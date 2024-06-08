Що подивитися у вихідні. Комедія «Хітмен» із Гленом Пауеллом, серіал «Аколіт» у всесвіті Зоряних війн, фінал серіалу «Ласун» і документалка про зухвалого грабіжника банків 1990-х

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu і Disney + вийшли пʼять цікавих релізів. Це комедія «Хітмен» про професора, який вдає із себе кілера, науково-фантастичний бойовик у всесвіті Зоряних війн «Аколіт», третій сезон постапокаліптичного фентезі «Ласун», драма про молоду журналістку «Куїні» та документалка «Як пограбувати банк» про злочинця на прізвисько Голлівуд, який майже двадцять разів грабував банки Сієтлу. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Комедія «Хітмен»

Про що фільм. Фільм заснований на історії співробітника правоохоронних органів під прикриттям Гері Джонсона. Він приміряв на себе різні ексцентричні образи й видавав себе за кілера. Гері зустрічався із замовниками вбивства, таємно записував їхню розмову і передавав це поліції. Після цього замовників судили за змову з метою вбивства. Глен Пауелл грає професора Гері, який викладає філософію, а у вільний час лагодить різне обладнання для поліції. Після того, як «кілера під прикриттям» Джаспера відстороняють, новим агентом стає Гері. Одного дня він закохується в замовницю Медісон, і гра виходить з-під контролю.

Hit Man / Netflix / режисер — Річард Лінклейтер / у головних ролях — Глен Пауелл, Адріа Арджона, Остін Амеліо / тривалість — 1 година 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм вийшов захопливим. Хоча іноді він стає схожим на любовну комедію або фентезі, проте залишається реалістичним. Оглядачка Associated Press каже, що «Хітмен» легкий і веселий.

Науково-фантастичний бойовик «Аколіт»

Про що серіал. Події відбуваються у Галактичній Республіці приблизно за сотню років до сюжету першого фільму «Епізод I: Прихована загроза». Зловісна Імперія ще не повстала, у Республіці панує мир. Раптом зʼявляється злочинна організація, яка нападає на джедаїв. Щоб їй протистояти, майстер Сол та його колишня падаван Мей обʼєднуються, попри старі суперечки.

The Acolyte / Disney + / шоуранер — Леслі Гедленд / у головних ролях — Амандла Стенберг, Дафні Кін, Джоді Тернер-Сміт/ тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 27% від глядачів / рейтинг IMDb — 4,6

Що кажуть критики. Forbes пише, що в серіалі багато цікавих інопланетян і крутих боїв, але слабкі діалоги. Оглядачу The Guardian сподобалось, що в серіалі немає сюжетних дір і він узгоджений з іншими фільмами та серіалами саги.

Постапокаліптичне фентезі «Ласун» — третій сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної серії коміксів канадського художника Джеффа Леміра. Десять років тому світ охопила пандемія небезпечного вірусу. Після цього почали народжуватися гібриди — наполовину люди, наполовину тварини. У чому причина аномалій — невідомо. Деякі люди вважають, що гібриди є носіями вірусу, і полюють на них. Гас — один з таких гібридів. Він має оленячі роги й усе своє життя провів у лісі. Та все змінюється, коли Гас зустрічає мандрівника Джепперда. Вони стають друзями та вирушають у грандіозну подорож Америкою, намагаючись розпочати нове життя. У третьому сезоні друзі знову обʼєднуються і вирушають на Аляску, щоб знайти маму Гаса.

Sweet Tooth / Netflix / шоуранер — Джим Мікл / у головних ролях — Нонсо Анозі, Крістіан Конвері, Аділ Ахтар / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7

Що кажуть критики. Collider пише, що третій сезон якісно завершив історію, особливо завдяки грі Крістіана Конвері, який показав, як Гас виріс і навчився ухвалювати дорослі рішення. Оглядачу Decider сподобалось, як шоуранери в цьому сезоні врівноважили похмурі моменти з милими й веселими сценами.

Драматичний серіал «Куїні»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Кендіс Карті-Вільямс. Головна героїня — 25-річна журналістка Куїні Дженкінс. Після сімейної вечері її хлопець розстається з нею, а Куїні вперше за останні роки залишається сама. До того ж у неї починаються проблеми на роботі й вона все частіше свариться з рідними. Одного дня вона вирішує нарешті подорослішати, взяти своє життя під контроль і впоратись з усіма перешкодами самотужки.

Queenie / Hulu / шоуранери — Джоель Мае Девід, Макалла Макферсон / у головних ролях — Діонн Браун, Белла, Ллевелла Гідеон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 43% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,7

Що кажуть критики. The Guardian пише, що адаптація вийшла недостатньо веселою і занадто драматичною, як порівнювати з книгою. Оглядач The Telegraph навпаки каже, що серіал дотепний, хоча сюжет трохи заїжджений.

Документалка «Як пограбувати банк»

Про що фільм. Автори фільму розповідають про злочини харизматичного грабіжника на прізвисько Голлівуд. З 1992 по 1996 роки він майже двадцять разів пограбував банки Сієтлу і втік з понад двома мільйонами доларів. Про злочини грабіжника розповідають агенти ФБР, детектив поліції та його спільники. Вони знають його як Скотта, що жив спокійним життям у саморобному будиночку біля лісу.

How to Rob a Bank / Netflix / режисери — Стівен Роберт, Сет Порджес / тривалість — 1 година 26 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8

Що кажуть критики. Оглядачу Decider сподобалось, що автори розповіли не тільки про злочини Скотта, але й про психологічні проблеми, які в нього виникли через злочинний спосіб життя. Він вважає, що це найкраща документалка за останній час.

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