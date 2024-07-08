Колись економіст Олег Соскін був радником двох президентів і мріяв про Україну в ЄС. А тепер він улюблений експерт російської пропаганди і каже, що Зеленський «несе фактор смерті»

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«Бабель»

Олег Соскін — економіст, політик і колишній радник президентів Леоніда Кучми й Леоніда Кравчука. З 2000-х він часто давав коментарі для телеканалів, газет і онлайн-медіа — і вже тоді робив неправдиві прогнози й поширював божевільні теорії змов. Наприклад, казав, що Києвом насправді правлять «вірменсько-кавказькі анклави», і прогнозував, що в лютому 2009 року станеться колапс «мафіозно-кланово-олігархічної системи», через що зупиниться майже вся промисловість. Соскін завжди був «експертом широкого профілю» — коментував будь-які скандали і популярні події. З початком повномасштабного вторгнення він «опанував» нові теми. Тепер Олег Соскін робить воєнні прогнози, розповідає, хто насправді стоїть за світовими подіями, радить уряду, як керувати країною, а військовим — які міста звільняти. На своїх YouТube-каналах «Олег Соскин» та «SoskinNews USA, Europe, World» він щодня публікує по пʼять-шість відео, але вони не набирають багато переглядів — у середньому від 20 до 50 тисяч. У 2022 році Соскіна регулярно кликали в ефіри «Фабрика новин» та УНІАН, але у 2023-му перестали. У різних блогах і новинних каналах, як-от Politeca, UKRLIFE.TV та «Александр ШЕЛЕСТ», він досі набирає сотні тисяч переглядів. Ведучі називають Соскіна «батьком української демократії», хоч насправді він — джерело численних маніпулятивних новин у російських пропагандистських медіа. За даними дослідження InfoLight.UA, Олег Соскін — найбільш цитований на російських сайтах український діяч. Журналістка «Бабеля» Софія Коротуненко передивилися десятки виступів та інтервʼю Олега Соскіна і розповідає, хто це такий і що він говорить заради переглядів.

Хто такий Олег Соскін

Олегу Соскіну 70 років. Його біографія відома переважно з його ж сайту. За словами Соскіна, у 1980 році він з відзнакою закінчив економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Там проходив аспірантуру і з 1983 року викладав економіку. Згодом став доцентом кафедри міжнародних відносин у Вищій партійній школі.

З 1975 року Соскін був членом Комуністичної партії, з якої вийшов у серпні 1991-го. У 1992—1993 роках працював старшим консультантом тогочасного президента Леоніда Кравчука та радником прем’єр-міністра Леоніда Кучми. Це підтверджує інший радник Кучми Тарас Стецьків в інтерв’ю виданню «Хвиля». Як каже сам Соскін, він пішов з посади, бо не погоджувався з тим, що уряд «будує державно-монополістичний клановий капіталізм».

У 1994-му заснував аналітичний центр «Інститут трансформації суспільства», де проводив економіко-політичні дослідження і публікував їх в «Економічному часописі-XXI», який видавав разом з Національною академією наук України. У 1998 році Олег Соскін запустив проєкт «Мій вибір — НАТО» — сайт і форум, де можна було знайти різну інформацію про Північноатлантичний альянс, а також аргументи, чому Україні треба туди вступити.

У 1995 році Соскін став головою Ліберальної партії України, але через рік пішов, за його власними словами, через «космополітичний курс, який йому нав’язували». У квітні 1996-го очолив Українську національну консервативну партію. З 1998 до 2000 року був радником президента Леоніда Кучми з економічних питань.

Голова Української національної консервативної партії Олег Соскін під час маршу у Львові. Facebook

У 2003 році Соскін заснував сайт Soskin.info з гаслом «Бог, Нація, Держава!». Його адміністратори публікували аналітичні матеріали Соскіна і новини різних міст України. У 2021 році домен сайту перекупила букмекерська компанія Parimatch.

Сам Соскін називає себе не тільки «політичним і економічним експертом», а й «найкращим експертом на всьому радянському та європейському просторі з питань еволюційного розвитку і його процесів». Свою авторитетність він підкріплює стажуванням «для українських управлінців в Економічному інституті США в Колорадо». Інституту саме з такою назвою ми не знайшли, ймовірно, Соскін мав на увазі інший навчальний заклад. Він також каже, що в 1994 році пройшов «науково-практичний тренінг за програмою для українських парламентарів і осіб найвищого рівня впливу». Чи існував насправді такий тренінг — важко підтвердити.

Як пише Соскін, він також автор «понад 350 наукових статей і глав у монографіях», які використовують у своїй роботі «законодавчі та виконавчі органи влади всіх рівнів».

