Набридло просто читати новини про вторгнення Росії — хочу записатись до тероборони! Доведеться жити в казармі? А зброю дадуть? Інструкція «Бабеля»

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

Війна з Росією триває вже восьмий рік, проте з весни 2021 року РФ почала стягувати війська до українських кордонів. Станом на грудень там перебувають приблизно 265 тисяч військових — 122 тисячі стоять за 200 кілометрів від кордону, ще 143 тисячі — за 400 кілометрів. Протягом останнього місяця про російське вторгнення говорять західні та українські розвідники, ЗМІ й аналітики. На тлі таких новин дуже легко впасти в паніку та почати збирати валізи. А можна готуватися захищати себе та своє місто, записавшись до лав територіальної оборони (ТрО). Бо саме тероборона у випадку вторгнення допомагатиме регулярній армії обороняти міста. «Бабель» поговорив із бійцями ТрО — старшим солдатом Олексієм Бідою та молодшим лейтенантом Євгеном Лешаном, і в детальній інструкції розповідає, що потрібно, аби записатися до тероборони.

Чув про тероборону, але що це та які в неї завдання?

Тероборона — це окремі війська у складі Збройних сил. Їхнє основне завдання — захищати місто від ворога.

«Це міський гарнізон, який повинен захищати критичну інфраструктуру. Ще один напрям — це виявляти диверсантів, які можуть працювати в місті», — пояснює старший солдат Олексій Біда.

Відповідно до закону «Про національний спротив», до кінця травня 2022 року в Україні мають переформатувати 25 бригад тероборони — по одній на кожну область плюс київські. Складатимуться вони зі штатного ядра та резервістів, які підпишуть контракти на посади офіцерів, сержантів і рядових солдатів. У випадку якщо велика війна почнеться, бригади ТрО будуть доукомплектовані мобілізованими людьми.

Як мені туди записатися? Забув, де лежить моє приписне / військовий квиток? А може, я взагалі досі не стою на військовому обліку?

Якщо раптом ви досі не стоїте на військовому обліку або ж загубили своє приписне чи військовий квиток, варто піти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки — так тепер називаються військкомати, за місцем реєстрації. Там ви можете або відновити військовий квиток, або стати на військовий облік. Потім з’ясуйте, чи приписані ви до центру комплектування батальйону тероборони, адже їх формують саме при таких центрах.

Якщо батальйону досі немає — шукайте сусідні центри комплектування. У Києві таких шість:

Дарницький

Деснянський

Дніпровський

Оболонський

Святошинський

Солом’янський

Проте до кінця весни кожен з районів Києва має отримати свій підрозділ ТрО. Якщо ж при вашому центрі комплектування є територіальна оборона — пройдіть співбесіду з командиром.

«Потрібно зібрати комплект документів і з ними піти до центру комплектування. Є інший варіант: можна зв’язатися з керівництвом тероборони, батальйону чи бригади — контакти є у соцмережах, і з ними попередньо обговорити всі нюанси. А вже далі вас направлять до офіцера центру комплектування, який безпосередньо відповідає за бійців тероборони», — пояснює молодший лейтенант Євген Лешан.

Які потрібні документи? Паспорт

Свідоцтво про одруження

Дані про дітей

Приписне чи військовий квиток

Потім ви отримаєте направлення на медичну комісію, після якої вам дадуть висновок, чи можна вас брати на службу в мирний час або виключно у воєнний. Із цим висновком ви повертаєтеся в батальйон і підписуєте типовий контракт: для солдата і сержанта — на 3 роки, для офіцера — на 5 років.

У подальшому вам підберуть спеціальність: стрілець, мінометник тощо. Якщо раніше ви не мали стосунку до армії, то військову спеціальність визначатимуть за вашою освітою, фахом і навичками. Є ймовірність, що після підписання контракту вас відправлять на курси, де ви отримаєте бажану військову спеціальність.

Стоп-стоп, медогляд? Той самий медогляд у військкоматі? У трусах у коридорі?

