У мене (як і в усіх) вимикають світло. Як обрати зарядну станцію? А можна зробити акумулятор власноруч? «Бабель» розповідає все про ЕкоФлоу і не тільки

Користь

Ангеліна Коткова / Kate Ban / «Бабель»

Графіки відключень світла через російські обстріли стали вже звичними ― минула половина зими, повного блекауту так і не сталося, а ми всі пристосовуємося до життя в тимчасовій темряві. Ще восени закупи генераторів та акумуляторів настільки виросли, що в уряді вирішили скасувати мита на їх ввезення (їх скуповують і в Європі). Багато хто почув про ці товари вперше, тож може легко помилитися у виборі або користуванні: у кращому разі зарядна станція зламається, у гіршому — спричинить пожежу. Журналістка «Бабеля» Оксана Расулова поставила практичні запитання Богдану Калініну, інженеру «іЗ Engineering» ― компанії, що створює системи домашньої автоматизації. Богдан пояснює, на які технічні показники слід звернути увагу, як правильно використовувати акумулятори та що робити, щоб удома був інтернет під час відключень світла.

Почнемо з лампочок. У магазинах дуже багато всього різного: LED, магнітні лампи, стрічки, лампи на батарейках і USB, гірлянди. Як вибрати?

Зважайте на власні потреби та зручність. LED-стрічка невелика, її мʼяке світло буде заповнювати простір, вона підійде для кімнати. Налобний ліхтарик даватиме сфокусоване яскраве світло перед вами, з ним зручно виходити на вулицю чи куховарити. Головний критерій, на який варто звертати увагу — потужність. Чим вона вища, тим яскравіше у вас буде світло, але і розряджатиметься пристрій швидше. Для мінімального освітлення кімнати вам вистачить лампочки на 2 Вт, якщо хочете освітити приміщення повністю — беріть не менше 10 Вт.

Почитайте відгуки покупців, які вже придбали — вони зазвичай чесніші за характеристики від продавця. А ще хороші товари в цій категорії мають коштувати від 400 гривень. Усе, що дешевше, буде суттєво гірше і прослужить недовго.

Усі говорять про ЕкоФлоу. Але це просто один з виробників зарядних станцій. Які є альтернативи?

ЕкоФлоу ― це просто виробник, а не конкретна модель. Так само, як, наприклад, Джекері або Блюетті. Тому треба звертати увагу не на назву, а на характеристики. Передусім це електрична ємність, яку вимірюють у ват-годинах. Показник у 500 Вт-годин означає, що станція працюватиме годину, якщо всі підключені прилади споживають 500 Вт. Математика проста: якщо прилади споживають 250 Вт за годину, то така станція працюватиме дві години, якщо 100 Вт ― пʼять годин. В описі станції зазвичай зазначають, скільки часу живитиметься від неї конкретний прилад ― холодильник, ноутбук, телефон, телевізор, вентилятор чи мікрохвильовка.

Друга важлива характеристика ― номінальна потужність, яку видає станція. Наприклад, якщо це один кіловат, то станція не зможе живити електрочайник з номінальною потужністю два кіловати. Від цього залежить, скільки і які прилади ви можете підключити до станції одночасно.

Для українського контексту важлива ще й швидкість зарядки, адже бувають дні, коли світло зʼявляється лише на короткий час. Швидше за інші заряджаються Анкер та ЕкоФлоу. Станції Анкер та ЕкоФлоу малої потужності на 256 ват заряджаються від електромережі приблизно годину-півтори. Для Блюетті потрібно три-чотири години, для Джекері — дві години.

А станції вистачить на всю квартиру? Вона потягне бойлер і холодильник?

Через зарядну станцію не можна заживити все в квартирі ― та й не варто. Якщо світло вимикають менш ніж на добу, холодильник протримається цей час із нормальною температурою всередині. Важливо, щоб холодильник мав якісну термоізоляцію і щоб його не відчиняли часто, бо він працює як термос. Електричний бойлер працює приблизно так само — він також утримує в собі ще певний час достатньо нагрітої води. Тому якщо світло у вас вимикають планово на кілька годин, то підключати бойлер або холодильник до станції не має сенсу. Але живити їх від станції можна. Anker 521 PowerHouse потужністю у 200 Вт буде живити невеликий холодильник приблизно пʼять годин, а EcoFlow DELTA mini з потужністю в 1400 Вт — до десяти годин.

Мені не тільки темно, а й холодно. Можна живити від станції обігрівач?

Залежить від потужності станції. «Дуйчик» або конвекторний мають потужність близько двох кіловат, тобто потребують дорогої станції, якої вистачить приблизно на дві-три години роботи обігрівача, залежно від його характеристик. Це дорого й невигідно. А масляні обігрівачі така станція взагалі не заживить.

Скільки коштують зарядні станції і де їх можна придбати?

В Україні ціни на станції сильно зросли через високий попит. ЕкоФлоу коштують від 17 тисяч до 198 тисяч гривень, Блюетті — від 44 тисяч до 116 тисяч гривень, Джекері — від 13 тисяч до 90 тисяч гривень, Анкер — від 16 тисяч до 70 тисяч гривень. Зараз через скасування мита ціни знижуються, тож радимо за ними стежити. Чим вища ціна, тим потужніша станція — у найдорожчих ЕкоФлоу ємність 3600 ват-годин, а це в 15 разів більше, ніж у дешевих і простих моделей. Від таких станцій можна живити майже всі прилади в квартирі ― і холодильник, і духовку, і бойлер.

