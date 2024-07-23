На боці Камали Гарріс — вік, стать, професія і раса. Заважають — минулі проколи та слабкість в експромтах. У Трампа її остерігались ― ось чому

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Getty Images / «Бабель»

Головною претенденткою на посаду президента США від Демократичної партії після зняття з виборів Джо Байдена стала Камала Гарріс. Хоч офіційно партія обере кандидата на зʼїзді 19 серпня, довкола віцепрезидентки вже гуртуються впливові партійці, а прихильники зібрали на її виборчі потреби рекордний $81 мільйон за добу. Тепер стало відомо, що Гарріс розглядала можливу відмову Джо Байдена балотуватись і готувалась до цього. Журналіст «Бабеля» Антон Семиженко прочитав десятки публікацій провідних медіа США і розповідає про ймовірну тактику Гарріс, чому в штабі Трампа її вважають одним з найгірших варіантів для себе та до чого тут кокосові пальми.

Як Джо Байден вирішив піти В минулі вихідні у Байдена залишалось два варіанти дій ― або піти, або зіткнутися з жорсткою критикою однопартійців. Впливові демократи вже підготували листа, де закликали Байдена піти. Ініціювала його колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Після провальних дебатів із Трампом 27 червня вона не раз казала Байдену знятися з виборів. «Три тижні вона робила це мʼяко ― настав час жорсткого підходу», ― казав Politico один з наближених до верхівки Демпартії політиків. Також у суботу Байдену доповіли про свіжі дані соцопитувань, за якими він програвав Трампу в ключових «хитких штатах». Стало очевидним, що вибори йому не виграти. Вранці в неділю Байден подзвонив кільком ключовим однопартійцям і сказав про рішення вийти з перегонів. Тоді подякував найближчим членам виборчого штабу на Zoom-колі. За хвилину після цього він опублікував у соцмережі Х повідомлення, з якого про рішення знятися дізнався світ. Для більшості партійців це було несподіванкою: вони все ще готували його виступи в Техасі та Джорджії.

Камала Гарріс дізналась, що Байден виходить із перегонів, у неділю вранці: президент подзвонив їй одній із перших і запропонував замінити його. Це рішення не стало для неї несподіванкою. Приєднуючись до команди Байдена у 2019 році, вона усвідомлювала: президент уже у віці, варто бути готовою виконувати його обовʼязки. Під час нинішньої виборчої кампанії у штабі Камали в Обсерваторії номер один ― так називається резиденція віцепрезидента США ― обговорювали різні варіанти розвитку подій, зняття Байдена з перегонів теж. Однак це відбувалось у дуже вузькому колі: Гарріс не хотіла вплинути на ситуацію довкола президента.

Після провальних для Байдена дебатів із Трампом 27 червня Камала перестала спілкуватися з журналістами, вона скасувала пресконференції. І якщо раніше під час мандрівок країною часто неформально спілкувалась із представниками медіа не під запис, то в липні взагалі уникала журналістів ― щоб навіть виразом обличчя не видати зайвої емоції.

Гарріс мала готові тези проти Трампа ― планувала використовувати їх на мітингах на підтримку Джо Байдена. Її риторика загалом не зміниться і після того, як вона стала кандидаткою. Один з головних акцентів Гарріс робитиме на тому, що раніше вона була представницею закону. Трамп же ― звинувачений судом правопорушник. У 2019-му вона брала участь у праймеріз Демократичної партії, її головним супротивником був Дональд Трамп, про якого вона навіть встигла зняти агітаційний ролик.

У Дональда Трампа вважають Гарріс однією з найнебезпечніших опонентів, значно менш зручною за «сонного Джо». Камалі 59 років, проти неї 78-річний Трамп ― стариган. Один з головних аргументів його передвиборчої риторики ― що конкурент старий та немічний ― тепер гратиме проти нього. Гарріс веде активний спосіб життя, підкреслюючи це своїми виступами на різноманітних дотичних до спорту подіях. Любитель фастфуду Трамп цим похвалитись не може.

