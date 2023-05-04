Нарешті потеплішало і стало більше сонця! Від нього вже час захищатися чи ще зарано? Який є захист, крім SPF? Навіщо мазати кремом вуха? ― пояснення «Бабеля» в очікуванні літа

Користь

Kate Ban / «Бабель»

Що далі, то більше сонячних днів. Це означає не лише тепло та приємну погоду, але й ризик отримати сонячний опік. Ультрафіолет спричиняє меланому та різні види раку шкіри. Щороку кількість нових, щойно діагностованих пацієнтів із раком шкіри зростає на 3%. В Україні ― на 5%. У 2020 році рак шкіри діагностували у 8―10% усіх онкопацієнтів України. Проте цьому можна запобігти, якщо захищатися від сонця. І робити це треба вже зараз, не чекаючи на спекотне літо. Журналістка «Бабеля» Оксана Расулова поговорила про це з онкодерматологинею клініки «Добробут» Марією Кукушкіною. Вона пояснює, чи захищає від шкідливого проміння одяг, чи ефективна косметика із SPF і як зрозуміти, що треба звернутися до лікаря.

Кажуть, бути на сонці шкідливо. Але ж стільки поколінь людей не користувалися кремами чи спреями ― і нічого.

Безпечної засмаги не існує. Це не означає, що ви помрете від сонця, але промені точно негативно вплинуть на вашу шкіру. Як саме ― залежить від багатьох факторів. Це й ваш спосіб життя та генетика і те, чи користуєтеся сонцезахистом. Навіть те, де ви народилися, має значення ― у людей в сонячних широтах фототип шкіри краще прилаштований до сонця.

Ультрафіолетові промені змінюють клітини шкіри, це підвищує ризик меланоми чи раку шкіри ― 90% випадків раку шкіри виникають саме через вплив ультрафіолету. Якщо ви за життя хоча б пʼять разів сильно обгоріли на сонці, ризик захворіти на меланому збільшується вдвічі.

А чим відрізняється меланома від раку шкіри? Хіба це не одне й те саме?

Ні. Різниця у клітинах, де відбуваються зміни — при меланомі це меланоцити, які виробляють темний пігмент шкіри. При раку шкіри це кератиноцити — основні клітини епідермісу, які мігрують із глибоких шарів у поверхневі. Перебіг цих хвороб схожий, але причини різні. Меланома розвивається через короткочасні сонячні опіки, а рак шкіри — через накопичувальний ефект ультрафіолету. Тому в 60-річних ризик раку шкіри у пʼять разів вищий, ніж у 30-річних.

До ХХ століття на рак шкіри хворіли рідше. Засмага довго була не в моді, а купальні костюми й одяг загалом були більш закритими. Люди менше подорожували, а тепер часто їздять у сонячні країни. А головне — озоновий шар, який захищає планету від ультрафіолету, став тоншим.

Сонячні промені справді роблять так, що шкіра старіє швидше?

Так, це відбувається через вплив ультрафіолету. Є два типи променів ― а та b. Промені b відповідають за засмагу й опіки, а промені а ― за старіння. Саме вони руйнують колаген та еластин, які роблять шкіру пружною. Тому не захищена від сонця шкіра має більше зморшок.

Гаразд, а зараз не зарано захищатися від сонця? Була зима і холодний хмарний березень ― може, краще трохи побути на сонці?

Ні, не зарано. Не треба чекати спекотного літа, щоб захищатися від сонця. Враховуйте, скільки часу ви перебуваєте на вулиці. Якщо вам треба тільки дійти до авто, то за пʼять хвилин, звісно, нічого не станеться, навіть якщо шкіра схильна до опіків. Проте навіть у хмарний день треба використовувати сонцезахисний крем, якщо ви будете на вулиці достатньо довго, щоб отримати опіки ― цей час для кожного індивідуальний. Узагалі, сонцезахист має стати нормою життя. Спеціальний дитячий сонцезахисний крем радять використовувати навіть малюкам від 6 місяців. Це для профілактики раку шкіри та меланоми.

На всіх кремах пишуть SPF і якісь цифри ― 15, 30, 50. Що це означає? Як вибрати ці засоби?

Краще купувати аптечні креми для сонцезахисту, а не косметику із SPF. Бажано, щоб крем захищав від обох типів ультрафіолетових променів ― на такому написано «широкого спектру дії». Від променів b захищає саме SPF. Біля абревіатури зазвичай пишуть і цифру ― 15, 30 чи 50. Наприклад, якщо ваша шкіра за пʼять хвилин на сонці вже червоніє, то із кремом SPF 15 цей час збільшиться в 15 разів — тобто до 1 години 15 хвилин. Це означає, що за годину-півтори треба нанести крем знову.

Від променів типу а захищає фактор РА ― Protection A. Біля РА стоять плюси — від одного до чотирьох. Що їх більше, то краще захищає крем. Варто обирати крем, де є і SPF, і РА.

Це має бути окремий крем чи тональний із сонцезахистом теж буде працювати? Як взагалі правильно їх використовувати?