Так, без нього, на жаль, потрапити до тероборони не вийде. Частина спеціалістів мають бути в центрі комплектування — психіатр, невропатолог, хірург, окуліст і терапевт. Їх можна пройти доволі швидко. Але окремо вам дадуть направлення до поліклініки — на додаткові обстеження. Також треба здати аналізи, зокрема кров. Останнє коло — це сертифікати з психоневрологічного та шкірно-венерологічного диспансерів.

«Огляд у військкоматі проходити доведеться, так чи інакше. І перш ніж потрапити до тероборони, треба зібрати певну кількість медичних документів. У мене, наприклад, це зайняло місяць. Хтось має менше вільного часу і витрачає на це по 4 місяці», — ділиться досвідом Олексій Біда.

Євген Лешан додає: щодо медоглядів треба уточнювати в кожному конкретному центрі комплектування. Дехто з його колег, приміром, проходив медичні огляди у приватних клініках, але така можливість є не всюди.

Окей, поки я ходжу по лікарнях і збираю документи, що робити із формою? Її треба купити чи все видадуть?

В ідеальному світі вам як контрактнику територіальної оборони мають видати повний комплект форми — і літньої, і зимової. На практиці все залежатиме від того, як добре працює тилова служба вашого підрозділу. У Києві станом на грудень лише один батальйон отримав форму та взуття на всі сезони. Ще один варіант — потрапити на військові збори: їхніх учасників забезпечують формою і спорядженням. Проте такі заняття відбуваються раз на рік, а часом і рідше. З доволі простої причини: більшість резервістів ТрО — це люди, які мають основне місце роботи,тож вивозити їх щотижня на військовий полігон недоцільно.

Якщо ж почнеться війна, то держава зобов’язана видати вам форму, бронежилет, шолом і зброю. Також до комплекту входить термоодяг, літні та зимові берці, китель, бушлат, флісові рукавички та баф. Частина активних резервістів, щоправда, закуповуються самотужки, не очікуючи допомоги від держави. Вони ж можуть вам порадити, де й що краще купити.

Навчання раз на пів року? Але в новинах пишуть, що тероборона в Києві тренується щотижня!

Насправді, усе залежить від ініціативності конкретного підрозділу. У новинах ви могли бачити тренування бійців тероборони Солом’янського, Деснянського, Оболонського та Дарницького районів Києва — їх поки можна вважати найактивнішими. Це люди, які у свій вихідний день вибираються на страйкбольний полігон, аби відпрацювати ті чи інші тактичні навички. А допомагають їм у цьому військові інструктори-волонтери. Збори ж на військовому полігоні відбуваються раз на пів року або раз на рік.

Але на добровільних навчаннях у людей в руках зброя!

Так. На навчання резервісти тероборони приїжджають зі своєю зброєю, аби вчитися працювати з нею, звикати до її габаритів і ваги. Частина людей мають цілком легальні мисливські карабіни на основі АК-74 або американської AR-15. Ще частина резервістів приходять із легшою страйкбольною зброєю. Ті, в кого зброї немає, отримують дерев’яні макети.

«Можна тренуватися з мисливською зброєю, а можна з макетами. Бо навіть із дерев’яним макетом можна здобути майже всі навички, крім навичок стрільби», — пояснює Євген Лешан.

Якщо я підпишу контракт, мені доведеться перебратися до казарми?

Поки воєнного стану немає, більшість часу ви живете звичним цивільним життям: ходите на свою роботу (якщо тільки ви не отримуєте зарплату в батальйоні), живете у своїй квартирі, а вечорами по п’ятницях і суботах навіть можна пити пиво з друзями в пабі. У казармах чи наметах жити доведеться максимум місяць під час зборів, коли відбуваються навчання на військовому полігоні. Вони можуть тривати від тижня до чотирьох. Але й тут не факт, що вас поселять у наметі серед поля: якщо стрільбище розташоване неподалік міста, то ви щоранку виїжджатимете туди з дому.

