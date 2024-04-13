Що подивитися у вихідні. Історична драма «Симпатик» з Робертом Дауні — молодшим, серіал «Фолаут» від сценариста «Інтерстеллара» Джонатана Нолана і трилер «Антрацит» про релігійну секту

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV і Hulu вийшли пʼять цікавих релізів. Це історична драма про вʼєтнамського подвійного агента «Симпатик», постапокаліптичний серіал за мотивами гри «Фолаут», психологічний трилер «Антрацит» про діяльність релігійного культу в Альпах, історичний серіал «Франклін» і драма «Найбільші хіти» про втрату близької людини. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Історична драма про шпигунів «Симпатик»

Про що серіал. Екранізація роману «Симпатик» письменника Вʼєт Тан Нґуєна . Головний герой — безіменний Капітан, якого «перевиховують» у таборі через декілька років після закінчення війни у В’єтнамі. Під час допитів він зізнається, що був подвійним агентом — одночасно служив південновʼєтнамському генералу та шпигував для північних вʼєтнамців. Через його спогади шоуранери розповідають не тільки про заплутані події війни, а і про особисте життя Капітана. Головна зірка серіалу — Роберт Дауні — молодший, який перевтілився у чотирьох різних персонажів: агента ЦРУ, консервативного конгресмена, професора і режисера, що знімає фільм про війну.

The Sympathizer / HBO / шоуранери — Пак Чан Ук, Дон Маккеллар / у головних ролях — Роберт Дауні — молодший, Хоа Сюаньде, Скотт Лі / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що «Симпатик» — сміливе поєднання сатири й людської трагедії, яке варте уваги глядачів. Оглядачу Variety сподобалась енергійна акторська гра Роберта Дауні — молодшого у всіх чотирьох ролях.

Постапокаліптичний серіал «Фолаут»

Про що серіал. «Фолаут» знято за мотивами відомої франшизи відеоігор. «Бабель» вже розповідав про те, як виник чудернацький всесвіт гри, де занепад, мутації та радіоактивне забруднення сусідують зі специфічним гумором. Події серіалу розвиваються у США після ядерної війни. Ті, хто вижив, мешкають у «Сховищах», щоб уберегтися від радіації, злочинців і мутантів з «поверхні». Але одного дня бандити ззовні нападають на «Сховище 33» і викрадають його наглядача Хенка. Його донька Люсі порушує підземні закони й покидає «Сховище», щоб врятувати батька.

Fallout / Amazon prime / шоуранери — Ліза Джой, Джонатан Нолан / у головних ролях — Елла Пернелл, Аарон Мотен, Волтон Гоггінс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що «Фолаут» — бездоганна, дотепна і блискуча екранізація відеогри. Оглядачу Variety сподобалось, що шоуранери створили оригінальну історію в ігровому всесвіті.

Психологічний трилер «Антрацит»

Про що серіал. У 1994 році лідер релігійного культу Калеб Йоханссон наказує всім членам секти у маленькому селі в Альпах убити себе. Спецслужби США намагались йому завадити, але не встигли — всі культисти загинули, окрім лідера. Журналіст Солар Хейлман починає розслідування, але не доводить його до кінця. Він повертається до теми тридцять років потому й ділиться деталями зі своєю донькою Ідою. Невідомий нападає на Солара і викрадає. Тепер Іда має знайти батька і довести його розслідування до кінця.

Antracite / Netflix / шоуранери — Фанні Роберт, Максім Бертемі, Мехді Уахаб / у головних ролях — Камілла Лу, Ноемі Шмідт, Жан-Марк Барр / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Decider пише, що головна таємниця серіалу інтригує, персонажі добре прописані, але головна героїня іноді дивакувата. Оглядачці Heaven of Horror Іда, навпаки, сподобалась, і вона рекомендує подивитись серіал.

Історичний серіал «Франклін»

Про що серіал. В адаптації книги американської письменниці Стейсі Шифф «Велика імпровізація: Франклін, Франція і народження Америки» 70-річний Бенджамін Франклін без жодного дипломатичного досвіду вирушає до Франції, щоб переконати короля підтримати новонароджену незалежну Америку. Разом зі своїм онуком Темплом він має перехитрити шпигунів, заручитись підтримкою французів і врятувати країну.

Franklin / Apple TV+ / шоуранер — Тім Ван Паттен / у головних ролях — Майкл Дуглас, Ноа Джуп, Деніел Мейс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Оглядач Variety вважає, що шоуранери не змогли передати винахідливість Франкліна і занадто заглибились у маловідомі деталі революції. The Wall Street Journal пише, що серіал має своєрідний погляд на дипломатію США, оскільки він заснований на праці Шифф, а не на автобіографії Франкліна.

Драма «Найбільші хіти»

Про що фільм. Головна героїня Гаррієт не може змиритися з тим, що її хлопець Макс загинув у автокатастрофі. Вона звинувачує себе у його смерті та вже другий рік подумки повертається в минуле завдяки пісням, які нагадують їй про Макса. Одного дня вона випадково зустрічає Девіда — він, як і Гаррієт, важко переживає втрату близької людини. Разом з ним дівчина намагається відпустити минуле і нарешті почати жити далі.

The Greatest Hits / Hulu / режисер — Нед Бенсон / у головних ролях — Люсі Бойнтон, Девід Коренсвет, Джастін Хонг-Кі Мін / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 47% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що фільм цікавий, але йому бракує легкого гумору, який би збалансував похмурі моменти. Оглядач Variety вважає, що деталі сюжету непропрацьовані. Наприклад те, що Гаррієт може чути розмову в навушниках, які поглинають звук.

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