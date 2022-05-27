В Україні дефіцит бензину, і я збираюсь пересісти на електрокар. Його можна пригнати з-за кордону? Чи є сенс купувати вживаний? Відповідаємо разом із WEST AUTO HUB

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Kate Ban / «Бабель»

Із початком повномасштабного вторгнення росії однією з проблем для України став дефіцит пального. Уряд обіцяє вирішити це питання найближчим часом. Але через постійні черги на заправках і коливання цін дехто з українців замислюється над тим, щоб пересісти на електромобілі. «Бабель» і West Auto Hub відповідають на головні запитання про електрокар — чи можна його зараз купити в Україні або пригнати з-за кордону, як і де заряджати, на скільки вистачить заряду і на що насамперед звертати увагу при купівлі вживаного електромобіля (спойлер: не на пробіг, а на стан батареї).

Давайте одразу з головного. Я зможу зараз купити новий або вживаний електрокар в Україні?

Так, сьогодні в Україні, згідно з даними Auto.Ria, можна придбати нові електрокари, які є в наявності. На тому ж ресурсі є понад тисячу пропозицій щодо вживаних «електричок».

Згідно з даними за 2021 рік, найпопулярнішим електрокаром на українських дорогах залишався Nissan Leaf. За ним з не дуже великим відривом між собою йшли Tesla Model 3 і Chevrolet Bolt. Утрьох ці виробники становили понад половину електромобільного ринку країни. Замикали першу пʼятірку Tesla Model S і Renault Zoe.

А пригнати з-за кордону?

Так, процедура імпорту авто залишилася такою ж, як і була. Зараз її навіть трохи спростили. Від 5 квітня в Україні діє закон про тимчасове «нульове розмитнення», тобто скасовується мито, ПДВ та акцизний податок при ввезенні автівок з-за кордону. Детальніше про ввіз авто, необхідні для цього документи та інші особливості нової процедури читайте в нашому матеріалі.

Однак якщо для вас це буде перша автівка з-за кордону, то краще звернутися до компаній, які надають послуги з імпорту транспорту. Фахівці візьмуть на себе логістичні та бюрократичні питання.

Чи не змінилась під час війни процедура реєстрації авто?

Так, мінімальні зміни в Сервісних центрах відбулись. Якщо раніше можна було скористатись електронною чергу на сайті, то сьогодні — лише жива черга в СЦ по факту. Також змінилась процедура зміни власника авто — перереєстрації. Зараз у Сервісному центрі необхідна присутність як покупця, так і продавця. Також поки не працює сайт СЦ, тому не можна обрати собі номерний знак. Решту деталей та нюансів щодо оформлення авто можна знайти тут.

Чи є сенс купувати вживані електрокари? На що насамперед звертати увагу?

Купувати вживані «електрички» сенс, звісно ж, є. Але тут є свої нюанси. Якщо ви купуєте звичайний вживаний автомобіль, то найперше слід звернути увагу на пробіг — що він більший, то суттєвішим може бути знос двигуна. Головне ж завдання при купівлі вживаної «електрички» — вибрати машину з найменш зношеною батареєю. Якщо впала ємність батареї, то на одному заряді ви далеко не доїдете навіть у місті.

Батарея — це один із найдорожчих елементів в електрокарі. Вартість нової — від $5 тисяч, а вживаної — від $1,5 тисячі.

Акумулятори електромобілів старіють, навіть коли вони не використовуються. Тому невеликий пробіг в електромобілях не завжди є показником стану батареї. Також спробуйте дізнатись історію вживаної «електрички». Деякі автівки можуть бути після ДТП, зокрема й після падіння у воду — «потопельникам» приділіть особливу увагу, адже у них найбільше страждають батарея та інше електрообладання.

Найкращий спосіб оцінити тягову батарею електрокара — скористатися спеціальною компʼютерною програмою. Додаток для найпоширенішої в Україні «електрички» Nissan Leaf називається LeafSpy і доступний навіть для аматорів. Він дозволяє з телефону або ноутбука «зазирнути» в надра батареї, відображає залишковий ресурс акумулятора та може визначити стан кожного з 96 сегментів батареї.

Також слід памʼятати, що «електричка» — це все ж автомобіль. І він, як і його бензинові та дизельні родичі, має механічні вузли й агрегати, які зношуються та потребують ремонту. Тому при купівлі вживаної «електрички» не забудьте оцінити й ходову частину, і трансмісію, і гальма, і рульову тощо.

