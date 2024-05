Що подивитися у вихідні. «Атлас» із Дженніфер Лопес у головній ролі, аніме про підпільні бої та документалка про те, як тренуються елітні спецслужби світу

Garouden: The Way of the Lone Wolf / Netflix / шоуранер — Ацусі Ікарія / озвучують головних героїв — Рьота Такеучі, Тецу Інада, Сунсуке Такеучі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7.