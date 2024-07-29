Ексрозвідник Роман Червінський — ключова фігура низки спецоперацій. Він хотів викрасти російський літак і став підозрюваним через обстріл аеродрому «Канатове». Головне з інтервʼю після виходу з СІЗО

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Сімнадцятого липня ексрозвідник і командир однієї з частин ССО полковник Роман Червінський вийшов із СІЗО. Він підозрюваний у справі про обстріл аеродрому «Канатове». Втім, окрім цього, Червінський — ключова фігура у низці спецоперацій. До повномасштабного вторгнення Червінський займався операціями на окупованих територіях, зокрема — викраденням бойовика Володимира Цемаха, який був свідком збиття Boeing MH17. Напередодні вторгнення Червінський брав участь в операції з викрадення бойовиків «ПВК Вагнера» через Білорусь. Після провалу операції Червінський звинувачував голову Офісу президента Андрія Єрмака у держзраді. Вже в листопаді 2023 року анонімні джерела The Washington Post стверджували, що Червінський координував підрив газогонів «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» (і нібито робив це потайки від Зеленського та ОП). А 29 липня «Українська правда» опублікувала перше велике інтервʼю з Червінським після його виходу з СІЗО. «Бабель» переказує найважливіше.

У чому підозрюють Червінського? Слідство вважає, що Червінський разом із групою осіб вербував російського пілота, щоб той за гроші перегнав на аеродром «Канатове» військовий літак із Росії. Це мало статись 23 липня 2022 року. Того дня росіяни обстріляли аеродром, убили командира військової частини, а ще — поранили 17 військових і знищили два українські винищувачі. Слідство вважає, що винен у цьому саме Червінський. Він нібито не погодив операцію з розвідкою і перевищив свої повноваження. СБУ вважає, що він самовільно відправив військових на аеродром, щоб ті зустріли російський літак. У результаті росіяни нібито отримали дані про наявність на аеродромі літаків та військовослужбовців Повітряних сил і атакували його.

Про операцію з перегону російського літака знав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний, командування Повітряних сил, а задумала її Служба безпеки України. Загалом до неї були залучені представники ССО, оперативник СБУ, представник ПС та командування одного з військово-повітряних центрів Повітряних сил.

Сам Червінський не був у цій операції з самого її початку. Його долучили, коли в СБУ виникла потреба у контактах з Повітряними силами, щоб організувати повітряний коридор і безпеку перельоту. СБУ звернулась до Червінського, який і контактував з ПС. Згодом саме Повітряні сили й відповідали за безпеку перегону літака.

Коли керівник Червінського доповів Залужному про суть операції, головком усно дозволив оцінити, чи можна її провести. Маючи такий дозвіл, Червінський поїхав до командувача Повітряних сил Миколи Олещука і пояснив йому суть операції. Тоді Олещук дав Червінському контакти командира нижчої ланки.

Одинадцятого червня 2022 року Залужний нібито підписав документ-санкцію, щоб створити групу для проведення операції і подальших дій. Цей документ не зберігся. Усе тому, що в серпні 2022-го військову частину Червінського розформували і цей документ довелося знищити — у військовій частині не було архіву для таємних документів. Утім, коли Залужний підписував санкцію, він також підписав лист-прохання до СБУ, щоб вони відрядили свого співробітника в підпорядкування ССО для проведення операції. Цей лист є у справі.

Саме СБУ обирала, кому з російських пілотів запропонувати взяти участь в операції. За домовленістю пілот мав пролетіти в Україну узгодженим безпечним коридором на певній висоті. Він також отримав пароль, щоб Сили ППО України не атакували його.

Пілотом в СБУ обрали Романа Носенка, який літав на Су-24 і Су-34 і не мав звʼязків з ФСБ. Носенко мав прилетіти на один із трьох аеродромів, серед яких було «Канатове». При цьому він до останнього не знав, на який саме. Це йому мали б повідомити вже на кордоні. Військові, що працювали на аеродромах, також не знали про цю операцію — через ризик витоку інформації.