Скільки я зможу проїхати на одному заряді? Таке авто тільки для поїздок містом?

Електромобіль, передусім, більш підійде для повсякденної міської метушні з регулярними поїздками в режимі «офіс — шопінг — тренажерний зал — школа». Для таких цілей цілком підійде вже популярний серед водіїв України Nissan Leaf. На одному заряді можна проїхати до 120 кілометрів. Повна зарядка акумуляторів займає 8 годин зі звичайною напругою в мережі, у режимі швидкої зарядки — близько 30 хвилин. Для поїздок за місто й на дальні відстані далі треба дивитись інші авто, які вже будуть дорожчі.

Ось порівняльна таблиця параметрів пʼятірки найпопулярніших в Україні електромобілів

Kate Ban / «Бабель»

Я ж можу заряджати електрокар від звичайної розетки? А якщо не вдома, то де ще?

Так, зарядити електрокар можна і в домашніх умовах — від стандартної розетки у 220 вольт. Для цього використовується спеціальний кабель, який зазвичай йде в комплекті до авто. Головний недолік зарядки від розетки — на це піде щонайменше втричі більше часу, ніж на зарядку на спеціальній станції.

Для тих, хто живе у приватному будинки або має електрифікований гараж, оптимальний варіант — домашня зарядна станція. Це компактний пристрій, який кріпиться на стіну і дозволяє швидко та безпечно зарядити батарею «електрички».

Якщо ви живете у квартирі та ще й не на перших поверхах, є кілька варіантів. Перший — знайти постійне паркомісце, яке можна облаштувати зарядкою на 380 або 220 вольт. Оскільки кількість електрокарів зростає, то все більше парковок дозволяють встановлювати зарядку.

Варіант другий — знайти найближчу вже встановлену зарядну станцію. Їх кількість теж постійно зростає, ними все частіше облаштовують торгові центри та паркінги. Крім того, існують вже системні мережі електрозаправок по всій території України зі зручними додатками та картами, які покажуть найближчу станцію.

І третій — тягнути кабель. Але це ще той головний біль, адже довжина стандартного заводського кабеля для великих відстаней точно замала. А ще потрібен додатковий металевий електрощиток, в якому буде розетка, і не можна забувати про заземлення. До того ж доведеться обирати оптимальне паркувальне місце — якнайближче до дому.

Наскільки це дешевше, ніж купувати пальне? А скільки коштує обслуговування?

Почнемо з того, що заряджати електромобіль навіть у домашніх умовах справді набагато дешевше, аніж заправляти бензином. Розберемо на прикладі. Для зарядки повністю розрядженої батареї електрокара потрібно щонайменше 25 кВт, цього заряду вистачить приблизно на 150 кілометрів. Зараз для населення діє тариф — 1,44 гривні за кВт-год. А якщо підключати авто до мережі в період з 23:00 до 07:00, тариф удвічі менший.

Насправді зараз справа навіть не в ціні пального, що постійно коливається, а в його доступності. Якщо сьогодні наявність пального на АЗС — проблема, чого не можна сказати про електрику, то питання заправки авто відпадає саме собою. До того ж не потрібно по пів дня стояти в чергах.

Що ж до обслуговування «електрички», то основний і найдорожчий елемент, який вимагає постійного контролю, — це тяговий акумулятор. Його термін служби при правильній експлуатації в середньому становить близько 10 років.

Однак вартість обслуговування електромобіля скорочується за рахунок відсутності великої кількості деталей двигуна, які швидко зношуються. Це поршні, кільця, ланцюги чи ремені ГРМ тощо. Також в обслуговуванні «електрички» можна зекономити на паливних і масляних фільтрах, які періодично потрібно міняти.

Якщо говорити про обслуговування ходової частини, воно нічим не відрізняється від аналогічного процесу для бензинових чи дизельних авто. Оскільки електрокари часто створюються на базі бензинових авто, то для ремонту ходової можна використовувати їхні запчастини. Наприклад, для «електрички» Nissan Leaf підходять комплектуючі від його бензинового родича Nissan Juke. Тож якщо у вас є досвід ремонту ходової авто з двигуном внутрішнього згоряння, то проблем із ремонтом ходової електрокара виникнути не повинно.

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