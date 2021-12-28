Як візуально збільшити квартиру, усе правильно в ній облаштувати та жити затишно, — пояснюють «Бабель» та LG

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

Будь-яка квартира завжди недостатньо велика, і її легко перетворити на склад, якщо поставити в ній все, що хочеться. Але якщо дотримуватися простих правил і використовувати кілька дизайнерських прийомів, то можна перестати воювати за кожен квадратний метр. «Бабель» та LG зібрали головні поради щодо облаштування житла, які допоможуть як мешканцям маленьких квартир, так і всім, хто хоче зробити свій будинок просторішим. Спойлер: із розумом потрібно підійти навіть до вибору сучасного пилососа!

Добре, які правила облаштування квартир можна назвати базовими?

Темні тони — це розкіш. Темно-зелені або сині стіни, темно-коричневі або чорні меблі — це все може бути дуже стильно, але візуально темні тони звужують простір. Тому якщо ви хочете зробити кімнату просторою, краще обрати світлі кольори. Ідеться не лише про стіни, однак вони мають задати базовий колір. Меблі, оздоблення, текстильні речі повинні цей колір підкреслювати. Можна спробувати різні відтінки, але від обраного стилю стін відступати не варто.

Краще уникнути експериментів із яскравими кольорами. Виняток — підлога. Великий килим із яскравим дизайном або різнобарвна плитка можуть візуально розсунути стіни та створити враження, що в кімнаті багато вільного місця.

Усі меблі — на ніжках. Диван або двоспальне ліжко, які повністю лежать на підлозі, «зʼїдять» у вас більшу частину кімнати. А ось меблі на ніжках, навіть таких же габаритів, допомагають візуально збільшити вільний простір. Відмовтеся від великих пуфів, крісел-мішків і масивних журнальних столиків із полицями. Що вищі ніжки у меблів, то більше вільного простору зафіксує око.

Усе, що може висіти на стіні, має бути там. Подумайте, які предмети можна повісити на стіну, аби вони не займали місце на підлозі. Наприклад, телевізор. Можливо, виявиться, що тумбочка під нього зовсім не потрібна, якщо його можна повісити на кронштейн. Замість громіздкого стелажа можна повісити полиці для книг та інших речей. Пожертвуйте постером або картиною, якщо потрібне місце на стіні. Підлогове дзеркало — не ваш варіант.

Ба більше, намагайтеся вибирати меблі, які кріпляться до стіни. Такі моделі шаф, стелажів і тумб завжди тонші за ті, стійкість яких залежить тільки від підлоги. Вони, до речі, безпечніші для дітей та домашніх тварин.

Те саме стосується і ванної кімнати. Підвісна шафка під раковину, підвісний унітаз і душове загородження замість ванни — це ваш вибір, якщо потрібно заощаджувати простір.

Все, що може бути відкритим, має бути відкритим. Велика шафа з дверцятами здається соліднішою і місткішою, але її дверцята насправді «зʼїдають» цінний простір. Особливо якщо вони розсувні. Зробіть вибір на користь відкритих систем для зберігання книг, одягу та решти. На додаток, якщо є можливість, можна поставити великий відкритий стелаж із квадратними комірками від підлоги до стелі, майже на всю стіну. Це створить почуття додаткового простору, а займе не так-то багато місця. Боятися відкритих шаф для одягу теж не варто. Якщо таку шафу можна поставити в нішу — ще краще.

І найголовніше — заздалегідь продумайте, що де стоятиме і зберігатиметься, іще на етапі ремонту. В ідеалі ви ще до першого мазка фарби або стрічки шпалер на стіні повинні розуміти, де будуть дивани та крісла, де зберігатимуться книги, а де одяг. Одне зайве крісло або незапланований лежак для домашньої тварини може затлумити всі візуальні ефекти, які ви з таким трудом створювали.

Важливо! Не забувайте про порядок та чистоту. Захаращена квартира залишається захаращеною і перетворюється на склад, навіть якщо всі інші правила дотримані і ви знайшли вдалі візуальні рішення.

До речі, про чистоту. А куди подіти пилососи, швабри та інший інвентар для прибирання? Комори в мене немає!

Акумуляторні пилососи A9ESSENTIAL і A9-LITE від LG дуже успішно вписуються в концепцію «розширення» місця квартири. Вони не займають багато місця, їх можна зберігати трьома способами. Заввишки вони 1,12 м, тому можуть просто стояти на підлозі в кутку і не привертати уваги. Такий пилосос можна повісити на стіну. А ви памʼятаєте, що все, що може висіти на стіні, має там висіти. І, нарешті, їх можна складати горизонтально, тоді вони стануть не більшими за непомітну коробочку. У такому вигляді їх нескладно покласти під диван або шафу, які у вас будуть на ніжках.

З пилососами все дуже просто. Щоб масивний пилосос не валявся під ногами, а його труба несподівано не падала на голову, вибирайте вертикальну акумуляторну модель. Сучасні технології дозволяють їм бути такими ж потужними, як і дротові.