Звісно ж, усе зміниться у випадку оголошення воєнного стану та початку повномасштабної війни. Але за таких умов життя в казармах чи наметах — найменша з неприємностей.

Якщо я пропущу обов’язковий виїзд на військовий полігон, мене відправлять на гауптвахту?

Ні. Якщо ви пропустите такий виїзд з поважних причин і у вас буде документ, який це підтверджує, нічого критичного не станеться. Єдиний мінус — ви не зможете отримати нові навички та пройти бойове злагодження зі своїм підрозділом. Адже що більше ви будете тренуватися, то більше шансів виконати бойове завдання та вижити.

«Жодних санкцій чи репресій за неявку на збори немає, особливо якщо причина поважна. Якщо ви хворіли чи, не дай боже, у вас помер родич — тут навіть штатні військові мають можливість відлучитися зі служби, а резервісти тим паче. Можливо, я б навіть хотів, аби було трохи більше примусу. Бо народ іноді записується в резервісти, а потім ігнорує тренування. Запитання: а навіщо тоді взагалі кудись записуватися?» — говорить Євген Лешан.

Приїхати та подивитися на полігон можна? Пройти «пробне заняття» для новачків?

Про це варто розпитати керівника батальйону тероборони, до якого ви хотіли б вступити. Зазвичай із цим проблем не виникає. Хіба що у 2014 році ви постили фотографії з «георгіївськими стрічками» у соцмережі. Проте зважайте, що тут ідеться про тренування власними силами, з власної ініціативи резервістів ТрО. Тобто це не військові полігони.

«У принципі, можете до нас приїхати на заняття, які відбуваються щосуботи. Вони проходять у передмістях Києва: ми заздалегідь обираємо локацію і там займаємося. Ви цілком можете приїхати як рекрут і позайматися — у нас близько 40% людей в такому статусі на тренуваннях, бо вони досі у процесі збору документів для підписання контракту. Тому що без контракту вас на військові збори, на військовий полігон ніхто не пустить», — пояснює Олексій Біда.

Живу у великому місті та мої знайомі входять до тероборони іншого району — хочу підписати контракт там же.

Станом на грудень 2021 року так ще можна зробити. Є приклади, коли люди з Дарницького району пішли до тероборони Солом’янського. Спочатку вам варто поговорити з командиром батальйону, після того — написати заяву. Хіба що ви маєте рідкісну військову спеціальність — тоді вас не відпустить ваш центр комплектування.

Щоправда, у грудні Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про національний спротив», тож ситуація може змінитися.

Ок, контракт підписав. До речі, а чим він відрізняється від звичайного контракту у Збройних силах?

Ви отримуватимете гроші за участь в офіційних навчаннях і зборах. Точна сума виплати залежить від вашої мінімальної зарплати. В усьому іншому ви живете звичайним цивільним життям.

А от за тренування вихідного дня, які організовують бійці ТрО самотужки, грошей не платять.

Із 2022 року вводять оплачувані посади: окрім командира батальйону і начальника штабу тероборони, будуть посади й сержантів, й офіцерів.

«Якщо ви підпишете такий контракт, то не зможете ходити на основну роботу. Так, за вами зберігається місце і мінімальна зарплата, але основна ваша робота буде в теробороні. І саме там ви будете отримувати основну зарплату», — говорить Олексій Біда.

А якщо завтра війна?

Вам мають озвучити план дій на такий випадок. У будь-якому разі вам треба буде дістатися до точки збору — це може бути або центр комплектації, або інше місце, де вам видадуть бронежилет, шолом і зброю. Також ви маєте бути на зв’язку з командирами.

«Повинен бути готовим бойовий рюкзак зі спорядженням, який можна швидко взяти та прибути на місце — куди саме, скаже командир. Якщо не сказали, самі зателефонуйте. Ну, і треба бути готовим виїхати туди, куди скажуть», — пояснює Євген Лешан.

Тероборона захищатиме наші міста, а «Бабель» захищають ваші донати.