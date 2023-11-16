У Києві знесли пам’ятник Пушкіну. До цього долучився київський школяр, який підпільно розмальовує монументи російським і радянським діячам. Ми його знайшли і поговорили

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Getty Images / «Бабель»

Пʼятнадцятого листопада 2023 року в Києві знесли памʼятник Олександру Пушкіну. Він простояв на Берестейському проспекті, поруч із Політехнічним інститутом, 61 рік. Після повномасштабного вторгнення монумент неодноразово обливали фарбою, на постаменті зʼявилися написи «Деколонізацію не спинити» та «Імперця геть». Схожі заклики були і на інших памʼятниках — зокрема, радянським генералам Миколі Ватутіну та Михайлу Кирпоносу, командирам Червоної армії Сидору Ковпаку та Миколі Щорсу. Судячи з коментарів у соцмережах, багато хто вважає, що ці написи лишають київські ультрас. Насправді ні. Депутатка Київради Ксенія Семенова, яка виступає за декомунізацію в Києві, написала, що на владу тиснули школярі та студенти, які регулярно розмальовували памʼятники. «Бабель» знайшов автора — він киянин, йому 16 років, вчиться в останньому класі столичної школи, батько воює з першого дня великого вторгнення. Імені хлопця на його прохання ми не називаємо — за «псування» памʼятників йому загрожує адміністративна відповідальність. Редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька поговорила з хлопцем про його нічні вилазки, ставлення до російської культури та плани на майбутнє.

Розкажи трохи про себе.

Я навчаюся в одинадцятому класі. Цікавлюся політикою, історією, займаюся громадським активізмом. Став цікавитися цим після повномасштабного вторгнення. Хотілося боротися проти несправедливості, долучитися до чогось важливого і правильного.

Як ти придумав цю ініціативу з памʼятниками?

Це був вересень 2022 року. Тоді ще не було ніякого двіжу з памʼятниками, я і мій друг просто вирішили підняти проблему саме Пушкіна. Ми обмалювали його бюст на станції метро «Університет». А потім за пару днів побачили, що хтось іще обмалював памʼятник Щорсу [біля цієї ж станції] та вже памʼятник Пушкіну [біля метро «Шулявка»]. Думаю, з цього все і почалося. Чому я прийшов до цього? Просто усвідомлював, що мені і ще багатьом киянам не подобаються залишки російської імперської політики на території України. Тож вирішив боротися проти цього в такий спосіб.

Памʼятник Щорсу. Олег Слабоспицький / «Бабель»

А чому саме памʼятники?

Ну, це ж маркер. Взагалі, тема національної памʼяті, національних героїв, як на мене, дуже важлива. І памʼятники — це символ, Пушкін — це символ і амбасадор російської культури, яка є окупаційною.

У вас є якась група людей, яка займається цими акціями?

Більшість акцій я робив сам. Мене підтримували різні люди, але більше словами, а не діями. Вже зараз, коли є позитивні зрушення, більше людей доєднуються, кажуть, давай разом це робити. Це мої ровесники, однокласники або ті, хто вчиться зараз на першому курсі. Їм так само не подобається засилля російської культури, і вони хочуть щось із цим робити.

Скільки всього таких акцій було?

Треба рахувати. Пушкін, Кирпонос, Космодем’янська, Булгаков. Думаю, десь близько двадцяти усього.

Меморіальна табличка на музеї Булгакова. Getty Images / «Бабель»

В інших регіонах України теж проводять акції проти російських памʼятників. Ти спілкуєшся з цими людьми?

Так, я бачив ці акції, але проблема в тому, що ці люди теж шифруються і їх неможливо знайти. Але думаю, вони знають, що робимо ми, ми знаємо, що роблять вони, — і подумки точно підтримуємо одне одного. Якби в нас вийшло обʼєднатися, було б круто.

Наскільки сильно в твоєму житті була взагалі присутня російська культура? Як ти до неї ставився?

У мене завжди була проукраїнська позиція, хоча я, напевно, як і всі українські підлітки, теж був русифікованим. Але намагався говорити українською, хоча багато людей з мого оточення були російськомовні. Я довго займався футболом і в цьому середовищі часто стикався з нерозумінням. [До повномасштабного вторгнення] виникали різні контраверсійні ситуації, по типу, а чого українські [футбольні] коментатори говорять про росію як про країну-агресора. У нас спорт багато в чому залишився совковим, тренери та футболісти, в основному, говорили російською. Після вторгнення більшість перейшла на українську. Але влітку цього року мене перевели в іншу команду, і там усе набагато гірше. Багато хто говорить російською, слухає російську музику, через це в мене було багато конфліктів і сутичок. Зокрема тому я перестав займатися футболом, бо було дуже некомфортно в такому середовищі.

Олег Слабоспицький / «Бабель»

Олег Слабоспицький / «Бабель»

У школі, як і всюди, бувало по-різному. Там теж було і є багато проблем з російською мовою, але я намагаюся якось власним прикладом це змінювати, займатися просвітництвом, якщо так можна сказати. Дехто в школі знає, чим я займаюся, багато хто підтримує. Вчителі коли-як — як ідею може й підтримують, але точно не підтримують методи.

Як ти думаєш, чому когось змінила повномасштабна війна, а когось ні?

Це глобальна проблема, бо дуже багато років було дуже багато усього російського. Можливо, людей не сильно торкнулася війна зараз, у них не воюють родичі, вони нікого не втратили. Тому й не усвідомили, але я не вважаю, що це їх виправдовує. В мене тато воює з 24 лютого, сестри молодші через війну живуть не в Україні. Ну і я сам постійно в Києві, тому війна мене безпосередньо торкається.

Чи є в тебе якась надмета? Чого ти хочеш домогтися своїми акціями?

Ну от зараз Пушкіна знесли, це велика перемога. Я сподіваюся, що Київ позбудеться маркерів російської окупації — це не тільки памʼятники, це і вулиці, і зупинки, і церкви. Ми далі будемо боротися проти Булгакова, причому не тільки проти дошки, а й проти музею — це наша наступна головна ціль. Напевно, надмета — це щоб українська політика національної памʼяті була сконцентрована саме на українських героях.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

А які в тебе плани на майбутнє?

Я планував вступати на політологію в Могилянку, а коли мені виповниться 18, мобілізуватися. Але мій тато, який зараз воює, сказав, що корисніше буде спочатку отримати диплом, а вже потім мобілізуватися. Але це ж дуже довго, тому я поки не знаю, що саме буду робити. Зараз я розвиваюся в темі дронів, хочу стати оператором БпЛА чи отримати якусь іншу спеціальність, яка з цим повʼязана. А далі вже як піде.

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