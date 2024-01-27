Що подивитися у вихідні. Драма «Експати», документалка про трагедії зірок Playboy та епічний бойовик «Володарі неба» від Стівена Спілберга

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Кіноріум / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV+ i Prime Video вийшли чотири цікаві релізи. Це мінісеріал про колумбійську наркобаронесу «Грізельда», бойовик про пілотів Другої світової «Володарі неба» Стівена Спілберга, документалка «Убивства Playboy» і драматичний серіал «Експати». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Історичний серіал «Володарі неба»

Про що серіал. Історія пілотів американського бомбардувальника В-17 Flying Fortress. Серіал заснований на однойменній документальній книзі 2007 року історика Дональда Л. Міллера про бойовий шлях 100-ї бомбардувальної групи, яка увійшла в історію як «Кривава сотня». Під час Другої світової війни вони бомбили Німеччину, вели бої з нацистськими винищувачами, зробили сотні бойових вильотів і втратили багато літаків. Автори прагнули показати ціну, яку заплатили пілоти під час війни. У серіалі багато любові, розлучень, страху смерті та дуже багато повітряних боїв.

Masters of the Air / Apple TV+ / продюсери — Стівен Спілберг, Том Генкс, Гері Гоецман / у головних ролях — Остін Батлер, Каллум Тернер, Ентоні Бойл, Нет Манн / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. Variety пише, що в центрі стрічки — емоційні та психологічні аспекти війни й візуальні ефекти. Серіал масштабний і чудово зроблений.

Драматичний серіал «Експати»

Про що серіал. Екранізація роману Дженіс Ю.К. Лі «Емігранти». Це історія трьох американок, які емігрували до Гонконгу і пробують будувати карʼєру та влаштувати особисте життя в новому місті. Утім, на цьому шляху вони стикаються з безліччю труднощів адаптації в новій країні й особистих драм. Так, одна з жінок — Маргарет (яку зіграла Ніколь Кідман) — загубила сина на вулицях міста. Трагедія віддаляє її від родини та змушує шкодувати про еміграцію.

Expats / Prime Video / режисерка — Лулу Ванг / у головних ролях — Ніколь Кідман, Сараю Блу, Джі-Йонг Ю / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що це «емпатична драма без простих відповідей». Серіал порушує чимало важливих питань, які стають відчутними в еміграції: почуття дому, родина, класова нерівність і сексизм. Журнал Time пише, що це найперший серіал, який варто подивитися у 2024 році.

Кримінальний мінісеріал «Грізельда»

Про що серіал. В основі художнього мінісеріалу — реальна історія колумбійки Грізельди Бланко, яка змалку займалася криміналом. У 1960-х вона переїхала з Медельїну до США і збудувала там свою наркоімперію. У шести епізодах серіал розкриває весь шлях «Кокаїнової хрещеної мати»: втечу із трьома синами в Маямі, знайомство з місцевим наркоринком і війни за кокаїн.

Griselda / Netflix / режисери — Даґ Міро, Ерік Ньюман, Карло Бернар, Інгрід Ескахеда / у головних ролях — Софія Вергара, Альберто Гуерра, Джуліана Ейден Мартінес / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал якісно знятий і має приємний темп. Там наголошують, що серіал — художній і дещо суперечить реальній історії Бланко. Попри це і величезну кількість екшн-сцен, гра Софії Вергари — на висоті.

Документальний серіал «Убивства Playboy» — другий сезон

Про що серіал. Шість детективних розповідей про трагедії та таємничі історії вбивств, повʼязані із зірками журналу Playboy. Наприклад, в одній із серій розповідається про вбивство хлопця моделі Playboy Сенді Бентлі, яке лишається нерозкритим уже 20 років.

The Playboy Murders / HBO Max / режисери — Ден Хоулетт, Андреа Де Бріто / у головних ролях — Голлі Медісон, Пет Лалама, Меган Сакс / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Відгуків критиків на другий сезон ще немає. Утім, про нього вже згадала співавторка серіалу й ексзірка Playboy Голлі Медісон. Вона сподівається, що стрічка допоможе привернути увагу до забутих трагічних історій, отримати деякі відповіді та, можливо, розкрити давні справи.

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