Олег Соскін у медіа

Наприкінці 2000-х Олег Соскін став відомим економічним і політичним експертом — його кликали популярні медіа, наприклад, Zaxid.net, газета «День», Deutsche Welle, «Обозреватель», «Бульвар Гордона» та «Цензор.Нет». Під час Революції гідності Соскін активно коментував події, ходив на ефіри, наприклад «Громадського».

Він критикував владу, виступав проти олігархів і будь-якої співпраці з Росією, з якою прогнозував війну. Тоді Соскін відстоював ідею євроінтеграції України та безвізового режиму з ЄС. Але згодом почав дрейфувати в іншому напрямку.

У 2014 році Соскін назвав в. о. президента Олександра Турчинова диктатором і «спільником режиму Януковича, який прикриває відхід бандитів». Він також звинуватив його в роботі на російські спецслужби. Того ж року «Радіо Свобода» писало, що Соскін «епатажно коментує всі можливі події в країні», а відео з ним набирають неабияку популярність у соцмережах.

Соскін взагалі не любить українських президентів і для кожного з них має прізвисько. Наприклад, називає Кравчука «комуністичною відрижкою», Кучму — «крадієм», Ющенка — «пустобрехом», Януковича — «психічно хворим», Порошенка — «перевертнем-зрадником», а Зеленського — «чорним джокером».

У 2017 році він казав, що вибух у центрі Києва влаштували злочинні угруповання на чолі з мером Віталієм Кличком — «рекетиром, який хоче захопити Володимирську вулицю». У 2020 році Соскін говорив, що в Україні діє міжнародна група, яка пропагує ЛГБТ. За його словами, нею керує партія «Слуга народу», але «ця лінія була і за Порошенка».

«Думаю, у Мінкульту є лобі, яке дозволило створити таке «вікно Овертона» в Україні», — пояснив Соскін.

Соскін про революцію

Соскін давно і регулярно прогнозує революції, повстання і «крахи системи». За його прогнозами, у лютому 2009 року мала остаточно зупинитися вся промисловість, а в травні 2011-го — початися народне повстання. Він тоді пояснював, що «Україна вагітна повстанням», і якщо його не станеться, «на український народ чекає новий період Руїни». Коли у 2011 році революції все-таки не сталося, Соскін пояснював, що «великий вибух» точно буде, але накопичується в Україні повільно.

Коли у 2014 році почалися протести на Майдані, Соскін заявив, що його прогноз справдився. Але відтоді йому вже так не щастило. Після повномасштабного вторгнення Соскін прогнозує революцію десь раз на пів року. Влітку 2023-го він ще не називав точних дат — лише казав, що революція почнеться «скоро» через провал вступу в НАТО. Восени 2023-го він очікував, що повстання проти Зеленського буде взимку 2024 року. Наприкінці лютого Соскін переніс «анархічну революцію» на квітень-травень. У липні 2024 року заявив, що першого серпня 2024 року почнеться дефолт і Україною керуватимуть «лондонські і паризькі групи». Чекати залишилося недовго.

Олег Соскін. Facebook

Соскін про війну

Соскін передбачувано знає, коли закінчиться війна, і робить воєнні прогнози. У 2014 році він говорив, що війна триватиме 10 років. У 2022-му уточнив прогноз — з 2014 до 2024-го мав бути «перший етап війни», але він «трохи помилився» — другий етап, тобто повномасштабне вторгнення, почався трохи раніше. Як і попередня фаза, вторгнення триватиме ще мінімум десять років — поки ЗСУ не дійде до Москви.

Після деокупації Херсону Соскін прогнозував, що ЗСУ легко звільнять лівобережжя Херсонщини «протягом тижня» і до кінця листопада «увірвуться в Крим». У липні 2023 року він казав, що навколо Бахмуту «замикається вогняне кільце» і за «два-три дні всі московити в ньому помруть». Соскін казав, що в місті було «багато містики і пішла якась хвиля». Згодом він не став пояснювати, чому деокупації не сталося.

У 2024 році Соскін перестав прогнозувати успіхи ЗСУ — тепер усе навпаки. У червні та липні 2024 року в його відео багато панічних прогнозів швидкої поразки України. Соскін стверджує, що головком ЗСУ Олександр Сирський «здає міста».

Він також коментує стан енергосистеми та обіцяє тотальний блекаут — взимку не буде «ні електроенергії, ні тепла, ні газу», бо «всі ТЕЦ і атомні станції будуть повністю розбиті й відрізані від високовольтних систем».

Соскін про Зеленського

У великому інтервʼю львівському виданню Leopolis Соскін казав, що Зеленським нібито керує «кремлівський синдикат». Раніше до нього входили «сім’ї Єльцина і Горбачова», «міжнародні бариги, що служать мамоні», «мілітарна група генералів з Володимиром Путіним» та «КДБ-ФСБ у різних форматах й іпостасях». А генеральним директором всього цього синдикату, за словами Соскіна, був Микола Галушко — останній голова Комітету державної безпеки Української РСР.

