Хочу вирощувати вдома рослини — кажуть, що це корисно і заспокоює. Що саме може вирости на балконі? Як обрати горщик і доглядати за рослинами? Добрива — це шкідливо? Пояснення від «Бабеля»

Користь

Kate Ban / «Бабель»

Останні кілька років у світі дедалі популярнішим стає вирощування рослин удома. Таке хобі, зокрема, було дієвим способом впоратися зі стресом під час локдаунів. І на вулиці, і в квартирі можна вирощувати декоративні рослини, фрукти, трави та городину. Це корисно для раціону, а ще позитивно впливає на нашу психіку. Отже, з огляду на затяжну війну і постійну тривогу, доречне і зараз. Здається, що вирощувати рослини легко, проте насправді для цього треба мати певні знання і вільний час. Разом з Катериною Яковець, експерткою з розвитку міських громад в ініціативі «Сади Перемоги», та Петром Чорноморцем, кандидатом біологічних наук, «Бабель» розповідає все, що потрібно знати людині, яка хоче влаштувати у квартирі грядку чи клумбу.

Які рослини можна виростити вдома? Що найкраще підійде для українських квартир?

Вирощувати можна практично все — залежить від вашого бажання й кількості вільного часу. Найпростіший і дуже популярний варіант — мікрозелень. Це швидкий результат, тому підходить тим, хто має мало часу й терпіння. Можна вирощувати взагалі всі види зелені, вона відносно невибаглива. Це може бути кріп, кінза, петрушка, мʼята, чебрець, орегано (материнка), меліса, карі (безмертник італійський), лимонна трава. Наступний рівень — салат, шпинат, базилік.

Найскладніше — помідори, огірки, редиска, горошок, полуниця, яка може плодоносити цілий рік, гострий перець, що досить швидко росте. Ці рослини вирощують і з насіння, і з уже пророщеної розсади. З кісточки можна виростити авокадо, але плодів можна й не дочекатися — рослина надто вибаглива. Так само не варто вирощувати в горщиках рослини-коренеплоди (морква, буряк) — їм треба більше ґрунту. А от лимонне дерево, куплене вже вирощеним, родитиме рясно.

Як обрати і де купувати насіння?

У будь-якому садовому магазині вам підкажуть, що саме обрати. Часто можна знайти спеціальні, балконні види рослин. Навесні можна купувати в бабусь на ринках готову розсаду (помідори, редиску) і висаджувати в горщик або на присадибну ділянку.

А можна просто з городу щось пересадити в горщик?

Ні, це так не працює. Можна посадити щось із горщика у відкритий ґрунт. Але рослина, яка вже прижилася у великому обʼємі ґрунту і звикла до світла надворі, може не прижитися в квартирі.

Як обрати горщик, у якому рослині не буде затісно?

Звертайте увагу на спосіб вирощування і розмір рослини. Якщо вирощуєте з насінини, починайте з маленьких — це можуть бути касетні або торфʼяні горщики. Торфʼяний підходить, щоб рослину потім пересадити у ґрунт разом з ним — він з часом розкладається і стає додатковим добривом.

Невеликі рослини, як-от прянощі, потребують невеликих горщиків, обʼємом 1—2 літри. Для решти розмір горщика залежить від розміру кореневої системи — чим більша вона, тим більше простору потребуватиме. Для редиски, помідорів, перцю треба горщик на 4 літри, наприклад, а для огірків можна менший.

Якщо ви вирощуєте рослини на балконі, можна використовувати садові ящики шириною та довжиною 50 сантиметрів та глибиною 30—40 сантиметрів. По суті, це грядка, у якій можна посадити кілька видів рослин. Між собою добре уживаються зелень і більші рослини в різних комбінаціях. Наприклад, баклажани і помідори. У таких парах одна рослина може мати, наприклад, більш розгалужену кореневу систему і затримуватиме додаткову воду, а інша матиме більший пагін і утворюватиме тінь.

Також важливо, щоб горщики мали отвори — через них зможе виходити зайва вода.

Де взяти ґрунт? Просто накопати в дворі згодиться?

Ні, звичайний ґрунт не підійде. Якщо ви вирощуєте рослину в горщику, земля має бути збагачена мінералами та поживними речовинами, мати певний рівень кислотності. Для різних рослин ці показники відрізнятимуться. Тому краще купити готовий ґрунт в магазині і не експериментувати.

У будь-якому разі важливий дренаж у горщику — камінці під шаром ґрунту, через які проходитиме зайва вода. Якщо вона затримується, коріння починає гнити. Як дренаж можна використати звичайний гравій чи розбиту цеглу, або ж купити спеціальний керамзит у садовому магазині. Можна додавати пісок, шкаралупу яєць чи часникове лушпиння. Дренаж перед висадженням рослини треба насипати на дно горщика шаром товщиною приблизно один сантиметр, а вже потім засипати ґрунт.

