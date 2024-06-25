«Бабель» зібрав найбільш дивні й безглузді коментарі реальних людей про дефіцит енергії та розбирає їх з експертом. Всі збіги з Viber-чатом вашого будинку не випадкові

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Анастасія Лисиця / «Бабель»

З 22 березня росіяни знову масово атакують українську енергосистему і вже знищили понад 9 гВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку. Через це простим українцям і промисловості регулярно вимикають світло. Та попри очевидні причини, в соцмережах і медіа досі є багато відвертої брехні про те, коли й чому виник дефіцит. «Бабель» перечитав сотні дописів у соцмережах і коментарів під ними й вибрав найбільш поширені маніпуляції. На закиди цілком реальних людей відповідаємо із цілком реальним аналітиком енергетичного сектора інвесткомпанії Dragon Capital Денисом Саквою.

«Ахметов продає електроенергію з України в Румунію (а може ще кудись, чого ми не знаємо), поки ми українці сидимо без світла».

Група ДТЕК Ріната Ахметова володіє багатьма обʼєктами генерації — це теплові, вітрові та сонячні електростанції. Електроенергію, яку вони виробляють, компанія продає на внутрішньому ринку, державному ДП «Гарантований покупець» або ж експортує.

Втім, останні місяці Україна не експортує електроенергію в години, коли її бракує українцям. Згідно з даними Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E), востаннє Україна продавала незначні обсяги електроенергії Молдові 12 травня 2024 року.

Чом Україна взагалі продавала електроенергію, а не накопичувала, щоб використати в години пік? Бо притримати енергію до гірших часів не можна. Щоб в енергосистемі був баланс, енергію треба споживати в тих самих обсягах, в яких її виробляють, пояснює аналітик Денис Саква. Тобто навіть якщо ввечері українцям точно не вистачатиме енергії, а вдень її більше, ніж потрібно, надлишки треба використати одразу. Це може бути і комерційний експорт, і просто перетік енергії в єдиній європейській енергосистемі, який держави не оплачують.

Коли в соцмережах писали, що під час дефіциту Україна продає енергію сусідам, насправді йшлося про напрямки руху, пояснює аналітик Саква. І якщо повернутися до запитання, то, за даними платформи ENTSOE, в останні тижні експорт енергії в країни Європи нульовий.

«Дефіцит є, але не такий як кажуть. Чому нам вимикали світло наприкінці 2022 року, коли й далеко не було таких руйнувань, як зараз? Звідки тоді виник той дефіцит?»

Зимою 2022/2023 руйнування були, і дуже великі. Росіяни пошкодили всі великі теплові та гідроелектростанції. Влітку 2023 року Міненерго звітувало про 271 влучання в енергетичні обʼєкти. За даними «Укренерго», її магістральну мережу, по якій електроенергія йде від станції до споживача, пошкодили на 43%.

Також росіяни намагалися розʼєднати енергосистему країни на кілька частин, щоб розбалансувати споживання і виробництво. Це працює так: якщо від атомної станції відʼєднати великих споживачів, у неї зросте частота струму. Коли частота досягне певної межі, автоматика вимикає АЕС, пояснює Саква. В такий спосіб 23 листопада 2022-го росіянам вдалося на кілька днів майже повністю позбавити українців електроенергії. Але повноцінного і довготривалого блекауту тоді вийшло уникнути. Високовольтні підстанції, по яких били росіяни, вдалося швидко відновити.

Зараз так не вийде — росіяни масовано бʼють по генерації. Масштаби руйнувань значно більші, захистити електростанції, як підстанції, не можна — це величезні споруди, над якими треба зводити хіба що справжні саркофаги. Допомогти може лише ППО, але його на всіх не вистачає.

«За 20 годин 2 години з світлом! Поряд ЖК — весь день з світлом! Це як називається?»

Вашим сусідам з ЖК пощастило. Скоріш за все, вони на одній лінії з критичною інфраструктурою, яку не вимикають, — метро, лікарня, школа. Проблема цього підходу в тому, що часто будинки, які «навішані» на «критичку», споживають більше енергії, ніж власне обʼєкт, через який їх не вимикають.

Цю проблему вже вирішують: 18 червня ДТЕК звітував, що кількість багатоквартирних будинків, які були приєднані до ліній критичної інфраструктури, зменшили втричі. Тепер їх 510, і це лише 4% від загалу. Тож подивіться у вікно, можливо, в будинку по сусідству, де завжди горіло світло, тепер теж темно, як і у вас.

«Експерти відкрито говорять, що над киянами знущаються просто… Я за сьогоднішній день світла в своїй квартирі не побачила».

Які експерти так говорять? Про навмисні знущання ми нічого не знайшли, але Київ дійсно страждав від вимкнень більше, ніж багато інших міст. Головна причина — вимкнення проводили без урахування того, як багато в регіоні критичної інфраструктури. В Києві її багато, частина працює не на місто, а на всю країну. Ці обʼєкти вимикати не можна, вони споживали багато енергії, і невеликі залишки ліміту розподіляли між киянами.

Цей несправедливий підхід 24 травня своєю постановою змінив Кабмін — вона набрала чинності 24 червня. Згідно з постановою «Укренерго» буде доводити до обленерго ліміти споживання вже без урахування критичної інфраструктури. Відповідно, графіки по регіонах мають вирівнятися, а «знущання» припинитися.

«Тобто чотири місяці назад вистачало генерації, а тепер вистачає тільки на половину? Отже половину генерації виробляла Трипільська тец? Ви нас за йолупів тримаєте?»

Не тримаємо. Насправді постраждала не тільки Трипільська ТЕС. Восьмого травня росіяни атакували Добротвірську, Ладижинську і Бурштинську ТЕС. Першого червня — дві ГЕС. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, Росія знищила 50% генерації. На початку червня не працювало 73% теплових електростанцій і 20 гідроенергетичних блоків потужністю 1,3 ГВт. А загалом через обстріли і атаки дронів Україна вже втратила 9,2 ГВт.

Нікуди не зникла. Все на місці. Якби не сонячні електростанції, дефіцит був би ще більшим. Однак сонце «працює» не цілодобово — пізно ввечері і вночі цієї енергії немає, виникає дефіцит. Тому варто розуміти: якщо ситуація не зміниться, зі зменшенням світлового дня проблеми з енергією загостряться. І суто практична порада — використовуйте енергомісткі пристрої не вночі, а у вихідні, коли падає споживання, або вдень — коли енергію дає сонце.

Вибачте, що зайдемо здалеку. Для початку, як Україна купує електроенергію. По суті, це відкриті торги: енергію отримує той, хто пропонує більше грошей. Тобто Україні треба весь час конкурувати і пропонувати вигідну ціну європейським партнерам — це дорого.

Друге, з 2022 року Україна — частина європейської мережі, тобто всі процеси мають бути синхронізовані. Не можна в будь-який момент брати будь-яку кількість енергії, навіть якщо припустити, що на це є гроші. Великі обсяги імпорту можуть перевантажити мережі — десь зламається обладнання, станеться аварія. Поки Україні вдалося домовитись із сусідами про імпорт 1,7 гВт/год — це багато, але менше за 20% від оголошених втрат.

Є ще екстрена допомога, яку Україна просить у сусідів, коли в системі є дефіцит. Однак її надають за наявності й за тарифами, вищими, ніж при звичайному імпорті. Покрити постійний великий дефіцит за рахунок цієї допомоги неможливо.

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