За словами «експерта», після 24 лютого 2022 року синдикат сильно змінився — «сімʼю» Єльцина викинули з угруповання, а Горбачов помер, і тому його «сімʼя» розпалася.

Соскін каже, що «ставки Путіна і мілітарної групи» впали, бо той не зміг захопити Україну — інші угруповання тепер мають більший вплив у синдикаті. Саме тому Путін погодився на «зернові коридори» — на нього нібито натиснув президент Туреччини Реджеп Ердоган, який входить до «групи міжнародних бариг» і може бути агентом КДБ.

«Олег Соскин», 31.07.2023.

Втім, Соскін остаточно не визначився, хто саме керує Зеленським. За іншою його версією президент — проєкт Коломойського, якого той створив, «щоб знищити Україну і мільйони українців».

Але зараз президентом керують американці — «сюзерени-господарі хочуть бійні» та направляють Зеленського, щоб винищити всіх українців. Навіщо? Щоб забрати всі корисні копалини з українських земель.

«Вже не треба ні в кого землю купувати, там все одно кладовище, там нікого немає», — пояснює Соскін.

Соскін вважає Зеленського диктатором і поширює тези російської пропаганди. За його словами, президент будує «комуністично-фашистський табір Гітлера-Сталіна» і обмежує свободу слова в країні. І це все в епоху «сьомого технічно-космічного ладу».

В одному з відео Соскін каже, що Зеленський чинить етноцид і руйнує українські сім’ї, бо заборонив чоловікам виїжджати за кордон. Він це робить на замовлення Заходу — там «бояться приїзду українських чоловіків», бо тоді іноземці більше не зможуть забирати в українок дітей і продавати їх на органи або в сексуальне рабство. Парадоксально, але наприкінці того ж виступу Соскін радить українським жінкам виїжджати за кордон, щоб урятуватися від Зеленського.

Окрім цього, на думку Соскіна, Зеленський — нелегітимний президент, якого не сприймають інші політики. Він незаконно ввів воєнний стан, бо «не провів жодного референдуму». До того ж Зеленський, на думку Соскіна, несе «фактор смерті» — «притягує» ракети до всіх міст, які відвідує, та до Кривого Рогу, звідки він родом.

«Александр Шелест», 27.06.2024.

Але перейматися не варто, каже Соскін — до 2032 року його скинуть військові. А «фаза краху» режиму Зеленського почнеться в липні 2024 року. На Закарпатті, каже Соскін, вже формуються «анархічні анклави», які опиратимуться мобілізації. Саме тому Зеленський наказав арештувати мера Мукачевого Андрія Балогу — щоб придушити ці угруповання.

Соскін про Байдена і Путіна

Соскін коментує і міжнародну політику. Наприклад, каже, що президент США Джо Байден підтримує війну з Росією і використовує Україну як таран для війни. А його головний опонент Дональд Трамп насправді розробив «ідеальний план для закінчення бійні», але його ніхто не слухає.

Він також вважає, що зараз у Путіна в житті «чорна карта», тобто важкий період. Соскін радить йому «завʼязувати з Україною» і рухатися на «жирний Захід».

«Він має знищити європейські прогнилі королівські доми — ілюмінатські масонерії», — каже експерт.

Соскін у російській пропаганді

Майже кожне відео Соскіна цитують російські пропагандистські медіа. За даними дослідження аналітичної групи InfoLight.UA, Олег Соскін очолив рейтинг українських діячів, яких цитують росіяни. Фрази з його відео виносять у заголовки, а самого Соскіна називають «ексрадником президента», «українським політологом» і «радником Кучми».

Типові заголовки: «Колишній радник Кучми Соскін: в Україні здійснили державний переворот», «Ексрадник Кучми Соскін: Україна ніколи не поверне собі кордони 1991 року», «Ексрадник Кучми вважає, що Зеленському варто було прислухатися до Путіна».

Фікрет Шабанов проти Олега Соскіна

Аналітику Олега Соскіна гостро критикує Фікрет Шабанов. «Бабель» уже писав про нього — Шабанов видає себе за канадського експерта-політолога, але насправді переказує теорії змови. Попри схожі заяви і подібність конспірології, яку вони поширюють, «експерти» не люблять один одного.

Шабанов каже, «Олег Соскин — фашист і нацист, схильний до ісламофобії», і називає його «помилкою природи з багатонадійним прізвищем». Двадцять третього березня 2024 року Шабанов заявив, що відмовлятиме всім каналам, на яких з’являється Соскін. Відтоді він не дає інтерв’ю, наприклад, блогу «Александр ШЕЛЕСТ».

«Бабель» написав Олегу Соскіну у Facebook і в коментарях під постом у його Telegram-каналі, щоб дізнатися більше про його заяви. Поки що Соскін на запит не відповів.

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