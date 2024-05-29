Швеція передасть Україні літак ASC 890. І це дуже круто! Лишилось розібратись, про що мова. Пояснюють військові експерти
- Автори:
- Юліана Скібіцька, Дмитро Раєвський
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Двадцять девʼятого травня 2024 року Швеція оголосила про новий рекордний для неї пакет допомоги Україні на $1,16 мільярда. Країна передасть увесь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 для нових бригад ЗСУ і 155-мм артилерійські боєприпаси. А головне — посилить українську протиповітряну оборону. Для цього Швеція передасть літаки радіолокаційної розвідки й управління ASC 890. Вони виявляють повітряні цілі та наводять на них системи ППО і винищувачі. Поки що йдеться про один такий літак. «Бабель» разом з головним редактором Defense Express Олегом Катковим і старшим аналітиком фонду «Повернись живим» Миколою Бєлєсковим коротко пояснюють, чому ASC 890 — це саме те, що треба. Дуже треба.
ASC 890 — літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ). Простіше кажучи, повітряний радар. Одна з його головних задач — виявляти повітряні цілі, як-от літаки, ракети та БпЛА.
Є таке поняття, як радіогоризонт — це відстань, за якою ціль вже непомітна для наземного радара. «Наприклад, крилата ракета летить на висоті 50 метрів. Яким би потужним не був наземний радар, уже за 40—50 кілометрів [від нього] він ракету не побачить, бо вона буде за радіогоризонтом. Єдиний вихід — підняти радіолокаційну станцію нагору, тобто створити такий літак», — пояснює Олег Катков. За його словами, ASC 890 може помітити ціль залежно від її типу приблизно за 450 кілометрів.
У повітрі цей літак працює разом з винищувачами. ASC 890 не тільки бачить ціль, але й наводить винищувач на неї, щоб той міг її збити. «Річ у тім, що хоч на винищувачах є свої власні радіолокаційні станції, вони не дуже потужні, дивляться на меншу дальність. У парі з літаком ДРЛВ винищувачі можуть не вмикати власні станції та працювати в режимі маскування. Тобто для ворога атака буде непомітною», — каже Олег Катков.
Ще одна задача ASC 890 — проводити радіоелектронну розвідку. Такий літак може помічати, де стоять ворожі радіолокаційні станції чи системи ППО, і попереджати про це військових, зокрема пілотів. ДРЛВ може допомогти знищувати літаки, з яких росіяни запускають керовані авіабомби. На практиці, каже Микола Бєлєсков, це ризикована ідея — літаку доведеться бути занадто близько до лінії фронту, де він потрапляє в поле зору російської ППО.
«Наприклад, комплекси С-400 бачать ціль на відстані мінімум 200 кілометрів. Ризикувати таким літаком не дуже раціонально», — каже Бєлєсков.
ASC 890 максимально посилить F-16, які очікує Україна. За словами Олега Каткова, без ДРЛВ F-16 втрачають до 50% своїх можливостей. Микола Бєлєсков додає, що літак можна використовувати й зараз, без F-16. Це можливо, якщо на зенітних комплексах Patriot теж встановлена автоматизована система управління.
«Але для максимального ефекту потрібен винищувач, і саме натівський — тоді вони будуть автоматично взаємодіяти. В іншому випадку це буде механічна передача даних, це не дуже зручно», — додає Бєлєсков.
Швеція передає нам точно поки один літак. За словами Миколи Бєлєскова, у самої Швеції їх два — тому не варто було чекати, що країна віддасть обидва. Але компанія виробляє ці літаки на замовлення інших країн.
Невідомо, коли ASC 890 доправлять в Україну. До того ж для роботи на таких літаках потрібні не лише пілоти, але й оператори радіолокаційної станції, яких треба підготувати. Швеція пообіцяла повністю профінансувати як навчання екіпажів, так і технічне обслуговування літака. Коли почнеться навчання чи можливо воно вже триває або навіть завершилося — публічно невідомо. «Часто такі процеси вже відбуваються, просто непублічно», — каже Олег Катков.
Росіяни, вочевидь, намагатимуться знищити ASC 890 — тож Україні доведеться придумати, як його захистити. Микола Бєлєсков впевнений, що Україна вже готується до цього, так само як і до майбутнього захисту F-16.
«Це буде викликом для України, але й для росіян теж. Адже якщо ти намагаєшся вполювати таку жирну ціль, треба залучити дуже багато ресурсів», — підсумовує Бєлєсков.
Цього року Україні вдалося збити два ДРЛВ росії — літаки А-50. Їх використовували, щоб проводити радіолокаційну розвідку і наводити ракетні удари. Повітряним силам вдалося їх збити, бо росіяни не очікували, що потрапляють у зону дії українських систем ППО. Тож Україні важливо не повторити цю помилку.
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