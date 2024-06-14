Цього сезону українські футболісти, які грають за європейські клуби, вражали вболівальників, рятували свої команди і допомагали ЗСУ. «Бабель» розповідає про їхні успіхи і бажає перемоги на Євро-2024

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Українські футболісти в сезоні 2023/2024 стали справжньою сенсацією європейського футболу. Наприклад, форвард Артем Довбик став найкращим бомбардиром Іспанії, а воротар Андрій Лунін виборов місце в основі мадридського «Реалу». Багато українських футболістів опинилася в Європі вже після початку повномасштабної війни, коли власники українських клубів намагалися розпродати найцінніші свої активи. Наприклад, перехід Михайла Мудрика взимку 2023 року в «Челсі» приніс «Шахтарю» рекордні для українського футболу €100 мільйонів. Граючи за нові команди, українці не забували нагадувати світу про війну в Україні та допомагати ЗСУ. А вже сьогодні, 14 червня, розпочинається Чемпіонат Європи з футболу, на якому всі вони представлятимуть збірну України. «Бабель» розповідає про головних зірок нашої команди та їхні досягнення в європейських чемпіонатах, які можна порівняти хіба що з успіхами Андрія Шевченка початку 2000-х.

Артем Довбик, 26 років, «Жирона»

Багато українців вперше почули про Артема Довбика влітку 2021 року, коли він на останніх секундах матчу забив переможний м’яч у ворота збірної Швеції на Євро-2020 і вивів збірну України до чвертьфіналу. Тоді про нападника писали всі українські медіа, читачів цікавило, що за спортивний топ він носить під футболкою, а кількість підписників в Instagram Довбика зросла втричі. Йому пророкували перехід з «Дніпро-1» до «Динамо» або «Шахтаря». Але він залишився у своєму клубі й двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Влітку 2023 року Довбик таки поїхав до Європи — підписав контракт з іспанською «Жироною». І став одним з авторів її сенсаційного сезону. «Жирона» вперше у своїй історії посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та зіграє в Лізі Чемпіонів УЄФА. А Довбик у першому ж своєму сезоні в Іспанії став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 24 голи. Він повторив досягнення Андрія Шевченка, який теж забивав 24 голи, але робив це в трьох різних сезонах. На Євро-2024 Довбик їде чи не головною зіркою української збірної. Спортивні медіа вже пишуть, що ним цікавляться італійські «Мілан» і «Наполі», а також іспанські «Барселона» і «Атлетіко».

Граючи в Європі, Довбик активно допомагає українським військовим. Зокрема, підтримує 118 бригаду Тероборони з його рідної Черкаської області. А ще долучився до проєкту «Трибуна Героїв» — українські футболісти, які грають за кордоном, щомісяця допомагають сім’ям полеглих захисників. В одному з інтерв’ю Довбик скаржився, що в Іспанії тема війни в Україні поступово стає нецікавою: «Чи цікаво іспанцям, що відбувається в Україні? Зараз уже не питають. Спочатку завжди запитували, а потім... Усі втомлюються».

Попри це, як виглядає український прапор, в іспанській Жироні точно не забудуть, тому що Довбик часто з’являється з ним на публіці.

Артем Довбик, «Жирона». Getty Images / «Бабель»

Віктор Циганков, 26 років, «Жирона»

Серед авторів успіху «Жирони» є ще один українець – півзахисник Віктор Циганков. Він перебрався до Іспанії на пів року раніше за Довбика. На рахунку Циганкова в цьому сезоні 8 голів і 7 гольових передач. Таким виступом він теж привернув увагу світових грандів, наприклад лондонського «Арсеналу».

Циганков активно допомагає українській армії. На початку 2024 року вони разом з Довбиком надали 48 лотів для розіграшу журналіста Дмитра Поворознюка, який збирав кошти на закупівлю дронів. А наприкінці 2023-го футболісти передали автівку 95 десантно-штурмовій бригаді. Після виходу збірної на Євро-2024 Циганков наголосив: «Ця перемога для нашої країни, нашого народу, наших воїнів, що воюють. Герої не ми, герої — ви, і якби не ви, то ми б не могли навіть сьогодні грати».

