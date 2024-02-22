Колишній шпигун Сергій Жирнов знає про путіна і росію майже все — переконують українські ЗМІ. А Жирнов переконує, що путін — гей, який нічого не вирішує у Кремлі. Ні, правда не десь посередині — розбір

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ledauphine.com / «Бабель»

Сергій Жирнов — росіянин, народився в Москві в 1961 році. За його власними словами, він колишній радянський шпигун і співробітник КДБ. А ще, і про це теж відомо лише зі слів Жирнова, під час Олімпіади 1980 року в Москві його особисто допитував путін. З ним за все життя Жирнов нібито бачився чотири рази. Цього вистачило, щоб західні, російські й українські медіа зробили з Жирнова одного з головних експертів на тему Кремля й особисто путіна. Насправді про росію путіна Жирнов знає далеко не з перших рук — він залишив росію у 2001 році й відтоді живе у Франції. Однак його регулярно запрошують в ефіри та беруть у нього інтервʼю. Завдяки сенсаційним і часто неочікуваним заявам Жирнова, а також пересмикуванням журналістів і блогерів, відео з ним набирають в YouTube мільйони переглядів. Наприклад, «Это не покажут в РФ! Эрдоган влепил Путину оплеуху. Деда прогнули» (УНІАН, 290 тисяч переглядів) або «ЕКС-ШПИГУН КДБ ЖИРНОВ: путін спав з жінками ТІЛЬКИ ЗА ГРОШІ, у КДБ ДІЗНАЛИСЬ про звʼязок з КОХАНЦЕМ» («Прямий», 1,3 мільйона переглядів). Також Жирнов часто зʼявляється в ефірах українських телеканалів і на українських сайтах. В YouTube «24 каналу» (6,43 мільйона підписників), УНІАН (3,39 мільйона підписників) і «Фабрики новин» (3,7 мільйона підписників) він ледь не щотижня коментує новини. «Бабель» проаналізував біографію і виступи Жирнова та розповідає, чому його експертність не витримує критики.

Сергію Жирнову 63 роки. Його біографія відома переважно з його слів. Народився в Москві, там же закінчив школу, у 1978 році вступив на факультет міжнародних економічних відносин в МДІМВ і закінчив його в 1983-му. У своєму блозі на Mail.ru Жирнов публікував фотографії свого диплома і додатка з оцінками. В інституті він вивчав французьку мову, у 1980 році, за словами Жирнова, його запросили працювати на Олімпіаді в Москві на телефонній лінії для іноземців. Тоді ж, стверджує він, його допитував путін — на той час співробітник КДБ в Ленінграді. Приводом для допиту начебто стала двогодинна розмова Жирнова з французом, який зателефонував на лінію.

my.mail.ru / «Бабель»

my.mail.ru / «Бабель»

Під час розмови з путіним Жирнов спитав в нього, чому той допитує його як слідчий із забороненої тоді книги. В інтерв’ю Марку Фейгину у 2021 році Жирнов говорив, що мав на увазі слідчого з книги Анатолія Рибакова «Діти Арбату». Але у 2022 році в інтерв’ю «24 каналу» Жирнов сказав, що йшлося про «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина. Коли путін спитав, звідки він знає про книгу, Жирнов відповів, що йому дав її почитати онук Леоніда Брєжнева Андрій. Після цього допит закінчився.

На третьому курсі Жирнова завербував КДБ. У 1983 році він закінчив МДІМВ і вступив до Червонопрапорного інституту КДБ ім. Юрія Андропова. У блозі Жирнова на Mail.ru є фото диплому про закінчення МДІМВ, але чомусь — з явно прифотошопленою інформацією про те, що він закінчив курс Червонопрапорного інституту. Також Жирнов розповідав, що наприкінці 1990-х судився зі Службою зовнішньої розвідки за те, щоб вона видала йому диплом і посвідчення шпигуна.

У 1983 році в інститут КДБ вступив також і володимир путін. Щоправда, Жирнов каже, що він вчився на трирічному курсі, а путін — на річному. Вони ще кілька разів перетиналися в інституті, розповідав Жирнов, і путін його нібито впізнав. У 1984 році, після закінчення інституту путіна, за словами Жирнова, не залишили служити в Москві, а відправили назад в Ленінград із характеристикою, що він не підходить для служби в розвідці.

my.mail.ru / «Бабель»

my.mail.ru / «Бабель»

До 1992 року Жирнов працював у КДБ. У скан-копії картки члена КПРС Жирнова вказано, що з 1984 до 1987 року він був «слухачем» у військовій частині № 54282, а з 1987-го — співробітником цієї частини. Цим номером справді шифрували Перше управління КДБ СРСР, що відповідало за зовнішню розвідку. У трудовій книжці Жирнова теж написано, що він був співробітником КДБ. Жирнов публікував своє посвідчення співробітника КДБ, датоване 1990 роком, — воно видане старшому лейтенанту Сергію Жирнову, інше посвідчення того ж року — на звання капітана. У 1992 році Жирнов звільнився в запас, як він розповідав, вже у званні майора. Під час служби в КДБ виконував різні завдання за кордоном.

