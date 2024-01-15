Депутатка Марʼяна Безугла посягнула на святе — наважилася критикувати головнокомандувача Валерія Залужного. Та хто вона в біса така??? Великий профайл (частина друга)

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Facebook / «Бабель»

О першій ночі 11 січня депутатка фракції «Слуга народу» (СН) Марʼяна Безугла зробила неочікувану заяву — повідомила, що виходить із фракції та однойменної партії і відмовляється від посади заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. «Слабка фракція і партія у війну мені не потрібна», — сповістила вона і зазначила, що вже написала відповідні заяви. Показове розлучення зі «слугами» насправді врятувало Безуглу від значно менш ефектного фіналу — напередодні Рада мала голосувати за її звільнення з посади в комітеті, і голоси за, як кажуть кілька джерел «Бабеля» в парламенті, були. Безуглу врятувало те, що спікер Руслан Стефанчук не поставив питання на голосування і закрив засідання. За останні кілька місяців депутатка весь час була в центрі обговорень і скандалів, а головне — постійно критикувала командування ЗСУ і, зокрема, головнокомандувача Валерія Залужного. Через високий рейтинг останнього за це Безугла отримувала тисячі негативних коментарів у соцмережах і поступово втрачала союзників. А опоненти влади постійно повторювали дві основні тези. Перша — для критики командування ЗСУ в 35-річної дівчини немає експертизи. Друга — це вона робить на замовлення Офісу президента, який сам не наважується критикувати Залужного, рівень довіри до якого вищий за президентський. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко вирішила розібратися, чи так це насправді. Вона поговорила з кількома десятками людей, які знали Безуглу в різні періоди — з військовими, чиновниками, депутатами, колегами, керівниками і підлеглими. Частина дала коментарі на умовах анонімності. Поспілкуватися, хоч не з першого разу, погодилася й Безугла. У першій частині великого профайлу ми розказали про її сімʼю, навчання, службу і прихід до парламенту. Друга частина — про повномасштабне вторгнення, дружбу й конфлікт із Залужним і взаємини з президентом.

Безугла і війна

Безугла зустріла повномасштабну війну в урядовому кварталі з зібраним рюкзаком. «Я знала, що буде, але не знала, чи прокинуся», ― згадувала вона згодом у Facebook.

Це фото Безугла зробила в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року в урядовому кварталі. Facebook / «Бабель»

З початку вторгнення Безугла спілкувалася з головкомом Валерієм Залужним, його заступниками і кілька разів приходила в пункт управління Генерального штабу в лютому 2022 року. Вона пояснює, що була там як депутат і заступниця голови профільного комітету.

Наприкінці березня — на початку квітня 2022 року Безугла вирушила до Польщі разом із делегацією МЗС на чолі з міністром Дмитром Кулебою. Делегація мала переконати Польщу передати Україні старі радянські танки Т-72, артилерію та іншу техніку. Переговори були непрості. Три обізнаних з їхнім перебігом джерела розповідають, що Безугла обрала свій стиль спілкування — оголосила голодування. У Facebook вона пояснювала, що голодує на знак солідарності з українцями, які страждають, а під час зустрічей з польськими чиновниками вимагала передати зброю і говорила, що голодує саме через це. Одного разу після офіційної зустрічі з міністром оборони Польщі Безугла попросила його переговорити наодинці, а коли вони ввійшли в кабінет, депутатка замкнула двері — так уже за насправді зачиненими дверима вона вимагала надати Україні танки. Співрозмовники «Бабеля» в СН впевнені, що ця розмова стала ключовою.

Безугла разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в посольстві України в Польщі. Getty Images / «Бабель»

Сама Безугла говорить, що нічого аж такого страшного не робила. «Ми просто говорили, я не знаю, чому всі перелякалися. Я йому не погрожувала, просто ще раз попросила», — розказує вона «Бабелю». Хай там що, а через кілька тижнів після повернення делегації Польща публічно заявила, що передасть Україні 100 танків Т-72.

У квітні 2022-го Безугла почала їздити на фронт у Харківську, Донецьку і Луганську області. Вона часто публікувала фото і селфі з фронтових міст і сіл. Каже, так вона зрозуміла, що насправді відбувається на війні, які там потреби і проблеми. Взагалі Безугла зізнається, що з військовими їй комфортніше, ніж у Києві серед цивільних і політиків. Чи взаємно це — сказати важко. Кадрові військові, які тоді були на Луганщині, розповідають, що не розуміли, що депутатка робила на передовій, а когось її візити відверто дратували.

