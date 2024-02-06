Команда Bihus.Info довела — за ними стежили співробітники СБУ. Служба каже, що це була «операція проти наркозлочинності». Чому цим аргументам не варто вірити — юридичний розбір «Бабеля»

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Поліна Семенова / Катерина Бандус / «Бабель»

У січні 2024 року на маловідомому ресурсі «Народна правда» зʼявилися відео і матеріал про те, як деякі співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики «на корпоративі» в заміському комплексі «Українське село» під Києвом. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував того ж дня — він сказав, що на відео були не журналісти, а оператори, яких за це звільнили. А головне — за командою проєкту кілька місяців незаконно стежили. Шостого лютого Bihus.Info опублікували власне розслідування про те, як саме і хто за ними стежив. Журналісти зʼясували, що це були співробітники Служби безпеки України, а саме — Департаменту захисту національної державності (ДЗНД). Вони встановили камери в будинках заміського готелю, де потім жили журналісти, і в сауні. Також команді Бігуса вдалося встановити імена деяких з учасників цієї «операції», зокрема оперативника Ігоря Кравченка. В СБУ відреагували на розслідування — на сайті зʼявилося повідомлення від голови СБУ Василя Малюка. У ньому йдеться, що це була операція проти наркозлочинності. Операторку Bihus.Info звинуватили в тому, що вона «причетна до поширення наркотичних речовин». Але публікація відео в медіа — це неприпустимо, тому керівника ДЗНД Романа Семенченка звільнили ще 31 січня. Кореспондентка «Бабеля» і юристка Оксана Коваленко розібрала аргументи СБУ та розповідає, чому вони не витримують ніякої критики.

ДЗНД взагалі не мав займатися цією справою

Задача департаменту — боротися зі спробами окремих людей чи організацій підірвати національну державність, змінити конституційний лад або порушити суверенітет і територіальну цілісність України. У департаменті є кілька управлінь, за Bihus.Info стежили співробітники управління «М», що відповідає за медіа. Його робота, зокрема, полягає в тому, щоб слідкувати за інформаційно-психологічними операціями росіян. Оскільки команда Bihus.Info розслідує корупційні злочини, у поле зору управління «М» вона у принципі не мала б потрапити.

Розслідувати вживання наркотиків не є компетенцією СБУ

Служба безпеки може розслідувати деякі злочини, повʼязані з наркотиками. Наприклад, контрабанду. Але СБУ ніде не повідомила, що мова йде саме про це. Інший випадок — особливо тяжкі злочини, які скоюють організовані злочинні групи. Але не вживання наркотиків чи купівля їх у власних цілях.

Те, що описала СБУ у своєму релізі, має розслідувати Національна поліція. Організовувати подібне стеження точно не було потреби.

Будь-які слідчі дії мають відбуватися тільки за рішенням суду

Теоретично під час розслідування Національна поліція може звернутися до СБУ з проханням провести негласні слідчі дії. Адже лише СБУ має доступ до телефонних розмов через мобільні телефони. Але в такому випадку Нацполіція відправляє офіційний запит. І навіть в такому разі проводити такі слідчі дії можна лише за рішенням суду. Без дозволу будь-які стеження чи приховані відеозйомки є незаконними. СБУ не показала ані запиту, ані рішення судді.

Навіть якщо запис був у рамках розслідування, публікація відео — це злочин

Усі матеріали слідства, до того як вони потраплять до суду, — це таємниця досудового розслідування. Поширювати її без санкції слідчого чи прокурора — злочин.

Співробітники Bihus.Info не проходять у жодній справі про наркотики

За словами СБУ, операторка проєкту «була серед клієнтів дилерів». Спецслужби записали відео 27 грудня 2023 року, наступного дня зняли інформацію з камер, а за два тижні відео зʼявилося на «Народній правді». Адвокатка Bihus.Info Марія Музичка розповіла «Бабелю», що за цей час операторці не висунули жодної підозри та не викликали на допит. Ніхто зі співробітників Bihus.Info не проходить у жодному статусі у справах про наркотики.

Журналістів допитують лише у справі про прослушку

Марія Музичка пояснює — є лише два провадження, за якими тепер ходять на допити співробітники проєкту.

Першу справу веде Нацполіція — за заявами журналістів про втручання у приватне життя і перешкоджання журналістській діяльності.

Другу справу СБУ порушила самостійно, вона стосується саме відеозапису тренінгу і корпоративу журналістів.

Журналістка Bihus.Info Марія Землянська просила СБУ визнати її потерпілою в їхньому провадженні, але шостого лютого їй відмовили. Музичка пояснює — у такому випадку Землянська мала б доступ до всіх матеріалів справи. Але якщо прослуховування і стеження були незаконними, то навряд чи Служба безпеки надасть журналістам такий доступ.

Розслідувати прослуховування журналістів має не СБУ, а Державне бюро розслідувань

Оскільки команда Bihus.Info встановила, що незаконне стеження вели співробітники СБУ, за законом тепер злочин має розслідувати Державне бюро розслідувань. Звертатися до ДБР з цього приводу не потрібно — слідчі мають право самі розпочати розслідування просто після виходу фільму Bihus.Info. Офіс генерального прокурора долучив ДБР до розслідування ввечері 6 лютого.

Команда Bihus.Info. Instagram / «Бабель»

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