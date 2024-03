За 71 рік після смерті Сталіна російські комуністи запідозрили, що його вбили «західні спецслужби». Насправді їм варто пошукати винних у себе під носом. Розповідаємо про останні дні радянського диктатора

Джерела:

Roy Medvedev, Zhores Medvedev. The Unknown Stalin. Abrams Press, 2004.

Roman Brackman. The Secret File of Joseph Stalin: A Hidden Life. Routledge, 2003.

Salisbury Harrison. Stalin's Russia and After. Macmillan And Co Ltd, 1955.

Oleg Khlevniuk. Stalin: New Biography of a Dictator. Yale University Press, 2017.

Simon Sebag Montefiore. Stalin: The Court of the Red Tsar. Vintage, 2005.

Matthew D Turner. Tyrant's End: Did Joseph Stalin Die From Warfarin Poisoning?. The Cureus Journal of Medical Science, Mar 16, 2023.

Никита Хрущев. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). В 4 книгах. Москва, 1999.