Здається, у мене псоріаз. Шкіра свербить і облазить, на одежі плями крові, іноді дуже болять коліна. Це заразно? Мені дуже соромно та боляче. Це лікується? (Ні, але жити можна)

Користь

Ангеліна Коткова / «Бабель»

В Україні близько півтора мільйона людей живуть із псоріазом. Це аутоімунне захворювання, яке частіше за все проявляється бляшками та запаленням на шкірі. При псоріазі може розвинутися артрит, цукровий діабет, депресія та інші супутні хвороби, тіло постійно чешеться, бляшки можуть кровити. А ще на псоріаз впливає хронічний стрес, наприклад війна — і хвороба розвивається агресивніше. Через зовнішні прояви люди соромляться власного псоріазу, а люди довкола часто думають, що їх можуть заразити. Насправді ця хвороба не передається, і життя з нею можна покращити. Журналістка «Бабеля» Оксана Расулова разом із дерматологинею Катериною Бакіко пояснює, що таке псоріаз, які є способи лікування та догляду за собою.

По-перше, як це передається? Я можу заразити інших через обійми або вітання за руку?

Ні. Псоріаз не передається через дотики або якимось іншим способом. Ви не зможете заразити іншу людину. Єдиної думки про причину розвитку псоріазу досі немає. Є лише теорії. Наприклад генетична ― тобто хвороба виникає через певні зміни й комбінації в генах. Або ж стається «збій» імунної системи. Через це Т-клітини починають працювати неправильно, а клітини шкіри надмірно розмножуються. Виникає запалення, яке ми і бачимо на шкірі.

Дехто думає, що псоріаз виникає через якісь проблеми з нирками, печінкою або зараження глистами ― але це все неправда.

У мене рани не тільки на шкірі, але й злізли нігті. Це теж псоріаз, чи, може, це грибок?

Так, це також може бути проявом псоріазу, тому якщо щось негаразд з нігтями ― треба йти до лікаря, а не самостійно лікувати «грибок». Взагалі псоріаз вражає шкіру, нігті та суглоби. Хоча найчастіший прояв ― лущення шкіри.

А стрес впливає на псоріаз?

Так. Стрес ― це не причина розвитку псоріазу, але тригер, що запускає або загострює хворобу. Таким тригером може стати сильне емоційне навантаження, аварія, важкі пологи і, звісно, хронічний стрес через війну. Тобто чим більше ви нервуєте, тим гірше шкірі.

А ліки від псоріазу є?

Псоріаз неможливо вилікувати повністю, можна лише пригасити симптоми. Лікування має бути тривалим, без різкої відміни препарату, може складатися з кількох циклів залежно від сезонності хвороби.

Є міжнародний протокол, який визначає тип його лікування. На це впливає тяжкість перебігу та супутні захворювання. Люди, які хворіють на псоріаз, часто мають також псоріартричний артрит, пошкоджені нігті, хвороби серця, цукровий діабет, ожиріння, депресію або підвищену тривожність.

За легкої форми псоріазу хвороба вражає 2—3% площі шкіри. Тоді використовують лише зовнішні препарати. Найпростіші, найдешевші та найбільш ефективні ― глюкокортикостероїди креми, які називають «гормональними». Ці препарати також можуть мати аналоги вітаміну D3, тазаротен або інгібітори кальциневрину. Вони безпечні та добре вивчені. Зазвичай їх використовують до зникнення висипів на шкірі. Також є аналоги ретиноїдів, проте ці препарати в Україні недоступні. Псоріаз на нігтях можна лікувати ін’єкціями в кутикулу.

Дехто радить саліцилову або молочну кислоту, але вони надто слабкі для лікування. Проте саліцилова кислота може входити до складу гелю для щоденного вмивання і м’якого очищення загрубілої шкіри. А от препарати з вмістом дьогтю та антралін ― застарілі й неефективні.

При більшій площі ураження використовують внутрішні медикаменти для системного лікування ― метотрексат, ацитретин, циклоспорин. Вони сильніші, ніж гормональні креми. Ці ліки можуть бути в ін’єкціях, капсулах, таблетках і відносно недорогі.

Також є імунобіологічне лікування, під час якого впливають на імунну систему, але це дуже дорого. Наразі це найновіший підхід, за якого можна точково впливати на вогнища псоріазу.

Внутрішні медикаменти можна поєднувати з фототерапією ― впливати на ділянки з проявами псоріазу через хвилі світла певної довжини. В Україні є клініки зі спеціальними кабінетами, а також можна купувати портативні препарати і робити опромінення вдома.

Лікування триває до ремісії і потім ще трохи часу, щоб не завершувати його різко. Воно повторюється циклічно, залежно від загострення хвороби.

Гормональні препарати, про які ви згадували спочатку, ― це безпечно? Є якась побічна дія?

При легкій формі псоріазу застосовують легкі гормональні препарати ― вони дуже слабко проникають в загальний кровотік, тому не шкодять.

Сила побічної дії залежить від препарату. Такі ліки можуть впливати на печінку, нирки, послаблювати імунітет, і тоді людина стає більш чутливою до розвитку туберкульозу, ВІЛ, гепатитів, онкозахворювань. Тому перед стартом лікування треба перевірити, чи є ризик таких захворювань, і залежно від цього коригувати рецепти.

