Банди захопили більшу частину Гаїті. Люди рятуються втечею, влада капітулює. Фоторепортаж про життя країни, де панують жорстокість і хаос

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Getty Images / «Бабель»

Від початку березня 2024 року Гаїті — одне з найнебезпечніших місць у світі. Вуличні протести за відставку виконувача обовʼязків премʼєр-міністра та президента країни Аріеля Анрі переросли в фактичний контроль кримінальних банд над більшістю міст країни. У столиці Порт-о-Пренсі криміналітет контролює 80% території, бандити палять поліцейські дільниці й випустили з найбільшої тюрми країни кілька тисяч вʼязнів. З 4 березня у місті запроваджено комендантську годину, по всій країні до квітня діє надзвичайний стан — однак хвилі насильства це не зупинило. Спокій не відновився й після того, як Аріель Анрі пізно ввечері 11 березня заявив про відставку й передав владу перехідній раді. Будні охопленої безладом країни фіксують фотографи, які продовжують там працювати попри небезпеку. «Бабель» відібрав найцікавіші знімки про останні тижні в Гаїті.

На вулицях Порт-о-Пренсу, 9 березня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Місцевий мешканець на тлі спаленого відділку поліції спецпризначення в Порт-о-Пренсі 7 березня 2024 року. Запроваджена за три дні до того комендантська година результату не дала, тож від минулого четверга Гаїті живе в правовому режимі надзвичайного стану. Getty Images / «Бабель»

Аріель Анрі від початку березня перебуває за межами Гаїті. Нову хвилю жорстокості в країні викликало його прохання ввести в країну іноземний військовий контингент для стабілізації ситуації. На фото Анрі 1 вересня в столиці Кенії Найробі після лекції для місцевих студентів. Відтоді Анрі, найімовірніше, перебуває на території підконтрольного США Пуер… Getty Images / «Бабель»

Лідер однієї з найвпливовіших банд Гаїті Джиммі «Барбекю» Шерізьє зі своїм собакою Барбі наприкінці лютого 2024 року в Порт-о-Пренсі. Шерізьє давно закликає Анрі залишити посаду й зараз є одним із найвпливовіших людей у Гаїті. Колишній поліцейський, він приєднався до криміналітету в 2017 році. Прізвисько «Барбекю» Шерізьє отримав за звичку спалюват… Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

20 лютого 2024 року, літня гаїтянка на підлозі в місцевому госпіталі очікує на допомогу після подвійного поранення в руку. Її донька загинула. Перестрілка відбулась між двома ворогуючими бандами Порт-о-Пренсу. Getty Images / «Бабель»

Коли масові акції ще були можливими, гаїтянці виходили на протести проти хвилі жорстокості, яка охопила країну. Ця відбулась у серпні 2023-го, невдовзі після кадру чоловік кинув пластикову трубу в багаття. Getty Images / «Бабель»

Поліцейський з Гаїті у броньованій автівці 23 лютого 2024 року. Недофінансована й корумпована поліція зараз фактично нездатна контролювати порядок у країні. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»