Facebook / «Бабель»

Facebook / «Бабель»

Facebook / «Бабель»

Відкритий конфлікт стався в Безуглої з головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм. Йому в травні 2022-го вона зателефонувала сама і запропонувала зустрітися. Безугла приїхала в супроводі військового: «Я ― Марʼяна Безугла, нардеп, членкиня комітету оборони, я займалась обороною Харкова», ― так, за словами Гайдая, вона почала розмову. «Після цієї фрази я зрозумів, у якому векторі все піде», ― згадує він. Але розмова пройшла нормально. А вже після неї Безугла їздила в різні бригади, а потім телефонувала Гайдаю і казала, кому і чим він має допомогти. Гайдай був обурений: за його словами, він підтримував постійний звʼязок з військовими з моменту свого призначення у 2019 році, коли Безугла уявлення не мала про потреби бійців. Через ці суперечки 24 червня 2022-го Безугла через Facebook попросила президента звільнити Гайдая. Зеленський очікувано не зреагував, і той працював ще девʼять місяців — до березня 2023 року.

Дружба і війна з Залужним

Усі свої поїздки на фронт, якщо вірити Безуглій, вона координувала з Валерієм Залужним. Він передавав їй відзнаки для військових, які Марʼяна від його імені вручала. Іноді ці моменти вона фотографувала і відправляла головкомові.

Безугла привозила військовим нагороди від Залужного. Facebook / «Бабель»

Із Залужним її познайомив колишній радник ОП Олексій Арестович іще до повномасштабного вторгнення. Вони потоваришували, Безугла публічно вітала його з присвоєнням генеральського звання і днем народження, підтримувала і хвалила в соцмережах, на прохання військового керівництва реєструвала в парламенті потрібні законопроєкти. Один з них давав право командирам застосовувати зброю в разі правопорушень підлеглих, наприклад, щоб запобігти дезертирству. Документ зареєстрували в травні 2022-го. Він обурив майже всіх — і простих військових, і правозахисників. Його охрестили «розстрільним» і відкликали.

Останнім законопроєктом про мобілізацію Безугла теж займалася, зводила пропозиції різних груп — Міноборони і діючих військових, ходила з правками від одних до інших, але фінальною версією уряду лишилася незадоволена.

За версією Безуглої, її відносини з Залужним зіпсувалися, коли вона стала помічати проблеми на фронті: погану підготовку військових, які в першому ж бою тікали або гинули, або зміни комбригів у розпал військових операцій. Вона запевняє, що намагалася переконати змінити підходи, але терпець урвався, коли дізналася, що головком захищає докторську дисертацію з філософії в юридичній академії Сергія Ківалова — колишнього голови Центральної виборчої комісії часів Леоніда Кучми. Саме його обвинувачували в масових фальсифікаціях результатів президентських виборів на користь Віктора Януковича у 2004 році. «Тоді ми остаточно посварилися і вже більше ніколи не говорили. Я почекала ще два тижні й вийшла публічно», — каже Безугла, маючи на увазі свою вимогу про відставку Залужного. У фракції «слуг» у конфлікт вирішили не втручатися.

Майже всі, з ким «Бабель» спілкувався під час підготовки матеріалу, а це десятки людей з різних сфер, зокрема й діючі військові, сходяться, що у своїх претензіях до командування Безугла часто має рацію і порушує правильні проблеми. Вона закликає боротися з радянськими пережитками, критикує роботу військово-лікарських комісій і те, що Генштаб і Міноборони приділяють недостатньо уваги дронам. Натомість цим займаються Мінцифри і СБУ. А ще наголошує на необхідності проводити розбори невдалих операцій, а не замовчувати проблеми, і краще готувати людей, зважати на їхні здібності і спеціальності. «Критикувати військових не можна було в 2014-му і 2022-му, але надворі вже 2024-й, потрібно говорити, виправляти, бо потім буде пізно. Безугла — перша, хто наважився це робити і взяв на себе удар», — каже співрозмовник «Бабеля», який допомагає готувати законопроєкти в оборонці.

Так само всі, хто так чи інакше перетиналися з Безуглою, погоджуються: те, як вона говорить про армію та її проблеми, абсолютно неприйнятно і в багатьох викликає зворотну реакцію. «Вона не вміє комунікувати такі теми правильно, не відчуває напівтонів, не має емпатії, каже, що думає, взагалі без фільтрів. Щоб пояснити їй, що не так, доводиться витрачати години», — на умовах анонімності каже один зі співрозмовників «Бабеля» у фракції СН.

Безугла, здається, про цю свою проблему знає, але змінюватися не збирається. «Хай мене хейтять, але інформація проникає в суспільство і її вже обговорюють. Десакралізація відбулася, люди вже не бояться обговорювати проблеми в ЗСУ, — каже вона. — Моє життя і моя репутація нічого не варті порівняно з тим, що зараз відбувається, що зараз кожні пʼять хвилин когось ранять або вбивають. Депутатство не є самоціллю — це інструмент. Я хочу змінити країну. Ми з втраченого покоління, у нас одна революція, друга революція, потім війна. Якщо зараз вкластися в те, щоб ми стабілізувалися, тоді наші діти і онуки зможуть інакше жити. Ми завалюємося, ми в крові, не всі доживуть до цього, але так і гартується сталь, це здобування державності».