Швабри теж бувають складаними, пошукайте саме таку, причому в комплекті з відром. Найзручніші комплекти займуть зовсім небагато місця у кутку ванної або кухні.

А що робити з передпокоєм? Там постійно гори взуття.

Завдяки технології AEROSCIENCE™ обидві моделі за потужністю не поступаються більш громіздким пилососам. Їхній двигун обертає 3D-турбовентилятор і вганяє сильний потік повітря в циклон, що забезпечує потужне всмоктування. Так працюють закони аеродинаміки — пилососу необовʼязково бути більшим, щоб бути потужним.

Тут є просте правило — взуття краще зберігати вертикально, а не горизонтально. Тобто краще нехай полиці чи шафа будуть високими, ніж займають багато місця на підлозі. Це можуть бути навіть невеликі східці або драбина. Або навіть просто рейки на стіні, на які ви чіплятимете взуття за каблук або на спеціальні гачки. Крім того, взуття можна зберігати в підвісних настінних шафках, в яких воно стоїть вертикально, а не горизонтально, займаючи зовсім небагато місця. Вибір остаточного варіанта залежить від планування передпокою. Для квадратного приміщення краще підійдуть підвісні шафки, а для вузького коридору високі полиці.

А які лайфхаки для кухні?

Посуд та інше начиння мають тенденцію накопичуватися. Тому на кухні доведеться заощаджувати місце будь-якими способами. Подумайте про, наприклад, висувну обробну дошку, тому що на вузькій стільниці місця для звичайної великої дошки не буде.

Крім того, тут теж знадобиться правило: все, що може висіти, має висіти. Знайдіть на стіні місце для консольної дошки, на яку можна повісити сковорідки, чашки, терки, прихватки та взагалі все, що можна повісити. Такі ж дошки можна повісити на внутрішній бік шафок, дверцят. Зазвичай там залишається багато невикористаного простору. З іншого боку, якщо вас більше турбує візуальна просторість кухні, а не місця для зберігання, дверцята біля шафок повинні бути скляні та прозорі. А виграти місце для зберігання можна, поставивши меблі із вертикальними висувними ящиками.

Кухню варто планувати особливо ретельно. Щоб потім не виявилося, що на будь-яких вільних сантиметрах стільниці постійно збираються каструлі та тарілки, які більше нікуди подіти.

Ох, лишилося знайти місце для робочого столу.

Придивіться до підвіконня. Можливо, ви зможете зробити широке підвіконня, яке буде водночас і робочим столом. А підсувати стілець до нього і використовувати для роботи можна за необхідності. Подумайте, як багато місця в кімнаті звільнитися, якщо забрати звідти один непотрібний стіл.

Тоді доведеться відмовитись від штор!

Від них у будь-якому разі потрібно відмовитись. Класичні штори, гардини та портьєри займають невиправдано багато місця. Ваш вибір — римські штори або ролети. Загалом що завгодно, що можна підняти вгору і згорнути, якщо потрібне світло. Вони місця у квартирі не займають взагалі.

А які є прийоми для візуального збільшення простору?

Вам допоможуть дзеркала. Велике дзеркало візуально збільшує приміщення. Не купуйте підлогові — вони тільки займуть зайве місце. Дзеркало може і має бути настінним. У спальні можна зробити велике дзеркало — від підлоги до стелі і якомога ширше. Дзеркальне панно на стіні візуально віддалить стіну та створить ілюзію великого простору.

Головне — правильно їх повісити. Дзеркало має відбивати сонячні промені, тому краще, якщо воно буде навпроти вікна або трохи збоку. Тоді сонячного дня кімната здаватиметься дуже великою.

Не варто боятись дзеркал на стелі. Не потрібно робити всю стелю дзеркальною, так недовго і збожеволіти. Але зробити в спальні дзеркальну смугу, яка йде від вікна вглиб кімнати, — гарна ідея.

Я дуже люблю кімнатні рослини, але боюся, що їм зовсім не вистачить місця. Що робити?

Рослини справді можуть займати дуже багато простору. Вони ростуть, і взявши в дім невелику монстеру, за кілька років можна виявити, що вона вже перегородила пів кімнати. Тому перед тим, як купувати рослини, краще проконсультуватися з ботаніками та флористами. По-перше, ви маєте точно розуміти, наскільки виросте ваш фікус. А по-друге, підібрати рослини так, щоб їх можна було поставити поруч, на сусідніх квадратних метрах. Із цим можуть бути проблеми, оскільки одним рослинам потрібні прямі сонячні промені, іншим — розсіяне світло. Одні можуть легко пережити протяги, інші відразу померти, і так далі.

В результаті може виявитися, що вам потрібно знайти ідеальне місце для кожної рослини окремо, щоб вони не повмирали, — і ось вони вже стоять по всій квартирі у найнесподіваніших місцях. А якщо дібрати рослини зі схожими потребами, то можна купити спеціальний стелаж для горщиків, де всі вони будуть щасливо рости в одному місці. Про правила догляду за найпоширенішими домашніми рослинами ми вже писали.