Третьякова і Безугла відкликали законопроєкти, які мало не зробили всіх волонтерів за кордоном злочинцями. А навіщо вони були потрібні? Що там взагалі було? Пояснюємо коротко (спойлер: усе складно)

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Катерина Бандус / «Бабель»

Двадцятого березня 2024 року народні депутатки фракції «Слуга народу» (СН) Галина Третьякова та Марʼяна Безугла зареєстрували два законопроєкти. Їх суть — вести будь-які перемовини з іноземними посадовцями можуть лише люди, яких делегували президент, голова Верховної Ради чи премʼєр-міністр. Усі інші, в тому числі представники громадських організацій, які адвокатують Україну за кордоном, за такі контакти можуть потрапити до вʼязниці. Така ідея у «слуг» зʼявилася після скарг опозиційної партії «Європейська солідарність». Її депутати не раз заявляли, що не можуть виїхати за кордон на міжнародні заходи. Глибоке занепокоєння з цього приводу висловив і Європарламент — 29 лютого там проголосували резолюцію, яка стосується таких обмежень для опозиції. Ініціативи Третьякової та Безуглої розкритикували опозиційні депутати, однопартійці та правозахисники. Через це 26 березня ввечері Третьякова відкликала проєкти та повідомила, що їх треба доопрацювати. Як саме — поки невідомо. Водночас, крім адвокації України за кордоном, існує проблема несанкціонованих сепаратних переговорів, які дійсно можуть нашкодити. Колишній нардеп Віктор Медведчук з іншими депутатами партії «Опозиційна платформа — За життя» без дозволу влади їздили в росію у 2020 році. Там вони вели переговори з депутатами Держдуми та іншими посадовцями, а сам Медведчук зустрічався з володимиром путіним. Загроза сепаратних переговорів є й зараз, тому дуже ймовірно, що питання несанкціонованих місій ще намагатимуться врегулювати. Ініціатива «слуг» показала, що зробити це буде непросто. Кореспондентка «Бабеля», юристка Оксана Коваленко розібралась, що пропонували депутатки від СН, чому це не спрацює і як боротися з сепаратними перемовниками і не обмежувати права інших. У цьому їй допоміг колишній дипломат, а тепер нардеп від «слуг» Богдан Яременко.

Що пропонували Третьякова і Безугла

Вони зареєстрували в парламенті два законопроєкти. Перший — про спеціальні місії. Другий мав внести зміни в Кримінальний кодекс і додати ще один злочин — привласнення державних функцій. Тобто депутатки пропонували криміналізувати неофіційні переговори з представниками інших держав і одночасно врегулювати, як українська влада може робити їх офіційними в конкретних випадках.

Що таке спеціальні місії У 1969 році в Нью-Йорку підписали Конвенцію ООН про спеціальні місії. Вона набула чинності лише в 1985 році, її ратифікували 40 країн, Україна одна з них. В українському законодавстві немає окремого закону про спецмісії, але конвенція є частиною українського законодавства. Спеціальні місії чи спецпосланців держави наділяють повноваженнями на короткий період з певною метою. Наприклад, спецпосланців можуть відправити за кордон на похорони офіційних осіб, інавгурації чи коронації — тобто на будь-які церемонії. Спецмісії можуть передати послання президента своєї країни голові іншої держави. Також їх формують для обговорення питань, які становлять глобальний інтерес держави.

Закон про Спеціальні місії базується на відповідній конвенції ООН. Але в проєкті уточнили, що спеціальні місії можуть створювати президент, спікер парламенту та Кабінет міністрів.

Нардеп Богдан Яременко вважає, що окремий закон про спецмісії взагалі не потрібен, бо вже є закон про міжнародні договори. Там прописано, хто може ініціювати питання про переговори, як треба формувати делегації, хто і як затверджує директиви й т. ін.

В України зараз і без окремого закону є три спецпредставники: з питань Придністровʼя, спеціальний представник з питань Сходу та місія спецпредставника з білоруських питань для контактів з білоруськими демократичними силами, яку в лютому 2024 року створив президент.

Ключовим задумом проєктів Третьякової і Безуглої може бути зовсім інше. Стаття 13 закону про спеціальні місії майже слово в слово повторює американський Акт Логана — забороняє громадянам вести листування або мати будь-який інший звʼязок з іноземним урядом чи посадовою особою з наміром вплинути на них.

