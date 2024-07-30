Джерела «Бабеля»: Комбрига 80 ОДШБ полковника Ішкулова звільнили за суперечку з командуванням, його замінить Павло Розлач. Командири бригади протестують. Що відбувається?

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Учора, 29 липня, в соцмережах зʼявилося звернення командирів батальйонів і рот 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ: вони вимагають залишити на посаді командира бригади полковника Еміля Ішкулова. Зараз полковник Ішкулов передає справи новому командиру бригади. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила з трьома джерелами, які побажали залишитися анонімними, і відповідає на три запитання: чим відомий Еміль Ішкулов, чому його зняли з посади комбрига і хто його замінить?

Чим відомий полковник Еміль Ішкулов? Йому 37 років. Випускник Інституту сухопутних військ, на війні з 2014 року. Ішкулов починав службу командиром розвідувального взводу в 25 окремій бригаді ДШВ. Його підрозділ направили в Амвросіївку — невелике місто в Донецькій області, яке стоїть на трасі до кордону з Росією.

На початку червня 2014 року він потрапив у полон біля села Маринівка. За завданням командира батальйону Євгена Мойсюка він розвідував місцеперебування ворожої колони. На ворожій території він був у цивільному одязі, без зброї, і дорогою назад був затриманий російським підрозділом. На початку війни командири підрозділів самостійно обмінювали полонених — і за кілька днів Мойсюк повернув Ішкулова.

Вже наприкінці липня 2014 року Ішкулов брав участь у рейді 25 бригади від Дебальцевого до Шахтарська. Його група розвідників ішла попереду основних сил і виявляла засідки.

Російське повномасштабне вторгнення Ішкулов зустрів в Авдіївці. Навесні його призначили командиром 5 батальйонно-тактичної групи 81 бригади — з нею він воював на Запорізькому напрямку. Наприкінці 2022 року він прийняв командування 80 бригадою ДШВ. Під його командуванням бригада обороняла головну дорогу до Бахмуту, а згодом наступала на південному фланзі Бахмутського напрямку і відвоювала Кліщіївку. Після початку контрнаступу росіян бригада тримала населений пункт — Кліщіївка досі перебуває під контролем ЗСУ, хоча на сусідних напрямках по лінії фронту росіянам вдалося просунутись.

Чому Еміля Ішкулова зняли з посади комбрига 80 бригади ДШВ? За словами джерел «Бабеля», певний час бригада перебувала на відновленні. Але відновитися в повному обсязі їм не дали. Бригада отримала наказ висуватися на певний напрямок, Ішкулову поставили завдання, яке він назвав нереалістичним: бракувало часу, сил і людей. Це не сподобалось командуванню, і його зняли з посади.

Оскільки підлеглі Ішкулова стали на його захист, згодом Командування ДШВ поширило повідомлення про те, що Ішкулова не звільняють, а переводять на вищу посаду в Командуванні ДШВ.

Хто замінить Еміля Ішкулова на посаді командира 80 бригади? ДШВ повідомили, що наступним командиром стане грамотний бойовий офіцер, повний лицар ордена Богдана Хмельницького. За інформацією джерела «Бабеля», це Павло Розлач — комбриг 82 десантно-штурмової бригади.

Павло Розлач — комбриг 82 десантно-штурмової бригади.

Павлу Розлачу 36 років. Він кадровий військовий, навчався в Чернігівському військовому ліцеї, потім в Одеському інституті сухопутних військ. У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів». Після університету служив у 95 бригаді. У її складі почав воювати у 2014 році — спочатку під Словʼянськом, потім біля села Піски, у районі Донецького аеропорту. У 2015 році став наймолодшим комбатом України — тоді йому було лише 27 років.

У 2019 році він звільнився в запас, став приватним підприємцем і побудував на Житомирщині акваферму, розводив сомів і форель. Та за два роки повернувся до армії й відтоді служив командиром однієї з батальйонно-тактичних груп 80 окремої бригади ДШВ. На початку 2023 року на базі цієї БТГ створили 82 десантно-штурмову бригаду, а Розлач став її командиром. Бригада брала участь у боях за Роботине. Розлача зняли з посади комбрига 82 бригади фактично за те саме, що зараз зробив Ішкулов, і призначили на штабну посаду в Командуванні ДШВ. Звідси він і прийшов на посаду комбрига 80 бригади.