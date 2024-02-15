Окупанти утримують українських військовополонених у нелюдських умовах. А ось як живуть російські полонені в Україні ― з новими їдальнею, медкабінетами й правом регулярно телефонувати рідним. Фоторепортаж

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Альберт Лорес / «Бабель»

Україна та росія утримують тисячі військовополонених. Розповіді звільнених з російського полону військових свідчать, що умови там жорстокі, українців регулярно бʼють, скупо годують чи морять голодом, змушують співати гімн росії чи дивитись пропагандистські телеканали. Незалежних правозахисників до українських вʼязнів у росії зазвичай не пускають, не кажучи вже про журналістів. В України інший підхід: увʼязнених окупантів регулярно відвідують, наприклад, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Пускають у табори й представників преси, які засвідчують, що російські полонені в Україні якісно харчуються, лікуються і без перешкод регулярно телефонують рідним. А деякі з них настільки впевнені у своїй безпеці в Україні, що не приховують від журналістів свого бажання повернутись після обміну на фронт. Німецько-угорський журналіст Крістіан-Жолт Варга та іспанський журналіст Альберт Лорес побували в одному з таборів для військовополонених на заході України. Ось фоторепортаж на основі того, що вони там побачили. З міркувань безпеки ми не зазначаємо, де саме розташований цей табір.

На одній зі стін табору ― сині таблички з цитатами із Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Раніше вони були українською мовою, МКЧХ попросив перекласти їх російською, щоб полонені розуміли свої права. Альберт Лорес / «Бабель»

Полонені росіяни можуть зателефонувати рідним, одразу як прибувають до табору, а також розмовляти з ними по пʼять хвилин один-два рази на місяць. Телефонують вони у присутності працівника установи. Обладнання для звʼязку надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Альберт Лорес / «Бабель»

Одна з майстерень табору, де полонені роблять різну паперову продукцію. Альберт Лорес / «Бабель»

В іншій майстерні виготовляють плетені крісла. Альберт Лорес / «Бабель»

Правозахисники мають змогу часто відвідувати подібні заклади в Україні, тож росіяни знають про всіх своїх увʼязнених — запевняють представники українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Натомість скільки конкретно українських полонених утримує росія і кого саме — невідомо. Альберт Лорес / «Бабель»

Альберт Лорес побував у таборі двічі: у лютому та листопаді 2023-го. За цей час умови перебування вʼязнів відчутно покращилися. Ось приміщення, де вони їли в лютому. Альберт Лорес / «Бабель»

Зараз у таборі є відремонтована їдальня. Ремонт зробили за ініціативи й коштом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Коли минулої зими через російські обстріли в Україні була загроза блекаутів, МКЧХ придбав для табору потужний електрогенератор. Альберт Лорес / «Бабель»

Нещодавно в таборі збудували пекарню. Там полонені випікають для себе хліб. Альберт Лорес / «Бабель»

Місце для стрижки. Також у таборі є медкабінет і навіть стоматолог. Альберт Лорес / «Бабель»

Альберт Лорес / «Бабель»

Полонені вільно говорять про свій досвід в Україні, очікування і подальші плани. Хтось зізнається, що прибув на війну, аби «покарати українців», чи називає російську агресію «спеціальною військовою операцією». Хтось стверджує, що після повернення до росії в рамках обміну знову вирушить на фронт. Альберт Лорес / «Бабель»

Перед обміном усім російським полоненим дають візитівку. На ній ― номер телефону, який їм знадобиться, якщо вони повернуться на фронт, але захочуть здатися. Альберт Лорес / «Бабель»

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