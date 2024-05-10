Втомилися від дурнів навколо? Італійський науковець склав цілий посібник, щоб від них захиститись. Публікуємо уривок з нового українського видання «Закони дурості людської»

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«Бабель»

Навесні 2024 року вийде книга Карла Чіполли «Закони дурості людської». Чіполла — італійський історик економіки, професор Каліфорнійського університету в Берклі та автор майже двадцяти книг про еволюцію економіки. У цій книзі він досліджує людську дурість, формулює її основні закони та намагається знайти спосіб, який допоможе вберегтися від дурнів. «Бабель» з дозволу видавництва «Наш Формат» публікує уривок з книги — про те, що дурнів насправді більше, ніж спершу здається.

Про що книга Автор дослідив поведінку людей та сформував пʼять іронічних, але дієвих «законів дурості», які працюють у будь-якому суспільстві. Він пояснює, хто такі дурні, чому їх так багато і як розумним людям із ними жити. Чіполла також склав цілу систему, яка допомагає проаналізувати й оцінити вчинки людей, щоб визначити, дурні вони чи ні.

Справи людства в прикрому стані. Проте в цьому немає нічого нового. Наскільки ми бачимо вглиб віків, вони завжди були в прикрому стані. Важкий тягар проблем і злиднів, що його люди носять індивідуально й колективно, як члени організованих суспільств, — це, по суті, побічний продукт найбільш неймовірного і, наважуся сказати, дурного способу, яким життя було організовано від самого початку.

Після Дарвіна ми знаємо, що у нас був спільний предок з нижчими членами тваринного царства; і червʼяки, як і слони, теж мусять тягнути свою лямку випробувань, клопотів і мук. Люди, втім, створіння упривілейовані, бо мають додатковий тягар — додаткову мірку проблем, що їх щодня створює специфічна група людей. Ця група набагато сильніша, ніж мафія, військово-промисловий комплекс чи комуністичний інтернаціонал. Це неорганізована, не визначена законом група, у неї немає ні вождя, ні президента, ні статуту, а проте вона діє в ідеальному ансамблі, ніби нею диригує якась невидима рука: діяльність одного члена цієї групи примножує ефективність діяльності всіх інших. Пригода, характер і поведінка членів цієї групи — тема наступних сторінок.

Дозвольте в цьому місці зазначити, що ця маленька книжечка жодною мірою не є продуктом цинізму чи проявом капітулянтських настроїв, — не більше, ніж книжка з мікробіології. Наступні сторінки — це справді результат конструктивної спроби визначити, зрозуміти і, можливо, нейтралізувати одну з найпотужніших і найтемніших сил, що заважають щастю й добробуту людства.

Закон перший: Люди завжди недооцінюють кількість дурнів довкола

Перший закон дурості впевнено й однозначно стверджує, що люди завжди недооцінюють кількість дурнів довкола. На перший погляд, це твердження здається банальним, туманним і нестерпно невеликодушним. Та, якщо придивитися уважніше, ми побачимо, що в ньому є глибока правда.

І річ навіть не в тому, якими дурними бувають люди, подив раз у раз викликає той факт, що:

а) люди, які здавалися розумними й раціональними, виявляються безнадійно дурними;

б) день у день вам заважають займатися своїми справами дурні, які без попередження зʼявляються у найбільш невдалий момент у найменш зручному для цього місці.

Перший закон стримує мене в бажанні кількісно оцінити частку дурнів у загальній популяції, адже будь-яка цифра обернеться недооцінкою.

Закон другий: Імовірність, що людина дурна, не залежить від інших її якостей

Культурна мода на Заході підтримує егалітарний підхід до життя. Люди мислять індивіда, ніби це якийсь продукт високих технологій і масового виробництва. Генетики й соціологи, покликаючись на дані науки і численні дослідження, переконують нас, що всі люди від народження однаково здібні, а якщо одні здібніші за інших, то завдяки вихованню, а не від природи.

Переконаний, що це не так. За роки спостережень і експериментів я дійшов твердого висновку, що люди від природи не однакові: одні дурніші, інші розумніші. І культура тут ні до чого.

