Бачу, що шахраї продають гуманітарку! Що робити? Чи можна з цим боротися? — Можна. Поради від волонтерів та юристів

Користь

Kate Ban / «Бабель»

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україною їздить безліч гуманітарних вантажів — харчі та інша допомога з Європи та усього світу, підтримка для переселенців, техніка та спорядження для військових, на які збирають гроші волонтери. Більшість цих вантажів потрапляє до тих, хто на них чекає. Але інколи на гуманітарній та волонтерській допомозі намагаються нажитися шахраї. «Бабель» разом із волонтерами та юристами Української Волонтерської Служби пояснюють, що робити, якщо вам став відомий факт такого шахрайства, і як йому завадити.

Гуманітарку взагалі можна продавати?

Ні, не можна. Закон забороняє використання гуманітарної допомоги для отримання прибутку.

Зараз магазини почали частіше просто завозити товари з Європи. Як мені зрозуміти, що продають саме гуманітарку?

Гуманітарні вантажі найчастіше мають відповідне маркування з написами чи етикетками, які вказують на те, що товар отриманий саме як допомога. Або на них просто немає необхідних українських маркувань, на яких має бути зазначено, яка компанія або мережа магазинів його закупила.

Побачив, що продають товар з гуманітарним маркуванням. Що робити?

Фотографуйте чи знімайте на відео. Зйомку в публічному місці, наприклад, у магазині, вам ніхто не може заборонити, тому погрози охоронців та інших працівників магазину можете ігнорувати. Але пам’ятайте, що ваша мета — не скандал, а фіксація правопорушення. І зважайте на підвищену соціальну напругу під час війни. Тому просто спокійно фільмуйте, що відбувається.

Є сенс кликати адміністрацію магазину? Вони ж, мабуть, і без того знають, що продають.

Звісно, є. Ви споживач, і за законом маєте право вимагати сертифікат якості товару та інші документи, які підтверджують законність його продажу. Якщо вони таких документів надати не можуть, то це лише підтверджує, що з товаром щось не так, і можливо, він прибув в Україну не для продажу.

А в поліцію телефонувати?

Так, треба подзвонити 102 і залишити повідомлення. У ньому повідомте адресу місця, де продають гуманітарку, та всі інші обставини. Бажано залишити й своє ПІБ та контактний телефон. Крім того, можна звернутися до СБУ — на гарячу лінію за телефоном 0-800-501-482 та електронну пошту callcenter@ssu.gov.ua.

Не забувайте, що маєте повне право потім поцікавитися у правоохоронців результатами розгляду ваших повідомлень.

А якщо правоохоронці не реагують?

Ваша остання зброя — публічний розголос. Але не просто пост у соцмережах. Краще звернутися до журналістів, запропонувати зробити сюжет або репортаж. Публічний тиск може вплинути як на правоохоронні органи, так і на тих, хто намагається торгувати гуманітаркою.

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