Що подивитися у вихідні. Ромком «Думка про тебе» з Енн Гетевей, шпигунський трилер «Завіса» та документалка «Конкурсант» про жертву жорстокого японського реаліті-шоу
- Автори:
- Софія Коротуненко, Дмитро Раєвський
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imdb.com / «Бабель»
Цього тижня на Netflix, Amazon Prime і Hulu вийшли п’ять цікавих релізів. Це романтична комедія «Думка про тебе» з Енн Гетевей, трилер про шпигунів «Завіса», комедія «Пара на випускний» з Антонією Джентрі, що грає Джинні в серіалі «Джинні і Джорджія», драма «Справжній чоловік» і документалка «Конкурсант» про жертву японського реаліті-шоу 1980-х. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.
Романтична комедія «Думка про тебе»
Про що фільм. Енн Гетевей грає 40-річну мати-одиначку Сорен, яка керує популярною картинною галереєю в Лос-Анджелесі. Колишній чоловік Сорен Деніел пообіцяв відвести їхню 16-річну доньку Іззі з подругами на концерт популярного бойз-бенду August Moon. В останній момент Деніел скасовує плани через «надзвичайну ситуацію на роботі», тому Сорен доводиться його підмінити. Перед концертом вона випадково знайомиться з вокалістом гурту — 24-річним Хейзом. Попри різницю у віці, вони закохуються, і тепер їм доведеться ретельно приховувати свій роман від журналістів і колег Сорен.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що акторська гра Енн Гетевей створює особливий шарм, який робить фільм душевним. Оглядачці The New York Times сподобалося, що у фільмі порушують проблему подвійних стандартів — коли жінку засуджують за велику різницю у віці з партнером.
Трилер про шпигунів «Завіса»
Про що серіал. Декілька шпигунських агенцій з США, Англії та Франції намагаються запобігти теракту, який, ймовірно, організовують терористи з Близького Сходу. Головна героїня — британська агентка Імоджен Солтер. Її завдання — врятувати Аділу, жінку яку деякі шпигуни помилково підозрюють в організації змови. Імоджен доведеться не тільки допомогти Аділі, а й знешкодити справжнього організатора теракту.
Що кажуть критики. Variety каже, що шоуранер вдало поєднав захопливі ножові бої та перестрілки, цікаві діалоги і чудовий гумор. Оглядач NPR вважає, що в цьому серіалі Елізабет Мосс зіграла свою найкращу роль.
Комедія «Пара на випускний»
Про що фільм. Найкращі подруги Джесс і Ханна змалку мріяли про ідеальний випускний вечір. Підготовка йшла за планом, але напередодні святкування вони розлучаються зі своїми парами на випускний. Тепер у Джесс і Ханни є 24 години, щоб знайти нових партнерів і врятувати довгоочікуване свято.
Що кажуть критики. Оглядач The Guardian вважає, що фільм позбавлений жодного шарму, а життя підлітків «відірване від реальності».
Драма «Справжній чоловік»
Про що серіал. В екранізації однойменного роману Тома Вулфа головний герой — заможний магнат нерухомості з Атланти Чарлі Крокер. Він звик до легкого успіху — у коледжі був футбольною зіркою, а згодом побудував успішну кар’єру. Раптом він стикається з банкрутством через конфлікти з багатьма партнерами. Тепер Чарлі потрібно відновити свою імперію та захистити статки від ворогів, які гріють руки на його помилках.
Що кажуть критики. Оглядачу CNN сподобалася акторська гра, але він вважає, що в сюжеті забагато драматизму. Variety пише, що серіал вийшов сумбурним і йому бракує гумору, що був у книзі.
Документалка «Конкурсант»
Про що фільм. У 1998 році японський комік-початківець Насубі взяв участь у новому реаліті-шоу. Його замкнули в маленькій квартирі без одягу і харчів. Необхідні продукти та речі Насубі міг виграти лише через розіграші в газетах і журналах. Йому пообіцяли — щойно він збере предметів на суму мільйон доларів, то переможе і зможе вийти з квартири. За умовами договору Насубі мав знімати контент для майбутнього шоу, але насправді його життя понад рік невпинно транслювали в прямому ефірі. Режисерка документалки досліджує жорстоку сторону японської поп-культури, через яку Насубі став водночас знаменитістю та жертвою катувань заради розваги.
Що кажуть критики. Variety каже, що деталі, які розкриваються під час дослідження, викликають «нудотний захват». Оглядач The Rolling Stone пише, що ця історія досі не вкладається у нього в голові.
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