Краще користуватися і тим, і тим. Наприклад, ви збираєтеся на вулицю — за пів години до того, як нанести макіяж, змажте шкіру сонцезахистом. А потім вже нанесіть тональний крем із SPF. Можна обійтися тільки тональним кремом, але його ефективність буде трохи гіршою. Ще доречно використовувати блиск для губ із SPF, головне — постійно оновлювати його на губах.

Сонцезахисний крем треба наносити на всі відкриті ділянки тіла — обличчя, шию, вушні раковини, бо там дуже часто виникає рак шкіри, і руки. Якщо ви йдете на пляж або просто посидіти на сонечку, наносьте крем ще вдома. І не забувайте наносити його повторно через пару годин або після купання.

Скільки це коштує? Є різниця, який краще брати крем — дорогий чи дешевий?

Якісні аптечні креми із SPF коштують від 500 гривень. Але головне не ціна, а те, як ви його використовуєте. Користуватися кремом треба регулярно. Якщо ви наносите його раз на місяць, коли йдете на пляж, то навіть найдорожчий нічим не зарадить.

Ну не знаю, це все хімія якась. Може, краще просто носити світлий одяг з натуральних тканин із довгими рукавами? Він же захищатиме?

Креми безпечні, тому не слід їх боятися. Можна не наносити його під одяг, бо він справді достатньо захищає від променів. Звісно, якщо у вас футболка-сіточка, то вона не допоможе. А от світла тканина краще відбиває промені, тож варто в сонячні дні обирати світлий одяг. Також не завадить широкополий капелюх.

А сонцезахисні окуляри треба? Як їх вибрати?

Так, треба. Вони захищають і саме око, і шкіру навколо. Часто рак шкіри та меланома розвиваються на повіках, а через вплив сонця на очному яблуку може зʼявитися катаракта. На окулярах має бути позначка UVA/UVB ― це ознака того, що вони захистять від ультрафіолету, навіть якщо не повністю затемнені. І зверніть увагу на форму ― окуляри мають прилягати до обличчя, бо інакше від них небагато користі.

І про кліщів теж не забувайте: Весна прийшла — сезон кліщів відкрито. Як захистити себе, дитину і собаку? Інструкція проти кровопивць

А якщо мені хочеться мати влітку темнішу шкіру? Це ж красиво. Штучна засмага підійде ― вона не може нашкодити?

Використовувати автозасмагу безпечно ― це може бути крем, мус, лосьйон, спрей. Але перевірте, чи не викликає у вас алергії конкретний засіб. А от солярії ― однозначне зло. По суті, це та сама доза сонячного опромінення. Засмагання в солярії на 67% підвищує ризик захворіти на рак шкіри. Деякі країни заборонили відвідувати солярії до певного віку — наприклад, до 25 років. Влада Австралії їх повністю заборонила. В Україні солярії дозволені, але краще туди не ходити.

А як дізнатися, чи сонце вже зашкодило моїй шкірі? Це можна перевірити, поки не пізно?

Ви можете припустити, що сонце сильно впливає на вашу шкіру, якщо у вас є фактори ризику. Перший ― це фототип шкіри 1 або 2. Люди з таким фототипом світловолосі та світлошкіри, мають ластовиння та швидко «згорають» на сонці. Вони в найвищій зоні ризику, ніж від природи смагляві люди, хоча й таким теж треба захищати шкіру від сонця.

Другий фактор ризику ― генетика. Якщо у ваших родичів був рак шкіри чи меланома, то ризик, що це станеться і з вами, вищий. Третій — це повторна хвороба. Меланома знову може виникнути у 8% пацієнтів, це доволі багато. Четвертий — подавлена імунна система, як це буває при ВІЛ/СНІД. І п’ятий ― генетичні захворювання, через які можуть виникнути рак шкіри чи меланома.

Меланому можна розпізнати за родимкою, яка відрізняється від інших. Зазвичай в однієї людини родимки більш-менш однотипні, тобто мають схожу форму, колір, випуклість. А якщо на тілі зʼявляється щось відмінне, це так зване «гидке каченя», з яким треба йти до лікаря.

Самоогляд достатньо проводити раз на місяць. Раз на рік варто ходити до дерматолога на більш ретельну перевірку. Лікар огляне шкіру за допомогою дерматоскопу ― приладу, що просвічує родимки. Так їх легше вивчати.

Якщо у вас багато різних родимок, краще слідкувати за ними. Для цього треба зробити їх карту. Варто прийти до дерматолога, який має апарат для цифрової дерматоскопії ― він фіксує та сканує кожну родимку на тілі та створює їх цифрову карту. Також апарат збирає дані про розмір, форму, колір. Під час наступного сканування апарат порівнює дані та робить висновок, чи є суттєві зміни, на які варто звернути увагу. Картування радять проходити раз на пів року, а якщо родимки стабільні, лікар порадить робити його раз на рік.

А от різні раки шкіри визначають не за родимками. Ознак може бути багато, найбільш яскрава ― ранка, що не загоюється 1,5―2 місяці. Це може бути рак шкіри. Але загалом раки шкіри мають хороший прогноз ― вони добре лікуються хірургічно, і що раніше виявити та почати лікування, то краще.

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