Як часто треба пересаджувати рослини?

Однорічні їстівні рослини достатньо пересадити тільки раз — як розсаду, в більший горщик. Багаторічні (полуницю, перець, авокадо) досить пересаджувати раз на рік або два у трошки більшу ємність. Краще робити це восени. Акуратно підніміть з горщика ґрунт з коренями, щоб мінімально турбувати рослину, а у новому горщику рясно полийте, можете додати добриво. Зазвичай по рослині видно, що їй уже затісно — вона починає повільніше рости. Але не варто відразу пересаджувати у великий горщик: є ризик, що вона пустить усі сили в ріст коріння.

Які добрива можна використовувати, щоб це не зашкодило?

До добрив ставляться по-різному. Хтось взагалі проти використання синтетичних добрив. Якщо ви компостуєте вдома, можна використовувати компост або «компостний чай». Дехто не бачить проблеми ані в органічних, ані в синтетичних добривах. Їх краще використовувати у період росту рослин, але не в час дозрівання плодів. А трави взагалі можуть обійтися без них.

Де краще поставити рослини, щоб їм було достатньо сонця? Чи треба спеціальне освітлення в квартирі?

Найкраще підійдуть приміщення, що виходять вікнами на південну, південно-східну чи південно-західну сторону. Можна ставити рослини на підвіконня, балкони, або ж, якщо ви знаєте, що саме ця рослина потребує менше сонця, то просто в кімнаті, не під прямими променями (наприклад, салат або горошок). Зрозуміти, що рослині замало світла, можна за тим, що вона менша, ніж має бути, і при цьому витягується вгору.

Улітку та навесні рослинам достатньо природного світла. В інші сезони можна використовувати фіолетову фітолампу, проте це не обовʼязково.

Я збираюся поїхати з міста на кілька днів. Як зробити так, щоб рослини не засохли?

Перша порада — залишити їх сусідам. Це працює найкраще. Можна використовувати горщики з автоматичним поливом — вони дорожчі, проте регулюють, скільки рослинам треба води. Підійдуть горщики з подвійним дном — вони дешевші. Принцип їх роботи в тому, що рослина поглинає воду, яка випаровується з «першого» дна.

А якщо я хочу вирощувати щось на спільному подвірʼї, потрібні якісь дозволи?

Якщо ваш будинок в ОСББ, треба ухвалити це рішення на спільних зборах. Тоді за грядками можна доглядати спільно. Головна умова — ділянка має перебувати в користуванні ОСББ. Дізнатися про це можна в голови ОСББ. Якщо ділянка не у вашому користуванні, звертайтеся до профільного відділу міської ради, де підкажуть, які документи треба оформити, щоб мати право самостійно висадити біля дому рослини.

«Квартирні» овочі, трави та фрукти будуть відрізнятися від вирощених на вулиці? Це так само корисно?

Можливо, «квартирні» плоди та трави будуть навіть чистішими, ніж «вуличні», бо ви контролюєте ґрунт і підживлення. І вони не менш корисні.

Я хочу вирощувати декоративні рослини. З чого краще почати?

Для початківців найкраще підійдуть різні види традесканцій (вони невибагливі і швидко розростаються у підвісних горщиках), сукулентів, алое, монстер, сансевʼєрій (можна залишити без догляду на тиждень). Також легко вирощувати зигокактус, хлорофітум, спатіфіллум, сциндапсус, фікус Бенджаміна.

Деякі інші види більш вибагливі й примхливі до режиму освітлення, поливу чи перепадів температур, проте і їх можна вирощувати, якщо є бажання. Наприклад, бегонію, антуріум, орхідею, фіалки, кімнатну папороть, бамбукові пальми, аглаонему, калатею, дифенбахію, кротон.

Як вибрати горщики для декоративних рослин?

Краще брати керамічні горщики, а не пластикові, й обовʼязково з отворами на дні. Якщо ж отворів немає, то дренаж має заповнювати третину горщика. Якщо ви придбали декоративну рослину в магазині, треба пересадити її в горщик, більший на 1—2 сантиметри в діаметрі. Пересаджувати можна в лютому-березні, раз на 2—3 роки, і поступово збільшувати діаметр горщика.

А що робити, якщо рослина не цвіте?

Можливо, варто змінити режим поливу або освітлення чи підживити рослину — це залежить від виду. Загалом бажано (але не обовʼязково) підживлювати в активну фазу росту — з лютого до кінця літа. Спеціальні розчини для кожного виду можна придбати в садових магазинах.

