Рік тому колись нейтральна Фінляндія вступила в НАТО. Тепер вона бʼє рекорди у виробництві зброї, а Лапландія стала новим полігоном Альянсу. Аналізуємо чужий досвід на майбутнє

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Getty Images / «Бабель»

Четвертого квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО — так закінчилася багаторічна епоха нейтралітету країни. Фінляндія з 2014 року активно зміцнювала свою армію, але вступ в НАТО відчутно змінив оборонну політику країни. Там готують бази для США, фінські F-18 от-от полетять на південний схід Альянсу. А ще Фінляндія значно наростила виробництво зброї. Кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев прочитав десятки публікацій фінських і міжнародних медіа. До першої річниці членства і 75-річчя НАТО розповідаємо, як Фінляндія змінилась за рік в Альянсі.

За рік Фінляндія підписала багато важливих угод з Альянсом. Тепер у країні можуть розміщуватися американські війська. Оборонну угоду зі США Фінляндія підписала у грудні 2023 року. За нею у країні можуть базуватися американські військові, також США зможуть зберігати на фінських складах озброєння — наприклад, ракети для винищувачів чи для важких реактивних систем залпового вогню. Для цих потреб Фінляндія планує передати США 15 своїх баз. Частина з них — на півночі в Лапландії, де розташований військовий полігон Роваярві, один з найбільших у Європі. Фінський генерал Юху Пюйконен впевнений, що саме цей полігон найкраще підходить для НАТО.

Інша потенційна база, де можуть розміститись війська США, теж на півночі країни — у селі Івало. Від нього до кордону з росією — усього 32 кілометри. Щоправда, поки ніхто не говорить, чи постійно там будуть перебувати американські війська.

Фінляндія також підписала з НАТО низку технічних угод: про обмін технічними даними та патентування секретних розробок в інших країнах НАТО. Тепер у Фінляндії створять два випробувальні центри НАТО і бізнес-акселератор у рамках ініціативи DIANA. У них розвиватимуть захищений звʼязок, 6G, а також квантові й космічні технології.

Самохідні гаубиці «Грім» фінських військових під час навчань на полігоні Роваярві, 23 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Фінляндія в рази наростила виробництво боєприпасів. Через російське вторгнення в Україну, а потім і вступ Фінляндії до НАТО, суттєво зріс інтерес до фінських оборонних компаній, каже Туйя Каранко, перша віцеголова промислово-дорадчої групи НАТО. Інвестори, які раніше уникали оборонної промисловості з етичних міркувань, тепер зацікавилися цим бізнесом. Державна Patria, що виробляє бронетехніку, артилерію і боєприпаси, за рік збільшила виробництво на 19%. А один з найбільших у ЄС виробників 155-мм снарядів Nammo наростив виробництво впʼятеро. Зараз у завод Nammo додатково інвестують €10 мільйонів, щоб модернізувати потужності. Компанія збудує ще один завод, щоб збільшити виробництво. У березні 2024 року ЄС погодився видати на це понад €30 мільйонів.

Найближчими місяцями Міноборони Фінляндії також перевірить резервні лінії виробництва техніки та боєприпасів. Тисяча фінських компаній мають почати або суттєво наростити виробництво зброї для країни на випадок війни. У грудні 2023-го уряд вирішив вкласти €24 мільйони у виробництво снарядів, а до 2027 року державні й приватні інвестиції у виробництво становитимуть €120 мільйонів. Частина снарядів поповнить фінські склади, а частина — поїде в Україну. Третього квітня 2024 року Фінляндія пообіцяла надати Україні військової допомоги на €188 мільйонів. Країни також підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку на 10 років.

Виробництво снарядів на заводі Nammo. Nammo / «Бабель»

«Фінляндія має найбільшу артилерію в Західній Європі. У майбутньому Фінляндія стане одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі. Ми хочемо продемонструвати довгострокову відданість підтримці України та зміцненню оборонної промисловості», — пояснив міністр оборони Антті Хяккянен.

