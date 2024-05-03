Парламент дозволив звільняти працівників, які не повідомлять про звʼязки на окупованих територіях. Про які звʼязки мова? — Ми не знаємо. І що ще гірше, автори закону — теж. Пояснюємо коротко

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«Бабель»

Двадцять шостого квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7731, який вніс зміни в Кодекс законів про працю (КЗпП). Необхідність такого закону його автори з партії «Слуга народу» пояснювали тим, що він нібито дозволить краще боротися з колаборантами. За новим законом працівники мають повідомляти роботодавців про «звʼязки з фізичними особами» в росії та на окупованих територіях. Інакше їх можуть звільнити. Правозахисники ж кажуть, що цей закон створить підстави для утисків і стигматизації тих, хто має родичів на окупованих територіях, і людей, які досі зареєстровані на окупованих територіях, але виїхали за кордон. На це звернув увагу Центр прав людини Zmina, який закликає президента ветувати закон і повернути його парламенту. Їх підтримали ще кілька правозахисних організацій. Захищаючи закон, народний депутат Сергій Козир заявив, що готовий подати дані про своїх рідних на окупованих територіях. Але на нардепів закон у принципі не поширюється, бо в парламенті вони не працюють за КЗпП. Кореспондентка «Бабеля» і юристка Оксана Коваленко розібралася в ухваленому законі, поговорила з адвокаційною директоркою Центру Zmina Оленою Луньовою і пояснює, що не так із законом.

У чому суть закону

Закон ввів нові підстави для звільнення працівників:

Стратегічні підприємства мусять вписати у свої правила вимогу, що працівник має повідомити про свої звʼязки з фізичними особами на окупованих територіях і на території росії. Якщо працівник цього не зробить, його можуть звільнити. Компанії, які не входять до переліку стратегічних підприємств, самі можуть вирішувати, чи запроваджувати таке правило.

Можна звільнити працівника, який розголосив інформацію з обмеженим доступом, зокрема інформацію, що становить державну чи комерційну таємницю.

Можна звільнити працівника, якого засудили за злочин проти національної безпеки.

Правозахисникам не сподобався саме перший пункт. Вони кажуть, що з ним є одразу декілька проблем.

Проблема перша — що таке «зв’язки з фізичними особами»

Будь-який закон має бути написаний так, щоб його не можна було трактувати по-різному. Законопроєкт № 7731 написали вкрай невдало.

Наприклад, він не пояснює, що таке «звʼязки з фізичними особами». Чи йдеться про членів родини, про друзів і колишніх колег, чи про всіх фізичних осіб взагалі? І що саме автори закону вважають «звʼязками» — спілкування, листування, дзвінки? Чи навіть просто наявність контакту людини в телефоні чи соцмережах?

Текст закону фактично дозволяє роботодавцю звільнити працівника абсолютно безпідставно.

Проблема друга — яка інформація потрібна і що роботодавцю з нею робити

Закон не визначає, яку саме інформацію має отримати працедавець: імена, прізвища, номери телефонів, адреси чи щось інше. Олена Луньова каже, що по суті роботодавець отримує право збирати будь-яку інформацію, навіть конфіденційну. Також не зрозуміло, що саме він має робити з інформацією про звʼязки.

«Можливо, роботодавець захоче провести внутрішнє розслідування», — припускає Луньова, але зазначає, що в законі не прописані повноваження роботодавця і порядок такого розслідування. Роботодавець може порушити Конституцію, яка зазначає, що нікого не можна примусити робити те, що не передбачено законодавством. А закон не визначає, як саме все це має відбуватися.

До того ж це взагалі не властиві роботодавцю функції. Боротьба з колабораціонізмом — це повноваження СБУ. І не виключено, що саме СБУ потім може вимагати від працедавців інформацію, припускає Луньова. А це вже порушуватиме норми про захист персональних даних.

Проблема третя — ці норми заважають реінтеграції

На думку правозахисників, вимога інформувати про звʼязки суперечить державній політиці реінтеграції окупованих територій. Адже відносить всіх людей, які лишилися на окупованих територіях, у категорію небезпечних для держави. Олена Луньова каже, що коли хтось справді загрожує національній безпеці — це справа правоохоронних органів і кримінального законодавства, а не закону про працю.

«Ми у громадському секторі морочимося над тим, як підтримувати звʼязки з людьми в окупації. Бо за відсутності сполучення з територіями й через варварську політику рф щодо деукраїнізації наших міст і людей, це надзадача. І саме в цей час парламент ухвалює такий закон. Як це треба сприймати? Що звʼязки, які ми так хочемо зберегти, сприймаються державою як загроза національній безпеці?» — пояснює вона.

Бонусна проблема — закон ухвалили з порушенням регламенту

Суперечливу норму додали до законопроєкту, вже коли готувалися до другого читання. Спочатку, перед першим читанням, планували змінити лише одну статтю КЗпП — додати підставу звільнити зі стратегічного підприємства працівника, якщо він «діє на підтримку держави-агресора».

Однак у фінальному документі цієї норми немає взагалі, проте зʼявилися інші, зокрема й суперечлива норма про «звʼязки з фізичними особами». А це заборонено, бо регламент передбачає, що у другому читанні можна змінювати лише ту частину тексту, яку парламент підтримав в першому.

Чи можна все виправити?

Так, це може зробити президент, якщо накладе вето і поверне законопроєкт на доопрацювання. Якщо ні, залишається лише один варіант — подати новий проєкт, провести його через парламент, набрати 226 голосів і внести зміни до цього закону.

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