Як зрозуміти, що з рослиною щось негаразд?

Якщо рослина почувається добре, її листя соковите, пружне і насичено-зелене, вона здорова. Якщо листя сухе на кінчиках, вʼяле, на ньому зʼявилися жовті плями, то з доглядом щось не те. Спробуйте просто змінити розташування рослини: багатьом декоративним заважає пряме освітлення.

Шкідників також можна розпізнати. Якщо на внутрішньому боці листка є павутина, це ознака павутинного кліща. Маленькі зелені або чорні комашки на стеблах — це тля. Через дрібну мошку листочки стануть дірявими та сухими. Боротися зі шкідниками можна домашніми розчинами (кориця, червоний перець) або ж засобами з садового магазину.

Якщо листя стало липким і вкрилося коричневими «наліпками» — це щитівка. Цього шкідника дуже важко позбутися. Таку рослину, як і будь-яку хвору, треба ізолювати від решти, а потім обмити розчином господарського мила усі листочки і підібрати відповідний препарат у садовому магазині.

Скоро осінь — день стане коротшим, похолоднішає, почнеться опалювальний сезон. На рослини може негативно вплинути зміна температури чи зниження вологості повітря? Треба допомогти їм адаптуватися чи вони самі впораються?

Деякі рослини справді погано реагують на опалення в домі. Тоді треба поставити їх подалі від батарей і періодично обприскувати водою — для додаткового зволоження. Але загалом рослини взимку перебувають у стані спокою, це природно, тож їм треба менше поливу, догляду і зовсім не треба підживлювати.

А правда, що рослини очищають повітря в квартирі?

Насправді, ні. Щоб рослини очистили достатню для дорослої людини кількість повітря або ж виділили достатню кількість кисню, їх має бути дуже багато.

Натомість рослини додають запахів — землі, самих рослин, квітів. Вони не дуже помітні, але позитивно на нас впливають. Також для рослин ми збільшуємо вологість або подовжуємо світловий день восени та взимку, і це може бути важливим для нашого психічного і фізичного здоровʼя.

Кажуть, що вирощування рослин заспокоює. Це правда? Як це працює?

Справді, це так. Людину заспокоює взаємодія з природою. Ми еволюціонували серед зелені, і у відповідь на взаємодію з природою збуджуються серотонінові системи в мозку, а також спрацьовують гальмівні системи — так ми заспокоюємося.

Для психіки корисно, коли навколо гарно, затишно і є природа. Рослини вдома додають цього ефекту. Також важливо розуміти, що ви самостійно щось зробили — поставили ціль і отримали результат. Виростили в квартирі помідорку, наприклад. Тут спрацьовує вроджений механізм задоволення від результату, до якого доклали зусиль. Досліди на тваринах показують: якщо тварина має ціль і не може її досягнути, вона відчуває фрустрацію, зростає рівень стресу й агресії; якщо результат дався без зусиль, то значної насолоди тварина не відчуває; проте якщо для досягнення цілі треба було докластися, то вона може насолоджуватися результатом своєї роботи.

Психологи радять у стресовий період фокусуватися на природі. Сфокусуватися на фіалці підійде?

Так. По-перше, коли ви споглядаєте рослини та піклуєтеся про них, то заземляєтеся. Замість того, щоб перебувати у своїх думках, надлишку інформації та тривоги про майбутнє людина знаходиться в стані «тут і тепер». Це значно знижує рівень стресу.

По-друге, впорядкована цілеспрямована діяльність фокусує свідомість і так само знижує рівень стресу. Бути в стресі бездіяльними гірше, ніж діяти. Це правило може допомогти в боротьбі з тривогою ще на старті.

Класно, тепер я зроблю з квартири сад, і мені завжди буде спокійно та приємно. Це ж так працює?

Не зовсім. Деякі системи нейронів схильні до самопідсилення. Тобто ми можемо самонакручуватися або в стрес (через адренергічні та норадренергічні нейрони), або в цілеспрямовану діяльність (через дофамінергічні нейрони). І коли цього підсилення дофамінової системи забагато, людина переходить у маніакальну фазу. Тобто якщо рослини — це ваш єдиний спосіб боротися зі стресом, зрештою це може стресувати вас іще більше. Наприклад, якщо якийсь листочок зав’яне.

Захищатися від стресу якимсь одним способом — не найкращий варіант. Не існує діяльності, яка б приносила тільки користь, не мала б ризиків і гарантовано працювала на хороший настрій та спокій. Що більш наповненим різноманіттям буде ваше життя, то краще.

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