Віктор Циганков, «Жирона». Getty Images / «Бабель»

Андрій Лунін, 25 років, «Реал Мадрид»

Воротар Андрій Лунін потрапив до Європи ще до повномасштабного вторгнення Росії. У 2018 році він перейшов з луганської «Зорі» до одного з найкращих клубів світу — мадридського «Реалу». Луніну тоді було лише 19 років. Футбольні експерти казали, що «Реал» купує голкіпера не в основний склад і навіть не на заміну, а на глибоку перспективу. Бо вже за кілька місяців Лунін вирушив в оренду до іспанського «Леганеса», а потім провів ще два сезони в «Реалі Вальядолід» і «Реалі Овʼєдо».

У сезоні 2020/2021 Луніна залишили в «Мадриді», він нарешті дебютував за основну команду. Однак фактично вважався аж третім голкіпером у команді. Усе змінилося влітку 2023 року, коли серйозну травму отримав основний голкіпер, один із найкращих воротарів світу Тібо Куртуа.

«Реал» не розраховував на Луніна і взяв в оренду голкіпера з лондонського «Челсі» Кепу Аррісабалагу. Однак Лунін добре проявив себе, виграв конкуренцію з Кепою і став основним голкіпером «Реалу» на цілий сезон. Разом із мадридським клубом Лунін виграв чемпіонат Іспанії та Лігу Чемпіонів, хоч і не зіграв у її фіналі — Куртуа встиг відновитися після травми.

У чвертьфіналі Ліги Чемпіонів Лунін відбив два удари під час серії пенальті та вивів «Реал» до півфіналу, ставши героєм матчу. Але журналісти звернули увагу на те, що він стояв осторонь команди, коли та святкувала перемогу. На запитання про емоції після матчу український воротар відповів: «Я найщасливіша людина у світі. Але в моїй країні складна ситуація. Тому мені нелегко тренуватися день у день».

На початку вторгнення росіян Андрій Лунін допоміг оселитися в Іспанії трьом українським родинам з дітьми. Долучився до аукціону на потреби ЗСУ і викупив боксерські рукавички Олександра Усика — на ці кошти придбали автівки оборонцям Бахмуту. А ще за регулярну підтримку Лунін отримав подяку від командира спецпідрозділу «Вовкулаки».

Андрій Лунін, «Реал». Getty Images / «Бабель»

Михайло Мудрик, 23 роки, «Челсі»

Півзахисник Михайло Мудрик їде на Євро-2024 у статусі однієї з головних зірок збірної. Його перехід до лондонського «Челсі» за €100 мільйонів узимку 2023 року став найдорожчим трансфером в історії українського футболу. В Україні Мудрик зіграв менше матчів, аніж в Англії за останні півтора року.

Цього сезону за «Челсі» Мудрик зіграв 41 поєдинок і забив 7 голів. І хоча це не зовсім ті результати, яких від нього очікували в Англії, у збірній України Михайло показує себе значно краще. Саме йому належить переможний м’яч у ворота збірної Ісландії, який і вивів збірну України на Чемпіонат Європи.

На початку 2024 року Мудрик особисто закупив 50 дронів для української армії. Він допоміг зооволонтерам із рідної громади на Харківщині. Мудрик також виконав бажання українського хлопчика Павла, який переїхав до Британії у 2022 році. Той написав листа своєму кумирові, а Мудрик влаштував йому сюрприз і зіграв з ним у теніс.

Михайло Мудрик, «Челсі». Getty Images / «Бабель»

Ілля Забарний, 21 рік, «Борнмут»

Кар’єрі 21-річного захисника Іллі Забарного допомогла пандемія коронавірусу. Восени 2020 року через травми та хвороби київське «Динамо» втратило всіх основних центральних захисників. І всього за кілька днів після свого повноліття, 11 вересня, за команду дебютував Забарний. Пʼятнадцятого вересня він уже зіграв свій перший матч у єврокубках, а через місяць — дебютував і за збірну України. Забарний зіграв в Україні всього три сезони і взимку 2023 року опинився в англійському «Борнмуті».

І хоча в цьому сезоні «Борнмут» посів лише 12-те місце з двадцяти в чемпіонаті Англії, Забарний став одним із головних гравців команди. Він відіграв у 42 із 44 матчів клубу, а вболівальники визнали його найкращим гравцем. Своїми виступами Забарний уже привернув увагу європейських футбольних грандів, таких як англійський «Ліверпуль» і французький «Парі Сен-Жермен». І, цілком ймовірно, після Євро-2024 опиниться вже в іншому клубі. У травні 2024 року Забарний виконав бажання військового, який дуже хотів його футболку, — її поклали в труну загиблого воїна.

Ілля Забарний, «Борнмут». Getty Images / «Бабель»

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