Що таке Акт Логана Закон, названий на честь пенсильванського лікаря Джорджа Логана. У 1798 році між США та Францією тривала неоголошена морська війна, яка увійшла в історію як Квазівійна. Французи захопили американські торгові судна й тримали в полоні їхні екіпажі. Переговори офіційної делегації американців у Франції зазнали фіаско. Тоді до Франції з власної волі вирушив пацифіст Логан. Там він казав, що приїхав розтлумачити французам походження антифранцузьких настроїв, що панували в Штатах. Логан звинуватив в усьому британців, які нібито вели пропаганду проти Франції. Після візиту лікаря французи зняли зі США торгове ембарго і випустили полонених моряків. Але керівництво Сполучених Штатів розгнівалося. Конгрес ухвалив закон, який передбачає штраф або до трьох років вʼязниці для громадян США за самочинні переговори з іноземним урядом. Однак за понад 200 років нікого за Актом Логана так і не засудили.

Якщо людина свідомо порушує це правило, їй загрожує кримінальна відповідальність. Саме про це йдеться в другому законопроєкті, який зареєстрували депутатки — про «привласнення державних функцій». За це вони пропонують позбавляти волі на строк від 10 до 12 років, а під час воєнного стану — на 15 років або довічно.

Крім того, в пояснювальній записці є дивне для юридичного документа словосполучення — «ганебні громадяни України».

Що не так з проєктом

Якби парламент проголосував цей документ, це б означало, що кримінальну справу можна відкривати ледь не на кожного українця, який за кордоном спілкується з іноземцями про політику, війну чи потреби України в зброї. А цим постійно займаються численні громадські організації, волонтери, активісти, науковці, історики, журналісти й усі, хто на різних рівнях бере участь у міжнародних конференціях і форумах, адвокатує інтереси України, переконує західні уряди допомагати.

Формулювання проєкту надто розмиті. Наприклад, автори пропонують карати за «представлення України в міжнародних заходах».

«Олімпіада — це теж міжнародний захід, як і вручення премії «Оскар», виставки, симпозіуми», — каже Богдан Яременко.

Ще одна проблема законопроєктів ― вони виписані нечітко, в такому вигляді їх можна трактувати надто широко. Наприклад, із проєкту не зрозуміло: порушників мають судити за будь-які перемовини чи лише за ті, що шкодять державним інтересам. Це питання уточнили лише в пояснювальній записці, але вона не має юридичної сили.

Після хвилі критики проєкти відкликали. Вночі 26 березня депутатка Марʼяна Безугла написала, що це була «компактна законопроєктна провокація». Вона уточнила, що ініціювала дискусію, щоб привернути увагу до питання. А проєкт про кримінальну відповідальність, за її словами, виносити на голосування навіть не планують. Того ж дня Третьякова заявила, що відкликає проєкти на доопрацювання.

Але проблема досі існує

Богдан Яременко пояснює: небезпека сепаратних переговорів залишається, і під час війни це питання все одно треба вирішувати. Наприклад, у 2020 році депутати від ОПзЖ Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Ренат Кузьмін їздили в росію на зустріч з депутатами російської Думи. А Медведчук зустрічався з путіним. В Україні на ці переговори їх ніхто офіційно не делегував.

«Віктор Медведчук чи Віктор Янукович вели переговори з урядом росії щодо створення проросійського уряду в Україні після повномасштабного вторгнення. За таке має бути відповідальність», — каже Яременко.

Володимир путін та Віктор Медведчук у Москві, 2020 рік. Reuters

До повномасштабного вторгнення він вже подавав законопроєкт про кримінальну відповідальність за переговори без повноважень. «Це інше питання, яке ніяк не було привʼязане до делегацій чи спецмісій», — пояснює Яременко. В парламентському комітеті його законопроєкт відхилили — зазначили, що фактично мова йде про державну зраду, а така стаття в ККУ вже є.

Україні під час війни загрожують сепаратні перемовини не лише з росією. Джерело «Бабеля» в парламентській фракції «Слуга народу» каже, що оточення Дональда Трампа нещодавно цікавилось у деяких українських нардепів перспективами мирних переговорів з росією. Тож не виключено, що парламент ще повернеться до питання сепаратних переговорів.

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