У першу чергу подумайте, для чого вам станція. Якщо ви хочете заживити вдома мікрохвильовку, то треба брати станцію потужністю від одного кіловата. Це може бути EcoFlow DELTA mini, JACKERY EXPLORER 1000, Anker 757 PowerHouse або BLUETTI PowerOak. Якщо вам треба живити тільки телефон та ноутбук, краще купити кілька потужних павербанків. Це вийде дешевше, і їхня сумарна ємність буде вищою, ніж у станції.

Купувати зарядні станції слід на офіційних сайтах або в надійних магазинах техніки, інакше можете натрапити на шахраїв. Якщо станції немає в наявності, доведеться почекати, доки її доставлять з-за кордону ― з нинішнім попитом це може затягнутися на кілька тижнів. Можна самостійно замовити її на Amazon чи Еbay — там станції коштують дешевше, ніж в Україні, але доведеться сплатити за доставку. Чим важчий прилад, тим доставка буде дорожчою. Але мито й податок на додану вартість ви не сплачуватимете.

До мене таки доїхала станція! Але, кажуть, вона може загорітися. Як цьому запобігти?

Для початку вивчіть інструкцію з використання станції. Її не можна залишати на морозі, бо потім вона буде гірше працювати. Вмикайте станцію одразу в розетку, а не в подовжувач, бо він слабкий і може зайнятися. Прилад під час користування обовʼязково слід виймати з захисної сумки — аби він не перегрівся.

Найпоширеніша помилка — це намагання заживити від станції всю квартиру. Люди беруть кабель з двома вилками, одну з них вмикають в акумулятор, а іншу ― в розетку. Так уся квартира отримує струм. Але цей кабель до такого не пристосований ― він має виводити струм меншої напруги, а не навпаки. Кабель перегріється і може загорітися, а коли в мережу дадуть струм, акумулятор теж вийде з ладу і може зайнятися.

То, може, купити одразу вогнегасник?

Перший-ліпший вогнегасник не підійде. Портативні акумулятори переважно на літієвих електролітах. Літій ― дуже активний метал, його непросто загасити. Щоби впоратися з таким займанням, потрібен порошковий вогнегасник. Замало просто мати його ― детально вивчіть, як користуватися вогнегасником, тримайте на видноті, не забувайте його перезаряджати. Купувати вогнегасники треба в офлайн- чи онлайн-магазинах, які спеціалізуються на безпеці. Купуючи, перевірте, чи не збіг термін придатності і чи немає пошкоджень.

Ходили чутки, що зарядні станції можуть вибухнути. Це правда?

Вибухнути може свинцево-кислотний акумулятор, а зарядні станції літієві, тож вони не вибухають, хоча можуть загорітися.

Як відремонтувати зарядну станцію? Я можу зробити це самостійно за відеоінструкціями?

Ні. Техніка безпеки не дозволяє ремонтувати високовольтну електроніку без відповідного досвіду та дозволу. Ремонт ― це не просто розкрутити коробку, треба вміти поводитися з електронними компонентами. Якщо зробити це неправильно, можна отримати удар струмом, навіть смертельний. Якщо ваш акумулятор зламався, краще віддайте його в ремонт ― в офіційний сервіс або звичайну майстерню. І не баріться, бо зараз там уже величезні черги.

А якщо я підключу роутер до павербанка чи до станції, в мене буде інтернет без світла?

Необовʼязково. Все залежить від провайдера — якщо все обладнання має резервні джерела живлення, то ми справді можемо просто підключити роутер до портативного акумулятора і матимемо інтернет. Але таких провайдерів мало. Тому треба провести додому пасивне оптоволокно, або ж PON. Це таке волокно, що йде від дата-центру провайдера без розгалужень і жодного активного обладнання. Достатньо, щоб живлення було в дата-центрі і у вас вдома. Щоб провести оптоволокно, треба подати заявку провайдеру. Зазвичай це коштує до двох тисяч гривень. На сайтах деяких провайдерів пишуть, що термін очікування ― до місяця, але готуйтеся до того, що це може бути і три місяці. Зважайте, що на цю послугу до провайдерів уже вишикувалися черги.

А можна зробити зарядну станцію з автомобільних акумуляторів?

Тільки якщо ви за фахом електрик або інженер. З технікою безпеки легко помилитися. Наприклад, якщо зарядити такий акумулятор неправильно, він вибухне, як уже було в Києві. Через перевищення струму заряду електроліт всередині свинцевих акумуляторів розкладається й утворюється водень ― небезпечний легкозаймистий газ. Через це пристрій вибухає. Тому якщо ви не маєте відповідної професії, не робіть самостійно зарядні станції ― навіть за хорошими відео в YouTube.

А бензиновий генератор можна вдома ставити?

Ні. Якщо акумулятори працюють як великі павербанки ― запасають і віддають енергію, то генератори виробляють електричну енергію, спалюючи бензин або дизель. Тому вони гучні й виділяють токсичні гази. Навіть якщо ви поставите генератор на балконі, ці гази шкодитимуть вашим сусідам. Тож генератори — це історія тільки для приватних будинків із власним подвірʼям.

А є якийсь генератор, який можна ставити вдома?

Так. До зарядних станцій можна купувати сонячні панелі або ж відразу купувати гібридні зарядні станції, які заряджаються і від мережі, і від сонячних батарей. Це можуть бути ЕкоФлоу, Блюетті, Джекері, ANVOMI, Sanlarix, Flashfish. Ціна на них починається від 17 тисяч за найслабші моделі. Але щоб від такого генератора була користь, він має бути великим, дорогим і весь час стояти на сонці. Зважайте, що в наших широтах це можливо лише з квітня ― до того часу батареї будуть простоювати під захмареним зимовим небом.

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