Північна Корея допомагає путіну воювати в Україні, а понад 70 років тому інший кремлівський диктатор допоміг Кіму утримати владу. Згадуємо війну двох Корей — в архівних кадрах

Джерела:

David Halberstam. The Coldest Winter: America and the Korean War. Hachette Books, 2008.

Bevin Alexander. Korea: The First War We Lost. Hippocrene Books, 1997.

Bruce Cumings. The Korean War: A History (Modern Library Chronicles), 2011.

Mark O'Neill. Soviet Involvement in the Korean War: A New View from the Soviet-era Archives. OAH Magazine of History, Volume 14, Issue 3, 2000.