Друга причина того, чому Гарріс є для Трампа небезпечною конкуренткою, ― у тому, що вона жінка. Вона виступає за права жінок, зокрема за право на аборт. Це позиція всієї Демократичної партії, завдяки якій вона отримала чимало голосів на проміжних виборах до Конгресу 2022 року, та з вуст набожного християнина Байдена слова про право на аборт звучали рідко і непереконливо. Гарріс, очевидно, спробує мобілізувати виборців довкола цієї тези. Трамп же відомий кількома скандалами, повʼязаними зі зневагою до жінок. Найвідоміший з них ― так звані Голлівудські плівки, на яких у неформальній розмові з журналістом Трамп зізнався, що добитись жінки просто, треба лише «схопити її за промежину».

Третя сильна сторона Гарріс як кандидатки ― її походження. Донька науковців з Індії та Ямайки, заміжня за євреєм чорношкіра, вона гуртує довкола себе етнічні меншини США. А якщо врахувати, що зараз серед американської молоді відсоток небілого населення більший, ніж будь-коли, у демократки високі шанси отримати голоси молодого електорату. Натомість Трамп ― представник геть іншої культури.

Wikimedia / «Бабель»

Wikimedia / «Бабель»

Wikimedia / «Бабель»

Одні з перших кроків Камали Гарріс після зняття Байдена з виборів були розраховані саме на молодь. Biden&Harris HQ, акаунти в соцмережах на підтримку кандидата у президенти від Демпартії, тепер називаються Kamala HQ і повні мемів із політикинею. А в їхньому оформленні використано той самий ядучо-салатовий колір, що й на обкладинці свіжого альбому brat співачки Charli XCX. Виконавиця, чия платівка вже пʼять тижнів тримається в топі чарту Billboard, у ніч на понеділок затвітила: «kamala IS brat». Твіт вже набрав 46,5 мільйона переглядів і 307 тисяч лайків.

У штабі Трампа готуються опонувати Гарріс. Дональд уже придумав їй прізвисько ― Laffinʼ Kamala, себто «Камала, що сміється». Він звертає увагу на часом недоречний сміх кандидатки, адже «сміх може чимало сказати про людину». І на те, що вона нібито «приховувала очевидний розумовий занепад Джо».

Вочевидь, у Трампа критикуватимуть Гарріс через міграційну політику адміністрації Байдена: за це республіканці нерідко називають її «царем кордону», який не впорався із завданням. На початку президентського терміну Байден казав, що Гарріс опікуватиметься боротьбою з нелегальними мігрантами з Мексики. Згодом він не раз уточнював, що завдання Камали суто дипломатичні: покращити відносини з урядами країн, звідки до США прямує найбільше нелегалів, працювати над розвитком їхніх економік, запустити там інвестпроєкти. Безпосередньо захистом кордону мали займатись міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас і міністр людських ресурсів Хавʼє Бесерра. Однак американці запамʼятали, що за питання міграції відповідає Гарріс ― і коли у 2021-му виявилось, що потік нелегалів постійно зростає, критика полетіла саме на її адресу.

Утім, це може виявитись не головною проблемою Гарріс. Її не назвеш сильною в експромтах, в інтернеті чимало мемів про її ляпи під час публічних виступів. Гарріс бракує харизми ― прямо пише The Economist. При цьому прокурорське минуле робить її хорошою в допитах, на що не раз скаржились її опоненти. Тому в дебатах із Трампом вона «або залізе йому під шкіру, або загубить нитку бесіди». Та брак харизми ще не закриває політику дорогу до Білого дому, підсумовує редакція видання: президентами США не раз ставали неяскраві політики, які виявились найбільш прийнятним варіантом для виборців.

Гарріс любить просте зручне взуття. Під час попередньої кампанії вона привернула увагу «тематичними» кедами. Getty Images / «Бабель»

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