато років грав Залізну людину і після смерті свого героя у «Месниках: Завершення» нібито не збирався повертатися у франшизу. Фанати радіють поверненню улюбленого актора в новій ролі, а критики думають — знову нічого нового.

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