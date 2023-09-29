Хочу купити вживане авто в Європі, але не знаю, як підібрати надійне з реальним пробігом. Це можливо? Так — покрокова інструкція

Користь

Ангеліна Коткова / «Бабель»

У 2022 році українці купили за кордоном понад 400 000 вживаних автомобілів — більшість із них привезли з Євросоюзу. Купуючи вживане авто, треба бути уважними — легко натрапити на шахраїв і замість надійної машини придбати биту чи «потопельника». Оцінити авто самостійно важко: дефекти навчилися маскувати так добре, що іноді треба розібрати пів машини, щоб їх знайти. Допомогти можуть сервіси, які розказують правдиву історію автомобіля, а не те, що вигідно власнику. Разом з керівником Інституту досліджень авторинку Станіславом Бучацьким «Бабель» пояснює, як обрати (майже) ідеальне вживане авто, що не розчарує.

Чому важливо перевіряти історію авто перед покупкою?

Це питання грошей та безпеки. Купівля вживаного авто на відміну від нового ― певною мірою лотерея. Машини власники використовують по-різному, за різних умов і не завжди бережуть. Буває, машиною з пробігом в кількасот тисяч кілометрів можна користуватися ще кілька років. А буває навпаки: авто з номінальними 100 000 кілометрів пробігу потрапляло в ДТП, на ньому дріфтували й перетворили майже на металобрухт. Про дефекти власникам говорити не вигідно ― вони зменшують вартість авто.

Перевірити машину на око вкрай важко: шахраї вміло маскують дефекти навіть після важких ДТП і навчилися підробляти оригінальні сервісні документи. Дехто за хабар змінює дані про пробіг авто в базах даних дилерів. Якщо ви не перевірите історію машини, ризикуєте купити ту, яку розшукує Інтерпол чи яка перебуває в заставі у банку.

Вчасно невиявлені дефекти згодом обертаються дорогим ремонтом, а якщо машина в розшуку, її можуть конфіскувати.

З яких європейських країн везуть найбільше проблемних авто?

Це пропорційно обсягам експорту вживаних машин до України: Німеччина, Польща, Франція, Литва. Завдяки контролю держави ризик натрапити на шахраїв набагато нижчий в Бельгії та Нідерландах, але й авторинок там маленький.

Які проблеми найчастіше намагаються приховати власники машин?

Найчастіше вони скручують пробіг. Тобто, на одометрі ви бачите, наприклад, 200 000 кілометрів, а насправді машина проїхала 600 000. У ЄС від 30 до 50% усіх авто на ринку мають скручений пробіг, в Україні цей показник ще більший.

Одна й та сама модель залежно від пробігу може коштувати від кількох сотень до кількох тисяч доларів, а кожні 100 тисяч «змотаного» пробігу ― це конкретні суми грошей, від $500 до $1 500. До того ж недостовірний пробіг може обернутися постійними ремонтами, тобто реальна ціна автомобіля суттєво зросте.

Друга проблема ― машини після ДТП. Сам факт ДТП ще нічого не означає, проте є приводом глибше перевірити, як її відновили. Деякі авто після серйозних аварій зварюють із двох-трьох частин. Часто в таких машинах замість подушок безпеки стоять заглушки, які не врятують при черговій аварії.

Третя проблема ― умисно змінений VIN-код автомобіля. Це унікальний серійний номер авто із 17 знаків, який машина отримує на заводі. Код містить дані про виробника, рік випуску і характеристики авто. Табличку з VIN-кодом можна знайти на одній з частин авто ― фіксованого місця немає.

Якщо код перебити, реєстри видаватимуть дані про зовсім інший автомобіль. У разі шахрайства ― новіший, із меншим пробігом тощо. Також машина з перебитим VIN-кодом може виявитися краденою або нерозмитненою. Якщо це зʼясують тільки на етапі видачі номерів, коли новий власник машини в Україні проходитиме обовʼязковий експертний огляд, авто заарештують, а власнику доведеться довести, що це не він перебив VIN-код. Сплачені митні платежі за таку машину ніхто не поверне.

Четверта проблема ― продаж крадених машин або машин, взятих у лізинг. Недобросовісні дилери роблять фіктивні документи на авто й продають його в Україну. Якщо європейську машину вкрали недавно, її могли ще не подати в міжнародний розшук. Тож у дилера є час встигнути продати авто в Україну. Факт, що машина не належала продавцю, виявлять надто пізно. Митне оформлення в Україні не передбачає перевірки на викрадення. Її проводять вже після того, як людина сплатила митні платежі й збирається отримати номер авто в сервісному центрі МВС. Лише тоді в базі побачать, що машина в розшуку і заарештують її. Але є сервіси, які дозволяють зробити це раніше.

Що це за сервіси?