Facebook / «Бабель»

Facebook / «Бабель»

Facebook / «Бабель»

Якийсь час захистити й заспокоїти Безуглу намагався Арахамія. Він пояснював, що її різкі висловлювання можуть сприймати як позицію фракції і це шкодить колегам. За словами двох наших співрозмовників, за її заяви й витівки, за те, що вона провокує хейт, Безуглу вичитував Зеленський. З іншого боку, поведінка Безуглої вигідна ОП — вона озвучує проблеми на фронті, про які Офіс говорити боїться, а Безугла — зручний громовідвід.

Безугла заперечує, каже, її позиція — тільки її, і у своїх заявах вона апелює також і до президента, зокрема в питаннях, що стосуються головнокомандувача. «Людям важко повірити в субʼєктність політика, тим більше жінки, — вважає вона і додає: — ОП далекий від ідеалів корпоративного управління, але він — продукт середовища, наслідок політичної культури потрійних стандартів».

Наприкінці жовтня депутатка перевершила себе і запостила опитування, чи бажаєте ви народним депутатам смерті. Це обурило навіть тих «слуг», які раніше в конфлікти Марʼяни воліли не втручатися. З нею намагалися поговорити й пояснити, що людей не варто провокувати на такі думки, але не вийшло.

Безугла спровокувала ще кілька хвиль хейту. Наприклад, розкритикувала директорку Музею Голодомору Лесю Гасиджак за зайву вагу і порадила їсти менше солодкого. А ще дуже невдало висловила співчуття колезі, народному депутату Олексію Мовчану у звʼязку зі смертю його девʼятимісячного сина. Критикувати Залужного вона також не припинила і дорікала йому навіть там, де прямої відповідальності головкома не було.

У пʼятницю, 5 січня, комітет з нацбезпеки і оборони більшістю голосів рекомендував парламенту відкликати Безуглу з посади заступниці голови комітету. Для неї це стало несподіванкою, і вчинок «шефа» — голови комітету Завітневича — вона розцінила як зраду.

У середу, 10 січня, Безугла зробила майже неможливе — обʼєднала в ненависті до себе майже всі політичні сили в парламенті: «Європейську солідарність», «Голос», «Батьківшину», групу Разумкова і навіть частину «слуг». Однак спікер парламенту Руслан Стефанчук швидко закрив засідання, так і не розглянувши рішення комітету. За інформацією «Бабеля», вказівку не голосувати постанову дали на Банковій.

Безугла каже, Стефанчук закрив засідання, бо посада заступника голови комітету — фракційна квота, а керівництво фракції, як і президента, про рішення її знімати не повідомили. Насправді попереджати Зеленського депутати й не мали — за законом втручатися в роботу парламенту він не повинен.

Особиста відданість Безуглої президентові очевидна — вона її не приховує. Коли «Квартал 95» невдало пожартував про переселенку зі Скадовська, яка не знає української, Безугла не змовчала. «Ви були створені теперішнім Президентом країни і назавжди асоціюєтесь з ним, не підставляйте його. Він змінюється, країна змінюється, змінюйтесь або мовчіть», — написала вона у Facebook. А 10 січня заявила, що виходить із фракції й партії, однак і далі підтримуватиме президента.

Але на Банковій, говорять співрозмовники «Бабеля» в Офісі президента, від постійних скандалів Безуглої і негативу все-таки втомилися. Думки й почуття багатьох її знайомих і однодумців, з якими спілкувався «Бабель», коротко сформулював колега Безуглої по комітету Єгор Чернов — з ним вона теж встигла посваритися. «Весь цей час я захищав Марʼяну, роблячи скидку на особливості її підходів до роботи та віддаючи належне її наполегливості та активності. Але все має свою межу. Няньчитися з нею далі, особливо в такий важкий час, не маю більше ані сил, ані бажання», — написав він у Facebook.

А Безугла зробила ще один пост — із критикою Залужного, який кілька днів працював на східному фронті. «Якщо росія буде мобілізувати 400 тис., то і нам? А якщо ще 400? А ще? Вони знайдуть, а ми? Симетрія спрацьовує? Але навіть росіяни своїх генералів вже кілька разів тасували, якщо ми цього не зробимо, динаміка останнього місяця тільки підтверджує, ми йдемо в нікуди. Маленька радянська армія». І поставила поруч два фото — Залужний і Шойгу схилилися над паперовими картами. Кожен над своєю.