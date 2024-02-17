Що подивитися у вихідні. Серіал «Новий образ» про суперництво Коко Шанель і Крістіана Діора, новий сезон «Життя і Бет» з Емі Шумер і японський бойовик «Дім ніндзя»
- Автори:
- Дмитро Раєвський, Катерина Коберник
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imdb.com / «Бабель»
Цього тижня на Netflix, Apple TV+ і Hulu вийшли чотири цікаві релізи. Це біографічний серіал «Новий образ», другий сезон драмеді «Життя і Бет», фільм-катастрофа «Безодня» і японський серіал «Дім ніндзя». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.
Біографічний серіал «Новий образ»
Про що серіал. Біографічна драма про суперництво між модельєрами Коко Шанель і Крістіаном Діором після Другої світової війни. Коли війна почалася, Шанель закрила своє ательє, а Діор продовжував працювати, зокрема шив сукні для дружин високопоставлених нацистів. У 1955 році Шанель презентувала свою першу повоєнну колекцію одягу й публічно заявила, що повертає Франції моду, яку занапастив Діор.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що політичного контексту протистояння Шанель і Діора в серіалі, на жаль, дуже мало, замість цього автори показують «суперництво за тюль». Оглядач на RogerEbert каже, що і, власне, моди в серіалі якось замало, безпосередню роботу дизайнерів майже не показують, більше балачок.
Драмедійний серіал «Життя і Бет» — другий сезон
Про що серіал. Бет — успішна молода жінка, яка має свій бізнес з торгівлі вином, такого ж успішного хлопця і живе на Мангеттені. Але одного дня помирає її мати. Бет повертається у дім свого дитинства на Лонг-Айленді та раптово для себе починає згадувати своє минуле. І розуміє, що, можливо, її життя пішло зовсім не так, як вона колись хотіла. Бет вирішує почати нове життя, і першим його етапом стає знайомство з простим фермером Джоном.
Що кажуть критики. Rolling Stone вважає, що другий сезон такий самий цікавий, як і перший, але в ньому більше персонажів, а тому менше, власне, головної героїні. The Daily Beast пише, що серіал часто смішить, але з балансом драми та комедії у нього досі проблеми.
Фільм-катастрофа «Безодня»
Про що фільм. Фріґґа — начальниця служби безпеки великої шахти у шведському місті Кіруна. Вона багато часу проводить на роботі, тому її шлюб розвалюється. Чоловій хоче з нею розлучитися, дочка ненавидить обох батьків, а сина ніколи немає вдома. Одного дня шахта починає просідати. Фріґґа розуміє, що під землею може опинитися ціле місто.
Що кажуть критики. Heaven of Horror пише, що перші дві третини фільму добрі, а от фінал, який має якось змінити фокус сюжету, відверто розчаровує.
Бойовик «Дім ніндзя»
Про що серіал. Хару Тавара — звичайний юнак, який заправляє торгові автомати з напоями та снеками. Він живе з батьками Соічі та Йоко і сестрою Нагі. Насправді вся родина — професійні шінобі, шпигуни й вбивці старої школи, які приховують свої навички та намагаються жити звичайним життям. Але викрадення мера Токіо несподівано змушує їх згадати, хто вони насправді.
Що кажуть критики. Оглядач на Decider рекомендує серіал і каже, що він гарно поєднує бойовик зі східними екшн-сценами та розповідь про сімейні стосунки. ButWhyTho пише, що серіал точно сподобається тим, хто любить бойовики та відповідний гумор.
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