В США єдиний сервіс перевірки історії авто ― Carfax. Там усі американські машини можна перевірити за VIN-кодом і дізнатися, у якому стані авто виїхало в Україну.

Натомість в ЄС багато країн, тому єдиної бази даних щодо історії авто немає. Країни мають різні правила і далеко не всі дають доступ до історії машин. Наприклад, у Швеції є доступний публічний держреєстр для перевірки авто. У Польщі для перевірки система вимагає дані зі свідоцтва про реєстрацію машини, які є лише у власника. Найбільший авторинок Європи ― Німеччина ― взагалі публічно не розголошує історію авто третім особам.

В Україні для перевірки вживаних авто з Європи повноцінно працюють два основні сервіси: литовський Carvertical і чеський Cebia. Принцип їхньої роботи однаковий ― вони підтягують дані про європейські авто з різних баз даних майже всіх країн ЄС: державних реєстрів, маркетплейсів, станцій технічного обслуговування, страхових і лізингових компаній. У вигляді графіку чи таймлайну вони показують, як змінювався автомобіль, його пробіг, у які ДТП потрапляв і як часто змінювався власник. Ці дані користувач отримає, якщо введе VIN-код машини й оплатить певний пакет даних.

А чим відрізняються Carvertical і Cebia? Чим краще користуватися?

Carvertical ― це завжди сюрприз: ви ніколи не знаєте, яка саме інформація буде у звіті, а ціна послуги не залежить від даних, що є в базі сервісу. Спочатку ви купуєте звіт ― і лише потім розумієте, за що заплатили.

Cebia ж враховує, що саме отримує користувач: розширені технічні характеристики, кількість записів про пробіг авто, історію обслуговування, інформацію про аварії та історичні фотографії. Ціна звіту залежатиме від наявної інформації.

Cebia використовує лише перевірені джерела даних і повідомляє, звідки інформація ― від страхової, держреєстру, партнерської СТО чи маркетплейсу. Також Cebia має детальнішу інформацію про авто з чеського та словацького ринків.

Тобто Cebia краще?

Ні, ці сервіси просто різні. А ще вони мають різні дані з різних джерел. В одному інформації про конкретне авто може бути більше, в іншому ― менше. Тому краще перевіряти авто на обох сервісах.

Скільки коштує перевірити авто?

Це залежить від того, скільки інформації про автомобіль є у сервісу. Якщо є повний пакет даних, у Cebia це коштуватиме 499 гривень. Якщо є лише технічні параметри, дані про заводські дефекти й де розміщена табличка з VIN-кодом, це обійдеться в 299 гривень. Найбільший набір даних у Carvertical коштує 700 гривень. Проте якщо купити у них звіти одразу про кілька машин, вийде дешевше.

Гаразд, я вирішив перевірити авто на сервісі. На що мені звертати увагу?

Перше ― це розташування VIN-коду. Cebia підкаже, де конкретно на цьому авто розміщена табличка. Якщо вона має сліди втручання, інший вигляд чи взагалі відсутня, це означає, що VIN-код могли перебити.

Друге ― кількість власників. Якщо авто змінило десятьох власників за кілька років (а вам про це не сказали), це має насторожити.

Третє ― дані про велику страхову виплату (наприклад $15 000). Це привід замислитися, бо такі виплати ― ознака серйозної ДТП. Також у системі може бути запис про суттєві пошкодження в аварії, унаслідок яких автомобіль «списали» у країні ЄС.

Четверте ― аномалії з пробігом авто. Щоб дізнатися, чи скручували пробіг, треба переглянути всю історію. Якщо із часом кілометраж зростає плавно ― усе гаразд. Якщо є різкі піки на графіку ― це ознака маніпуляцій.

Інколи в сервісі ви можете побачити машини-двійники: два авто однакової моделі використовують однаковий VIN-код. Це видно, коли система показує дві криві пробігу, які йдуть поруч. Сервіс не покаже, яка з двох машин справжня. Проте це має спонукати краще дослідити історію машини.

Абсолютно однакових авто не буває. Щоб зрозуміти, що перед вами фейк, треба детально проаналізувати дані за VIN-кодом і порівняти із машиною, яку вирішили купити. А саме ― порівняти заводську комплектацію, заводський колір, наявність чи відсутність додаткового обладнання і, головне, таблички з VIN-кодами.

Тобто перевірка за VIN-кодом ще не гарантує, що з авто все гаразд?

Ні. Не на всі машини буде багато інформації ― це залежить від того, скільки даних є в реєстрах. Обовʼязково потрібно враховувати фактичний технічний стан машини та замовляти фізичні перевірки на спеціалізованих станціях. Але онлайн-перевірка історії автомобіля займає менш за хвилину і суттєво зменшує ризики. Зробити це можна, не виходячи з дому. Якщо сервіс показує аномалії чи підозрілі дані ― це привід замислитися, додатково перевірити авто, щоб не втратити гроші.

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