Лікуватися в будь-якому разі треба під наглядом лікаря. Тільки тоді можна уникнути або зменшити побічну дію медикаментів на організм.

А крім мазей, щось є? Шампуні, можливо?

Засоби підбирають залежно від площі та інтенсивності лущення, сили свербіння. Для шкіри голови є кератолітичні шампуні. Також можна наносити спеціальні спреї та лосьйони ― вони не жирнять голову. Тобто люди не помічатимуть, що на вас є лікувальний засіб. Так само легкі засоби використовують для чутливих ділянок ― складки шкіри, геніталії, обличчя. Зазвичай це креми. А для кистей, ліктів, колін використовують більш жирні мазі, які краще проникають в загрубілу шкіру.

Кажуть, що дієти допомагають. Це працює?

Псоріаз асоційований із цукровим діабетом і ожирінням, тому треба уважно ставитися до свого раціону. Але дієти в лікуванні не допоможуть. Це захворювання неможливо вилікувати, переставши їсти все червоне або гостре, наприклад. Єдине, що лікарі радять щодо харчування ― воно повинно бути повноцінним і різноманітним. А ще важливо вести максимально здоровий спосіб життя ― не курити, не вживати багато алкоголю й уникати надмірної ваги. Треба багато рухатися, мати режим роботи та відпочинку.

А ще радять мазатися глиною ― це допомогає?

Ні. Усі ці «народні методи» на кшталт глини, мазей з капусти, настоянок із чистотілу не допомагають, а шкодять. По-перше, якщо людина робить це роками, вона затягує час для нормального лікування. По-друге, це може ще й зашкодити. Наприклад, хворий безконтрольно вживає БАДи, які належно не дослідили. Це може спричиняти навіть токсичний гепатит. Також різні «компреси» можуть лишати опіки і рубці на шкірі.

При цьому може здаватися, що ці «методи» допомагають. Але покращення настає не через глину, а через те, що псоріаз сам по собі циклічний і має періоди загострення та покращення стану. Але «народне лікування» на це ніяк не впливає.

Гаразд, із цим треба просто жити. А як? Це боляче?

Так, фізичний дискомфорт буде. Проблема не так у болю, як у постійному чуханні, з цим дуже складно. Але також можуть боліти суглоби, є ранкова скутість. Це залежить від стадії захворювання і від того, чи розвинувся артрит.

Шкіру весь час треба мити? Мені здається, що від шкіри тхне. А ще ― чи можна ходити в перукарню?

У перукарню можна, звісно. Ви не заразите нікого, якщо прийдете на стрижку. Хоча не всі перукарі це розуміють.

Лущення шкіри — це дійсно неприємно, але бажання постійно ставати під душ нібито через запах ― більше психологічне. Якщо ви доглядаєте за собою, то, наприклад, від проявів псоріазу на руках запаху не буде. Проте, справді, на деяких ділянках шкіри, які пріють, можуть розмножуватися бактерії, і вже від них буде запах. Наприклад, у складках тіла в області геніталій, міжсідничної складки, пахв.

Чи має псоріаз прояви, крім шкірних? Це якось зачіпає внутрішні органи?

Псоріаз вражає суглоби. Це називається псоріатичний артрит. Відчувається як біль у суглобах ― наприклад, колінних, у попереку. Суглоби можуть набрякати.

Також у людей з псоріазом можуть розвиватися серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, депресія, тривожні розлади.

Чому стан людини нестабільний? Іноді стає краще, іноді гірше, і прояви повертаються.

Є періоди покращення, а є часи, коли стан погіршується і хвороба має більше проявів. Погіршення може спричинити стрес, ураження шкіри, сонячні опіки (тому людям із псоріазом не рекомендують засмагати). Також запускають загострення псоріазу деякі інфекції (стрептококові, ангіна) та ліки (наприклад, гідрохлорохін), куріння та надмірне споживання алкоголю.

Також псоріаз має сезонність ― частіше загострення стається в осінньо-зимовий період, рідше в літній. Чому так ― невідомо. Припускають, що впливає кількість сонячного опромінення, сухість повітря. На цій сезонності також можна будувати тактику лікування та коригувати план.

А це передається дітям від батьків?

Цього лікарі теж не знають. Але в дослідженнях встановили, що близько 30% пацієнтів із псоріазом мають сімейну історію ― це означає, що хтось із їхніх рідних теж має це захворювання.

Але мені все одно соромно через цю хворобу.

Псоріаз ― це не смертельне захворювання, хоч воно й дуже впливає на якість життя. Але не так фізичним дискомфортом, як психологічним. Псоріаз дуже стигматизують. А в еру ідеальної інстаграмної шкіри через такі прояви захворювання люди дійсно страждають, бо їм соромно. Треба заспокоїтися, звернутися до лікаря. Покращити стан допомагає також психотерапія, групи підтримки, бо це захворювання асоційоване з депресією та тривожністю. Але з псоріазом можна жити, тож не варто картати себе.

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