«Адвокат» Олександр Шавлюк збирає мільйони переглядів в YouTube — розказує, як законно уникнути мобілізації. Насправді він не адвокат, а антивакцинатор і брехун (впевнений, що його хочуть убити)

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Поліна Семенова / Катерина Бандус / «Бабель»

Наприкінці січня у тренди YouTube потрапив короткий ролик «ТЦК Вінниця шукає щедрих на гроші». На відео невідома жінка просто на вулиці знімає кількох працівників вінницького ТЦК, які, за її словами, «шукають жертву». Ролик опублікував канал «Шавлюк Медіакор». На момент публікації він зібрав понад 700 тисяч переглядів. Для каналу це не рекорд — там є відео-«мільйонники». Загалом у «Шавлюк Медіакор» майже 300 тисяч підписників. Веде канал вінницький активіст і «правозахисник» Олександр Шавлюк. Він чи не найпопулярніший український «експерт» з питань мобілізації. Своїй аудиторії Шавлюк розказує про «звірства» ТЦК, «жахи» в армії й незаконну мобілізацію. В описі каналу вказано, що його робить «команда професійних журналістів, адвокатів, які на практиці у вищих судах довели свій професіоналізм». Насправді в своїх роликах Шавлюк маніпулює фактами, нагнітає і відверто бреше. Кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев дослідив канал та біографію Шавлюка і розповідає, чому порадам «адвоката» не варто вірити.

Олександру Шавлюку 39 років, він живе у Вінницькій області. За його словами, він — магістр права, має понад 16 років стажу в юриспруденції і провів «десятки резонансних справ». Після виборів 2014 року Шавлюк був помічником депутата Вінницької обласної ради від партії «УКРОП» Олексія Бородія. Згодом, у 2020 році сам балотувався до Вінницької міської ради від партії «Воля», але програв.

koziatyn.info / «Бабель»

Згідно з даними YouControl, Шавлюк володіє адвокатською компанією «ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери». З 2015 до 2018 року він представляв інтереси людей у суді, проте зараз Шавлюк не адвокат, його даних немає у Єдиному реєстрі адвокатів України. Одначе так ще у 2021 році його називали медіа, зокрема сайт espresso.tv. А TikTok Шавлюка досі називається «Юрист Адвокат Украина».

До початку великої війни блогер був відомий хіба що у Вінниці. І то не з кращого боку. Спершу він запамʼятався мітингом проти ПЦУ в 2018 році. Шавлюк закликав вінничан вийти на мітинг проти «розколу» в православʼї та наголошував, що УПЦ МП — єдина і автономна українська православна церква.

У 2020 році на хвилі карантинних обмежень через пандемію коронавірусу Шавлюк став блогером. Спочатку на його YouTube-каналі «Юрексперт» з 15 тисячами підписників були юридичні відео — як виплачувати кредити і борги за комунальні послуги. Але доволі швидко головною темою став Covid-19. Шавлюк активно критикував та ігнорував карантин, вважав його порушенням своїх прав і принципово не носив маски в громадських місцях. Він стверджував, що за відмову від вакцинації батьків будуть позбавляти батьківських прав і примусово забирати дітей. Вакцини, на його думку, вбивали людей.

«Спочатку вони надягнули на нас намордники — і всі смиренно їх надягали. Маска — це був лише перший ступінь розвитку цього безчинства», — казав Шавлюк.

Коли за такі відео канал Шавлюка заблокував TikTok, він сказав, що в Україні діє «комуністична диктатура однієї партії», а ще — податковий і комунальний геноцид.

«У таких умовах демократичною виявляється не Україна, а росія. Адже в «Одноклассниках» ти можеш говорити все що завгодно і ніхто тебе не заблокує. А в Україні Facebook чи YouTube блокують канали лише за те, що вони не дотримуються однієї політики і релігії», — говорив Шавлюк у відео.

