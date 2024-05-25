Що подивитися у вихідні. «Атлас» із Дженніфер Лопес у головній ролі, аніме про підпільні бої та документалка про те, як тренуються елітні спецслужби світу

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Цього тижня на Netflix вийшли чотири цікаві релізи. Це фантастичний фільм «Атлас» із Дженніфер Лопес у головній ролі, ситком «Шини» про братів, що рятують сімейний бізнес, аніме-бойовик «Шлях самотнього вовка» і документалка «Найсуворіші спецслужби світу». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Фантастичний фільм «Атлас»

Про що фільм. Дженніфер Лопес грає спецагентку Атлас. Коли вона була маленькою, її мати створила першого людиноподібного робота Харлана. Невдовзі він вийшов з-під контролю, захопив усі пристрої зі штучним інтелектом і розпочав війну проти людства. Вже доросла Атлас служить у глобальній військовій силі ICN, щоб знищити Харлана і його прибічників. Під час однієї операції на планеті GR-39 сили ICN потрапляють у засідку. Щоб вижити, Атлас вдягає екзокостюм ICN з голосовим ШІ-помічником Стівом. Спершу Атлас не довіряє Стіву, але згодом розуміє — перемогти Харлана вийде лише у співпраці з ним.

Atlas / Netflix / режисер — Бред Пейтон / у головних ролях — Дженніфер Лопес, Симу Лю, Стерлінг Браун / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 15% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає

Що кажуть критики. Guardian каже, що діалоги банальні, але екшн-сцени яскраві. Variety пише, що персонажі клішовані, а фільм передбачуваний і затягнутий.

Ситком «Шини»

Про що серіал. Два брати — менеджер-невдаха Вілл і кумедний нероба Шейн — намагаються втримати сімейну автомайстерню на плаву. Вони впроваджують декілька безглуздих ідей. Наприклад, пропонують великі знижки на шини, та коли клієнт погоджується — в рази підвищують вартість всіх інших послуг. Брати поступово відроджують бізнес, хоча постійно потрапляють у халепу.

Tires / Netflix / шоуранери — Джон Макківер, Стів Ґербен, Шейн Ґілліс / у головних ролях — Шейн Ґілліс, Стів Ґербен, Кріс О’Коннор / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8.

Що кажуть критики. Оглядачу The Hollywood Reporter сподобалися кумедні взаємини головних героїв. Variety пише, що ситком вийшов примітивним, але місцями веселим.

Аніме-бойовик «Шлях самотнього вовка»

Про що серіал. Джузо Фудзімакі — професійний боєць з унікальним стилем бою. Останні сім років він переховується від поліції, що переслідує його за вбивство грабіжника. Організатор підпільних боїв шантажем змушує Джузо взяти участь у незаконному турнірі. Тепер Джузо доведеться не тільки перемогти численних супротивників, а й опанувати свою неконтрольовану лють.

Garouden: The Way of the Lone Wolf / Netflix / шоуранер — Ацусі Ікарія / озвучують головних героїв — Рьота Такеучі, Тецу Інада, Сунсуке Такеучі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7.

Що кажуть критики. Оглядачу Ready Steady Cut сподобалося таємниче минуле Джузо та інших персонажів. Але, на його думку, автори не завжди вдало переплітають сучасне і минуле, тому сюжет вийшов заплутаним.

Документалка «Найсуворіші спецслужби світу»

Про що серіал. Троє ветеранів — рейнджер армії США, британський спецпризначенець і «морський котик» військово-морських сил США — подорожують і тренуються разом з найелітнішими спецпідрозділами світу. У першому епізоді вони долучаються до королівських спецвійськ короля Абдалли II в Йорданії. Ветерани беруть участь у різних тренуваннях. Наприклад, виявляють терористів у будівлі, ліквідують викрадачів літака і захищають їхніх заручників, намагаються перехопити повстанців, що тікають через заплутану систему тунелів.

Toughest Forces on Earth / Netflix / автори шоу — Раян Бейтс, Кемерон Фейз, Дін Стотт / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Decider пише, що шоу цікаве, але приділяє занадто багато уваги ведучим, а не офіцерам підрозділів.

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