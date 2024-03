Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Американської іржі», пригодницький серіал «Розбійниця Нелл» і важкий мінісеріал про долю єврейської родини в часи Другої світової

We Were the Lucky Ones / Hulu / шоуранерка — Еріка Ліпез / у головних ролях — Джої Кінг, Логан Лерман, Генрі Ллойд-Хьюз, Аміт Рахав, Хадас Ярон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.