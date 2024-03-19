SpaceX будує шпигунську супутникову мережу для американських спецслужб. Розповідаємо, як завдяки новій технології США домінуватимуть на Землі і в космосі

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Олександра Серьоженко / Катерина Бандус / «Бабель»

Компанія SpaceX будує мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідкою США. У 2021 році Національний офіс рекогностування (NRO) підписав зі SpaceX договір на $1,8 мільярда, він стосується Starshield — секретної розробки компанії. SpaceX не розголошувала жодної інформації ні про створення Starshield, ні про співпрацю з урядом. У грудні 2022 року на сайті SpaceX раптово з’явилася сторінка, на якій компанія розповіла про переваги системи Starshield і про співпрацю з Міноборони США та «іншими партнерами». Але без жодної конкретики. У серпні 2023 року Starshield отримала від військових $70 мільйонів за «комунікаційні послуги». На запити американських і британських журналістів відповів лише NRO, який повідомив, що працює над супутниковою системою разом з урядом США, приватними компаніями та міжнародними партнерами. Але співпрацю саме зі SpaceX не підтвердив. «Бабель» розповідає про угоду SpaceX з агентствами національної безпеки США і про можливий вплив нової технології на військові та космічні перегони США, Китаю і росії.

Starshield — супутникова програма на основі технологій Starlink. Керує нею, ймовірно, колишній генерал Повітряних сил США Терренс ОʼШонессі. Starshield може робити дві основні речі — забезпечувати американським урядовцям стабільний зв’язок і надавати супутникові знімки будь-якої частини Землі.

На посади в Starshield шукали людей з досвідом роботи в Міноборони США чи розвідці. Особливу перевагу мали кандидати, що колись працювали із секретними даними. Наприклад, шукали людину, яка буде представляти Starshield перед підрозділами Пентагону, що наглядають за військовими операціями в усьому світі, опікуються перевезеннями зброї або кібербезпекою.

SpaceX співпрацювала з американськими військовими від самого початку. У 2005 році компанія уклала контракт з Пентагоном на будівництво ракети Falcon 9, щоб запускати в космос військові вантажі та супутники. Саме на такій ракеті у 2020 році SpaceX відправила на орбіту Землі перший супутник для мережі Starshield. Уряд США надав $200 мільйонів, щоб запустити ще близько десятка прототипів супутників.

SpaceX швидко виготовляє і запускає супутники на навколоземну орбіту, завдяки чому затримки сигналу непомітні для користувачів. А велика кількість супутників може збирати дані або надавати доступ до мережі з будь-якої частини Землі.

Ракета SpaceX Falcon 9 з 60 супутниками на борту стартує з майданчика на мисі Канаверал. Getty Images / «Бабель»

Мережа Starshield значно розширить можливості США. Технологія складається з потужних супутників з камерами спостереження та пристроїв-ретрансляторів, які передаватимуть дані один одному і на Землю лазерним звʼязком. Завдяки цьому уряд США зможе безперешкодно відстежувати цілі на Землі в режимі реального часу.

Але супутникову систему нічого не обмежуватиме, тому США зможуть стежити не тільки за військовими, а й за цивільними. Уряди інших країн зможуть убезпечити військові об’єкти, наприклад, перемістивши їх під землю або замаскувавши оптичним камуфляжем. Але гарантувати безпеку цивільних обʼєктів і громадян від супутникового стеження поки що неможливо.

Нова технологія загострить конкуренцію між США, Китаєм і росією. Раніше Пентагон повідомляв, що росія може розробити ядерну зброю, якою зможе знищити супутники США в космосі. Китай також вкладає значні кошти в космічну галузь. Уряд КНР розробив наземні ракети й лазери, що можуть пошкодити супутники конкурентів. Китай планує витіснити супротивників з космосу, заглушивши їхні пристрої та пошкодивши їхні системи кібератаками.

Мережа Starshield стійка до таких загроз — втрата одного чи кількох малих супутників майже не вплине на роботу системи. А SpaceX може швидко відправити на орбіту нові супутники.

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