«Росіяни не могли завчасно знати, що ми будемо їх чекати на одному з трьох аеродромів, зокрема на «Канатовому». Всі заходи були проведені так, що вони не могли знати», — наголошує Червінський.

Служба безпеки України

Служба безпеки України

За день до операції, 22 липня, Червінський відправив групу «людей» і представників Повітряних сил організувати повітряний коридор для прольоту російського літака. З собою вони мали ПЗРК, щоб додатково посилити ППО на випадок, якби росіяни вирішили обманути і прорватися в повітряний простір України.

Опівдні Червінський радився щодо операції зі своїм керівником та генералом Повітряних сил, який брав участь в операції. Разом вони вирішили, що Червінський і група з 20 людей мають їхати на «Канатове», щоб забрати пілота й підтримати безпеку.

Для цього о 16—18 годині з Васильківського аеродрому Червінський і представник Повітряних сил полетіли гелікоптером на Кропивницький. Використати гелікоптер Червінському дозволив сам командувач ПС Микола Олещук — він зробив це на прохання командувача територіального командування, з яким і радився Червінський щодо операції.

Напередодні операції СБУ також відрядила свого співробітника до Львова. Туди о 2-й ночі 23 липня мала прибути дружина російського пілота. Коли цього не сталося — Червінський запідозрив, що операція не відбудеться.

«Пілот не прилетів, з яких причин — я не знаю, чи його затримала ФСБ, чи він грав. Це вже СБУ займалася цим питанням і визначала цю історію», — розповів Червінський.

О 5-й ранку 23 липня росіяни випустили 13 ракет по аеродрому «Канатове». Від обстрілу загинув командир військової частини, 17 військових були поранені. Також ракети знищили два винищувачі, іншу техніку та злітну смугу.

Червінський разом із представником Повітряних сил був на аеродромі під час обстрілу, втім устиг спуститися в укриття. При цьому поранені військові халатно порушили норми безпеки і не пройшли в бомбосховище, каже він. Саме тому їм і не виплатили компенсації у звʼязку з пораненням — мовляв, службове розслідування встановило, що травми вони отримали саме через порушення безпеки.

«Коли ми все це планували, вони [Повітряні сили] сказали, що обстріл аеродромів це звичайна справа, планові ризики. Операція не могла бути причиною обстрілу: ракети запускаються по цілях (літаки, штаби і т. ін.) Тому ракетами по операції не стріляли, їх запускали по обʼєктах незалежно від того, була операція чи ні. Якби там не було літаків — туди б ракета не прилетіла. Операція ніяк не повʼязана з обстрілом», — каже Червінський.

Уже після обстрілу СБУ контактувала з пілотом — принаймні про це Червінському казали у службі.

У СБУ заявляли, що через дії Червінського росіяни дізнались про «розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків». Він це спростовує. Мовляв, єдина інформація, яку передали росіянам, це те, що в обмін на літак їм дадуть гроші та паспорт України чи інших країн. «Це та інформація, яку Україна передала пілотам за законом про винагороду», — каже Червінський.

Наразі Червінський — під домашнім арештом у справі про можливий хабар. Червінський називає цю справу сфальсифікованою. Офіс генпрокурора вважає, що у 2020 році Червінський видавав себе за чиновника Державної фіскальної служби й намагався отримати $100 тисяч хабаря. Він нібито обіцяв бізнесмену повернути затриману партію тютюнових виробів, якщо той заплатить $100 тисяч «службовцям фіскальної та податкової служб».

Ексрозвідник пояснив: його знайомий з юридичної компанії вирішив порадитись із Червінським щодо одного «дивного» клієнта. Товар цього клієнта арештували на митниці, і він звернувся до цієї компанії, щоб зняти цей арешт через суд. Саме послуги юристів, а не хабар, оцінили в «100 тисяч». Через те що клієнт поводився дивно, юридична компанія попросила Червінського з ним поспілкуватися, щоб краще зрозуміти, що це за клієнт. Червінський каже, що працівники СБУ «порізали» відеозапис і роблять вигляд, що кажучи «дай документи», Червінський мав на увазі гроші.

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