Відомий американський лобіст має завадити парламенту заборонити УПЦ МП. За це церква платить йому $1400 на годину, але, схоже, річ не тільки в грошах — неочевидні нюанси угоди

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Девʼятого листопада 2023 року народний депутат Марʼян Заблоцький повідомив, що Українська православна церква Московського патріархату найняла відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта, щоб просувати свої інтереси в США. А саме — щоб американці змусили Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП. За словами Заблоцького, найняв лобіста, година роботи якого коштує $1400, колишній народний депутат і протодиякон УПЦ МП Вадим Новинський. Офіційних підтверджень цієї інформації немає. Берк-Вайт працює не один, а з впливовою юридичною компанією Amsterdam & Partners, яка до того допомагала урядам Туреччини та Венесуели. Кореспондент «Бабеля» Олександр Мʼясищев проаналізував угоду між УПЦ МП та лобістом і розповідає його багату біографію.

Вільяму Берк-Вайту 49 років, він — відомий у США юрист-міжнародник, професор права й заступник декана в Університеті Пенсильванії. А ще — старший радник в юридичній компанії Amsterdam & Partners.

У 2000 році він працював у Міжнародному трибуналі щодо Югославії. А у 2009—2011 роках — у штабі політичного планування держсекретаря США Гілларі Клінтон. Там Берк-Вайт консультував її з питань російсько-американських відносин і допомагав розробляти зовнішньополітичну стратегію.

Берк-Вайт вільно володіє російською. Одна з його вищих освіт — курс російської та американської історії й літератури в Гарвардському університеті. У 1990-х він недовго навчався у Московському державному університеті, а потім був запрошеним науковим співробітником у Московському держуніверситеті міжнародних відносин. Утім, назвати проросійським Берк-Вайта не можна.

Раніше лобіст переважно позитивно писав і говорив про Україну. У листопаді 2013 року він підтримав протести на Майдані, але зазначив: повалення уряду буде незаконним, якщо той не скоїть злочинів проти мітингувальників. У 2014 році Берк-Вайт написав наукову статтю про правові аспекти анексії Криму, в якій передбачив, що дії росії призведуть до знищення світобудови, яка склалася після Другої світової війни.

Четвертого березня 2022 року Берк-Вайт опублікував колонку, в якій засудив російське вторгнення в Україну. І запевнив: путін порушує міжнародне право і буде покараний. Уже за місяць він модерував вебінар проєкту «USAID: Рада, наступне покоління», в якому взяли участь українські парламентарі. У квітні 2023 року Берк-Вайт прочитав лекцію в Харківському університеті ім. Каразіна про ймовірні правові механізми відповідальності путіна.

Берк-Вайт підписав договір з УПЦ МП 16 жовтня 2023 року. Привід — можлива заборона церкви Верховною Радою. Свою мотивацію юрист пояснює так: якщо Верховна Рада заборонить УПЦ МП, це буде порушенням свободи віросповідання в міжнародному праві та прав людини.

Відтак Берк-Вайт хоче переконати американський уряд змусити Україну відмовитися від заборони УПЦ. Згідно з контрактом, лобіст погодився просувати інтереси церкви в медіа, під час публічних виступів, а ще серед американських чиновників та конгресменів.

«Угода передбачає використання впливу уряду США, щоб переконати Україну захистити права церкви. Представництво [інтересів церкви] включає розмови з офіційними особами уряду США, щоб переконати український парламент не забороняти діяльність церкви», — пояснив у документі Берк-Вайт.

І він уже активно працює. В інтересах церкви Берк-Вайт звернувся до:

Білого дому;

Департаменту Державного управління релігійної свободи;

Офісу сенатора-демократа Джона Оссоффа;

Офісів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шейхін та Комітету Сенату з міжнародних відносин.

А 19 жовтня він опублікував велику статтю під заголовком «Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання». В ній лобіст називає заборону обмеженням прав вірян і запевняє, що УПЦ МП повністю відокремлена від РПЦ. У цьому ж тексті він критикує підозри СБУ проти священників, заходи проти митрополита УПЦ МП Павла Лебідя і вигнання УПЦ із Києво-Печерської лаври.

«Український уряд має переглянути це небезпечне законодавство, а уряди, які підтримують суверенітет України, мають забезпечити, щоб права людини, які зараз має український народ, не стали ще однією жертвою цієї війни», — пише лобіст.

За годину роботи Берк-Вайт отримує $1400. Загалом УПЦ вже переказала йому $7000 — за пʼять годин роботи. Цю суму отримала міжнародна юридична компанія Amsterdam & Partners, в якій і працює Вільям Берк-Вайт. Офіційно фірма захищає інтереси УПЦ МП на національному та міжнародному рівні безплатно, у формі благодійності.

Інформація про роботу Amsterdam & Partners із церквою зʼявилася 16 жовтня — того ж дня, коли УПЦ підписала контракт із Берк-Вайтом.

Окрім УПЦ МП, Amsterdam & Partners офіційно представляє інтереси підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського. Її публічна позиція: Україна незаконно конфіскувала активи Новинського й безпідставно переслідує його через релігійні переконання. Компанія збирається законним шляхом зупинити «атаки» уряду.

Двадцять четвертого жовтня власник компанії Роберт Амстердам закликав депутатів Верховної Ради не голосувати за заборону УПЦ МП. Він також пригрозив їм кримінальним переслідуванням в інших країнах, якщо вони заборонять церкву. Амстердам виступав на шоу Такера Карлсона, де розповідав про утиски й незаконне переслідування вірян. Натомість Православну церкву України він назвав «розкольницькою».

Amsterdam & Partners — не проста адвокатська компанія. Вона активно займається політичним лобізмом, й іноді неоднозначними справами.

У 2018 році вона працювала на уряд Туреччини проти філософа-опозиціонера у вигнанні Фетхуллаха Гюлена, за що отримала $1,8 мільйона. Юристи-лобісти мали дискредитувати мережу з 200 американських приватних шкіл, повʼязаних із Гюленом. Наприклад, компанія інформувала державу про те, що мережа Гюлена наймає підозріло багато турецьких учителів та підрядників.

У 2020 році Amsterdam & Partners захищала головного інспектора Венесуели в уряді диктатора Ніколаса Мадуро, Рейналдо Муньоcа. Компанія лобіювала помʼякшення американських санкцій проти країни. За цей контракт компанію розкритикував американський сенатор Рік Скотт.

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