***

Дослідження, проведені в багатьох університетах по всьому світу, підтвердили, що рівень освіти не має жодного стосунку до ймовірності появи дурнів. У будь-якому університеті можна виділити пʼять категорій людей: «сині комірці» (робітники), «білі комірці» (службовці), студенти, адміністрація і професура.

Аналізуючи «синіх комірців», я зʼясував, що частина з них дурні. Частка дурнів виявилася вищою, ніж я очікував (див. Перший закон), тому я спершу звично подумав, що річ у соціальному розшаруванні, бідності, поганій освіті і т. д. Та піднімаючись соціальними сходами, я виявив таку саму частку дурнів і серед «білих комірців», і серед студентів. Найприголомшливіші результати дала професура. Я брав великі університети і крихітні коледжі, знамениті й недовідомі і скрізь виявляв однакову частку дурних професорів. Ці результати так мене збентежили, що я вирішив розширити дослідження і спеціально дібрати групу справжньої еліти нобелівських лауреатів. Обіграти природу не вдалося: та сама частка дурнів знайшлася і серед них.

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Другий закон натякає, що розвинений світ не такий уже й розвинений. Подобається вам Другий закон чи ні, але висновок із нього лякає: знайшов ти своє місце в рафінованих колах естетів чи полюєш на людські голови в Полінезії, замкнувся в монастирі чи вирішив провести решту життя в товаристві спокусливих красунь, а довкола буде той самий процент дурнів і їх завжди буде більше, ніж ти очікуєш (див. Перший закон).

Закон третій: Дурень — той, хто шкодить іншим без вигоди для себе, а то й собі на шкоду

З третього закону випливає, хоч він і не стверджує цього прямо, що люди діляться на чотири основні категорії: простаки, розумні, зловмисники і дурні. На графіку їх відповідно позначено літерами П, З, Д, Р.

Якщо вчинок Тома завдасть шкоди йому, але принесе вигоду Діку, Том потрапить у зону «П» — простаки. Якщо вчинок Тома принесе вигоду і йому, і Діку, Том потрапить у зону «Р» — розумні. Якщо вчинок Тома принесе вигоду йому, але збиток Діку, Том потрапить у зону «З» — зловмисники. Дурість потрапляє в зону «Д».

Уперше стикнувшись із Третім законом, раціональні люди реагують скептично, бо їм важко збагнути нерозумну поведінку. Проте облишмо високу теорію і подивімося на повсякденне життя прагматично. Кожен згадає випадок, коли людина діяла на шкоду нам, але з вигодою для себе: ми мали справу зі зловмисником. Так само неважко згадати випадок, коли людина діяла на шкоду собі, але з вигодою для нас: ми мали справу з простаком.

Бувають випадки, коли від дій людини виграють обидві сторони: так діє розумний. Усе це буває. Та, якщо подумати, ви неодмінно дійдете висновку, що найчастіше ситуації повсякденного життя складаються інакше: ми втрачаємо гроші та / або час, та / або сили, та / або настрій, та / або апетит, та / або здоровʼя через несподіваний учинок якого-небудь прикрого створіння, яке нічого не отримує і не може отримати від того, що нам нашкодило.

Ніхто не знає, не розуміє і не зможе пояснити, чому воно робить те, що робить. Власне, пояснення й не існує, точніше, існує одне пояснення — ця людина дурна.

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Дурень шкодитиме вам без причини, без вигоди для себе, без плану й наміру, у найбільш несподіваний час і в найменш очікуваному місці. Не існує раціонального способу передбачити де, як, коли і чому вас «вкусить» дурень. Натрапивши на дурня, ви опиняєтеся в його владі.

Через те що поведінка дурня абсолютно ірраціональна й некерована, від нього важко захиститися; так само важко завдати удару у відповідь — це ніби стріляти по хаотичній, примхливій мішені. Саме це мав на увазі Діккенс, коли писав, «що дурень з добрим шлунком здатен витримати все», або Шиллер, коли казав, що «проти дурості Господь безсилий».

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