Після розвалу СРСР Жирнов публікував статті та публіцистику. За критичну статтю 2000 року про Академію зовнішньої розвідки проти нього, каже Жирнов, порушили кримінальну справу за розголошення державної таємниці, але потім її закрили. Сама стаття — це історичний нарис з оціночними судженнями Жирнова. Він також працював у різних консалтингових фірмах, а у 2001-му емігрував у Францію через публічну критику путіна й опозиційну діяльність. Згодом отримав там політичний притулок, хоч і залишився громадянином росії. В еміграції Жирнов писав книги про роботу в КДБ, інколи виступав на французькому телебаченні, де розповідав про свою шпигунську роботу. У росії путіна Жирнов прожив рік.

Популярність до Жирнова прийшла у 2018 році, після невдалої спроби Кремля отруїти Сергія Скрипаля. У березні того року Жирнов у своєму «Живому журналі» та в соцмережах написав, що не збирається йти з життя, і просив, якщо його раптом знайдуть мертвим, провести розслідування на причетність російських спецслужб. Відтоді його почали запрошувати на інтервʼю російські та західні медіа. Усюди він виступав з позиції колишнього шпигуна, який розуміється на російських спецслужбах та особисто знайомий з володимиром путіним. Наприклад, в інтерв’ю «Радіо Свобода» у 2018 році Жирнов розповідав, що в російських спецслужбах «бардак».

У 2018 році швейцарські медіа виявили, що у країні діє розгалужена мережа російських шпигунів. Це спровокувало дипломатичний скандал між країнами. Наступного року в інтервʼю швейцарській газеті Жирнов розповів, що мережа шпигунів продовжує працювати. Жодних доказів він не надав.

Із початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Жирнов став постійним експертом в українських медіа. Він регулярно зʼявляється в ефірах великих YouTube-каналів «Фабрика новин» і «Сейчас» (1,6 мільйона підписників), на державному каналі Freedom (1,07 мільйона підписників), «Прямому» (3,76 мільйона підписників) та у Дмитра Гордона (3,84 мільйона підписників). Наталя Мосейчук двічі брала інтервʼю у Жирнова — відео набрали 800 тисяч переглядів. Жирнов багато говорить про російську політику, аналізує ситуацію у світі та на фронті. Він також веде регулярну рубрику на YouTube «24 каналу», де разом з нібито автором Telegram-каналу «Генерал СВР» обговорює міжнародну політику. «Генерал СВР» повʼязаний з російським політологом Валерієм Солов’єм. Вони обидва відомі епатажними заявами, які подають як інсайди з Кремля — що в путіна невиліковна хвороба, він ходить до шаманів та пʼє собачу кров. Останній «інсайд» Солов’я та «Генерала СВР» — путін нібито помер в жовтні минулого року, а його обовʼязки виконує двійник. Українська розвідка говорила, що подібні чутки на руку Кремлю. Сам Жирнов, характеризуючи «Генерала СВР», говорить, що ця людина точно має інсайди з Кремля.

Експертні прогнози та інсайди Сергія Жирнова: 1. Пригожина вбили одразу після бунту і підкинули тіло в літак. 2. Дмитро Мєдведев і путін — геї, які мали одностатеві звʼязки один з одним. 3. Віолончеліст Сергій Ролдугін — коханець путіна. 4. Нібито путін не хотів бути президентом після другого терміну, але його змусила це зробити мафія. 5. Зараз путін — формальний президент і нічого не вирішує. 6. У Кремлі путін набрид усім, йому лишилось або вивести війська з України, або вчинити самогубство (лютий 2023 року).

Із часом заяви та прогнози Жирнова стають все більш сенсаційними (і непідтвердженими). Наприклад, він говорить, що путін і Дмитро Мєдвєдев — геї. Мовляв, коли путін працював у КДБ, він мав одностатеві звʼязки зі своїм другом, віолончелістом Сергієм Ролдугіним. Жирнов також стверджує, що путін використовує двійників — вони проводять зустрічі з людьми замість нього.

У лютому 2023 року Жирнов говорив, що путін «набрид усім у Кремлі» і що російські еліти «хочуть злити президента». Тому в нього залишився єдиний вихід — вивести війська або вкоротити собі віку. У травні того ж року Жирнов повторив ці прогнози. За рік по тому очевидно, що ані виводити війська, ані йти з життя путін досі не планує.

Після смерті Євгенія Пригожина Жирнов говорив в ефірі Freedom, що очільника «ПВК Вагнера» вбили одразу після невдалого бунту, а потім підкинули тіло в літак, щоб легалізувати його смерть. А в лютому цього року в ефірі УНІАН Жирнов розповідав, що чиновники Кремля в Мавзолеї проводили окультні ритуали з трупом Леніна.

Жирнов будує свою карʼєру на тому, що нібито добре розуміється на логіці путіна. Він стверджує, що зустрічався з ним чотири рази. В інтервʼю «24 каналу» Жирнов, наприклад, розповідав історію про путіна з книжки «Діалоги від першого обличчя». Мовляв, путін привів свого «гомосексуального друга» на заняття з дзюдо, тому зламали хребет, і путін «яросно кричав і катався на татамі». Цього фрагменту у книжці немає. Як й уточнення, що друг був «гомосексуальним» — це додав сам Жирнов, уточнивши, що у книжці про гомосексуального друга не йдеться, але «всім все зрозуміло».

Ще одна особливість Жирнова: його аналітика — це переважно загальнодоступна інформація з відкритих джерел. Наприклад, його останній розбір майбутніх виборів зводиться до того, що путін покладається на військових, а в нього самого накопичилося багато проблем.

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