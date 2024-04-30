Американські студенти розбивають наметові містечка в університетах і закликають не спонсорувати Ізраїль. Студенти-євреї звинувачують їх в антисемітизмі. Що там взагалі відбувається? Пояснюємо коротко

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Getty Images / «Бабель»

Тридцятого квітня 2024 року пропалестинські демонстранти захопили будівлю Колумбійського університету в Нью-Йорку — забарикадували всі входи та розгорнули з вікна палестинський прапор. Протест почався ще 17 квітня, коли студенти розбили намети та вивісили плакати перед головною бібліотекою університету. Вони звинуватили університет та уряд США в підтримці «геноциду в секторі Гази» та закликали припинити співпрацю з компаніями, які нібито отримують прибуток від «ізраїльської окупації Палестини». Адміністрація університету намагалась мирно врегулювати ситуацію, але зрештою викликала поліцію, щоб розігнати демонстрантів. Студенти інших університетів теж вийшли на протест на знак підтримки. Поліція вже заарештувала сотні студентів по всій країні. Керівництво Колумбійського університету, президент США Джо Байден і губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул засудили протестувальників і звинуватили їх в антисемітизмі. «Бабель» розповідає, що відбувається в американських університетах.

Пропалестинські протести почалися в американських університетах одразу після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Студенти закликали зупинити Ізраїль, який почав операцію в секторі Гази. Згодом зʼявились і контрдемонстрації на захист Ізраїлю — студенти скандували: «Живе народ Ізраїлю», і звинувачували іншу сторону в підтримці ХАМАС. Відтоді кілька студентів єврейського походження заявили, що пропалестинські активісти нападали на них, малювали антисемітські графіті, навіть свастики, і закликали знищити Ізраїль.

У лютому 2024 року один зі студентів подав до суду на Колумбійський університет за те, що адміністрація не змогла попередити дискримінацію євреїв і «перетворила університет на вороже середовище». Після цього керівництво створило спеціальний комітет, який мав боротися з проявами дискримінації.

У квітні 2024 року президентка Колумбійського університету Немат Шафік відзвітувала Конгресу — адміністрація вже звільнила пʼятьох викладачів, які коментували війну в Газі, і відсторонила 15 студентів-протестувальників. Вона пообіцяла, що університет буде жорсткіше протидіяти будь-яким проявам антисемітизму.

Її виступ викликав нову хвилю демонстрацій — 17 квітня студенти заявили, що адміністрація обмежує їхню свободу слова, і встановили майже 50 наметів перед головною бібліотекою університету. У мережі зʼявились відео з протесту — на деяких з них демонстранти у масках кричали єврейським студентам: «Сьоме жовтня для вас буде щодня».

Але в розмові з журналістами студенти заперечили утиск євреїв в університеті та заявили, що антисемітські гасла вигукували якісь сторонні люди. Вони запевнили, що студенти лише захищають палестинців, які гинуть через операцію Ізраїлю в Газі. Також виявилося, що деякі студенти в принципі не вірять у злочини ХАМАС проти ізраїльтян і вважають це пропагандою. Але єдиної думки щодо цього в них немає.

Наступного дня Шафік заявила, що наметове містечко «серйозно порушує життя кампусу» і залякує інших студентів. Після цього поліцейські затримали приблизно сотню демонстрантів і знищили табір. Деяких студентів відсторонили від навчання і виселили з гуртожитку. На знак підтримки молодь інших університетів організувала подібні протести. Поліція неодноразово розганяла їх, застосовуючи перцеві балончики. По всій країні затримали вже понад пів сотні студентів різних університетів і навіть кількох викладачів.

Попри жорстку політику адміністрації Колумбійського університету, там досі стоять намети. У мережі зʼявилися нові відео, на яких демонстранти під проводом лідера пропалестинського студентського руху Хімані Джеймса виганяють єврейських студентів з табору і називають їх «сіоністами». Джеймс також заявляв, що «сіоністи не заслуговують на життя» і мають бути вдячні, що він не вбиває їх. Пізніше Джеймс перепросив за всі слова і заявив, що «поважає святість життя».

Тридцятого квітня протестувальники захопили будівлю кампусу Гамільтон-Холл. Вони заявили, що блокуватимуть будівлю, допоки університет не припинить співпрацювати з компаніями, що ведуть бізнес в Ізраїлі.

Урядовці публічно відреагували на протести та засудили антисемітизм. Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул відвідала кампус і закликала знову зробити університет безпечним для всіх студентів. Але сказала, що не бачить причин долучати Національну гвардію, щоб придушити протести. За словами Хочул, поліція і без неї чудово справляється. Раніше один з лідерів республіканців штату Нью-Йорк Робб Ортт закликав розігнати демонстрантів за допомогою Нацгвардії. Однак Хочул каже, що її завдання — «зменшити температуру протесту», а не навпаки.

У заяві Білого дому демонстрації назвали «відверто антисемітськими». При цьому представник Держдепу США Ведант Патель заявив, що студенти, як і будь-які інші громадяни США, мають абсолютне право на мирний протест. Президент США Джо Байден теж засудив антисемітські протести, але розкритикував і тих, хто не співчуває «стражданням людей у ​​Газі».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав зупинити «антисемітські натовпи», що захопили провідні університети, нападають на євреїв і закликають знищити Ізраїль.

Демонстранти забарикадувалися в будівлі Гамільтон-Хол у Колумбійському університеті 30 квітня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

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