Справжня популярність прийшла до Шавлюка вже після повномасштабного вторгнення. Він засудив напад росії і заявив, що важливо зберегти права людини під час війни. Відтоді Шавлюк почав розповідати, як потрібно видавати повістки, хто може їх отримати і як треба спілкуватися з працівниками поліції та ТЦК.

Уже в липні 2022 року він створив інформаційне агентство «Шавлюк Медіакор», яке «покликане боротися з беззаконням і корупцією». Зараз на YouTube у нього майже 300 тисяч підписників і 90 мільйонів переглядів. Ще кілька мільйонів переглядів Шавлюк має в TikTok. За його словами, над каналом працює група журналістів, однак хто оплачує їхню роботу — невідомо, Шавлюк цього питання не коментує. На його Patreon підписано 20 людей, які донатять $72 щомісячно.

У найпопулярніших відео на каналі «Шавлюк Медіакор» — до мільйона переглядів. У них «правозахисник» розповідає про «жах» у Збройних силах і показує звернення військових, яких «відправили на мʼясо». В одному з відео солдати скаржаться, що їх залишили напризволяще, «кинули на мʼясо» і підозрюють у дезертирстві. В інших роликах Шавлюк показує, як ТЦК роздають повістки, «полюють» на чоловіків, затримують їх і вламуються в будинки. «Цим український ТЦК показує, що він «гірший за орків», — каже Шавлюк.

YouTube / «Бабель»

У своїх блогах Шавлюк активно рекламує свою закриту групу в Telegram з платним доступом — 450 гривень на місяць. Там він пропонує консультації та готові бланки документів, щоб оскаржувати дії ТЦК, зокрема вручення повісток.

Сам Шавлюк теж отримав повістку. Він переконує, що вручили її незаконно — не за місцем реєстрації, і погрожує військкомату судовим процесом. А ще запевняє, що таким чином його хочуть убити.

LinkedIn / «Бабель»

У своїх відео Шавлюк нерідко відверто бреше. Наприклад, розповідає, що всі жінки зобовʼязані стати на військовий облік, щоб згодом їх могли відправити на війну. Насправді це не так — на облік мають ставати лише представниці медичної сфери. Для інших це добровільна опція.

Також Шавлюк розповідає, що ТЦК не мають права видавати повістки. Мовляв, у працівників міських ТЦК немає відповідних посвідчень, а самі структури — не юридичні особи. Подібні заяви офіційно спростовували Сухопутні війська. Там пояснили, що юридичними особами є лише ТЦК областей, Криму, Севастополя та Києва. Міські та районі ТЦК — це їхні філії та мають ті самі права.

Одне з найпопулярніших відео Шавлюка — «Військові ЗСУ почали бунт! Їдуть у Київ на майдан!». У ньому він каже, що «якщо ми не зупинимо свавілля влади, проллється дуже багато крові, люди вже на межі». Насправді у відео йдеться про конфлікт невідомого військовослужбовця з керівництвом селища Томашпіль, яке військовий підозрює у корупції.

А ще Шавлюк говорить, що ТЦК забороняють українцям одружуватись.

У Вінниці «активіст і правозахисник» Олександр Шавлюк — скандальна фігура. За словами місцевого журналіста, який попросив не називати його імені (щоб уникнути проблем із Шавлюком), той часто ображає військових.

«Він спекулює на тому, що людям не подобається, і показує, що буцімто вся країна корумпована і воювати немає сенсу», — каже журналіст.

LinkedIn / «Бабель»

Шавлюк також багато публічно конфліктує з поліцією та ТЦК у Вінниці. Він стверджує, що поліція і колаборанти навіть наводили на його будинок російські ракети.

«На моїй памʼяті кілька разів брехав про напад на себе. Писав мені з незрозумілими погрозами й образами», — розповідає «Бабелю» редактор вінницького видання «20 хвилин» Вадим Павлов.

«Бабель» намагався поговорити з Шавлюком — писав і телефонував. Адміністраторка його агенції попросила надіслати офіційний запит. Отримавши його, нам повідомили, що це конфіденційна інформація, яка не стосується конкретної справи.

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