Фінляндія суттєво наростила військові навчання з НАТО і вперше очолила одні з них. Останні 30 років країна була партнером Альянсу й узгоджувала з НАТО військові маневри. Зараз співпраця вийшла на новий рівень: якщо у 2022-му Фінляндія брала участь у 89 навчаннях, то у 2023 році — у 103.

Свої перші навчання у складі НАТО Фінляндія провела вже за місяць після вступу в Альянс. Вони називалися Arrow 23, у них взяли участь понад 1 300 фінських бійців, 800 інших військових НАТО, бронетехніка й авіація. Країни відточували взаємодію між підрозділами та інтенсивне ведення бою.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Зараз велика частина тренувань проходить в рамках проєкту Steadfast Defender 2024. На цих навчаннях військові мають зрозуміти, чи зможе Фінляндія в разі агресії проти себе успішно взаємодіяти з підкріпленням від НАТО. У березні 2024 року, на навчаннях Nordic Response 24 вже відпрацьовували інші маневри — оборону і ротацію військ в арктичних умовах на випадок потенційного вторгнення в Норвегію. Шведський канал SVT стверджував, що під час Steadfast Defender 2024 насправді тренувалися давати відсіч росії. Але Генштаб Фінляндії це заперечив.

Часто навчання проводили в малолюдній Лапландії. Тепер «дім Санти» — це потенційна база НАТО. Після того як Фінляндія вступила в НАТО, попит на тренування в суворих умовах Арктики суттєво зріс. Фінляндія стала для НАТО «арктичною Спартою, добре підготовленою силою, яка змістить центр тяжіння Альянсу на північ», пояснили військові експерти й чиновники Foreign Policy. Про Спарту тут нагадують важкі умови: багато навчань проходили за температури -39 ℃, під час них солдати вчилися виживати та пересуватися по снігу на лижах.

Масштабні навчання НАТО привели тисячі військових до фінських містечок — і переповнили їх. Власниця невеликого ресторану Мірва Кемппайнен з північного містечка Муоніо розповідала, як до закладу регулярно приїжджали шведські, норвезькі та фінські солдати на вантажівках. Така кількість новоприбулих іноді шокувала місцевих. Утім, солдати були ввічливими, але дивувалися місцевому гороховому супу і фрикаделькам, каже Кемппайнен. Натомість вони шукали ситної піци, щоб швидко наїстися. У цьому ресторані солдатам регулярно робили піцу з копченою олениною. Навчання принесли великі гроші бізнесу, що працює на півночі. Війська замовили в місцевих підприємців пального, їжі тощо на понад €10 мільйонів. Місцеві магазини та кафе отримали сотні нових клієнтів.

Однак не всі мешканці півночі раділи військовим. Навчання спричиняли затори та шкодили навколишньому середовищу. Місцеві кажуть, що не знали, що війська будуть тренуватися близько до населених пунктів. Тому бронетехніку несподівано зустрічали біля гірськолижних курортів чи біля власної ферми — іноді це призводило до сварок. Важка техніка просто розорювала деякі дороги. Фінська влада пообіцяла компенсувати всі завдані незручності та збитки.

Фінський флот знешкоджує старі морські міни, а літаки скоро захищатимуть небо НАТО. Останній рік фінський протимінний корабель Vahterpää бере участь у навчаннях Альянсу та охороні морських обʼєктів. Проте його головна задача — шукати й знешкоджувати старі морські міни в Балтійському морі, які залишилися після двох світових воєн.

У червні-липні Фінляндія відправить до восьми винищувачів F-18 Hornet патрулювати небо над Румунією, Болгарією і Чорним морем. Проте фінські сухопутні війська залишаються на території країни й навряд базуватимуться у союзників. Поки що у цьому немає потреби, а їхня головна задача — захист саме Фінляндії як східного кордону НАТО.

«Ми повинні завжди памʼятати, що наше найважливіше завдання в НАТО — це турбота про наш 1300-кілометровий кордон НАТО тут», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Міністри оборони Фінляндії Антті Хяккянен, Норвегії Бйорн Арільд Грам і Швеції Пал Йонсон (зліва направо), 9 березня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

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