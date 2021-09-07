Як вибрати правильну школу і що робити, якщо ви помилилися, — пояснюють «Бабель» і КМДШ

Користь

Аліса Ігіна / «Бабель»

Якщо поставити батьків перед вибором — (майже) що завгодно або хороша школа для дитини, багато хто відповість «школа». По-перше, школа — це надовго. По-друге, там дитина проводить більшу частину часу і, якщо зі школою пощастило, з користю і без шкоди для здоровʼя. Для батьків школа — або джерело нескінченного стресу і нескінченних групових батьківських чатів, або місце, де дитина спокійно розвивається і створює мінімум проблем. Як зробити правильний вибір, на що звернути увагу і як зрозуміти, що школу потрібно міняти, — пояснюють «Бабель» і КМДШ.

Визначтеся, навіщо вам та вашій дитині школа

Швидка і очевидна відповідь — щоб отримувати знання. Але не поспішайте, так думають багато батьків. У дітей, каже психолог Наталія Підлісна, все трохи інакше. За останні десять років їхнє уявлення про школу змінилося. «Батьки нинішніх школярів жили в досить токсичному середовищі, і погана школа здавалася не більше токсичною, ніж все інше. У сучасних дітей все інакше — багато хто з них ростуть у дружньому оточенні. Коли вони стикаються з поганою школою, вона моментально стає найбільш токсичною частиною їхнього життя».

Щоб цього не сталося, нову школу потрібно вибирати разом із дитиною. «Діти досить чітко формулюють свої вимоги до школи, — каже Підлісна. — Їм потрібен добрий вчитель, який не кричить, друзі і щоб над ними не знущалися — все».

Батьки, як правило, хочуть набагато більшого — високої якості освіти, кілька іноземних мов, перемог у змаганнях і олімпіадах. Не все з цього списку є важливим при виборі школи. «Ми живемо в світі, де на перший план вийшли soft skills, а класичні вимоги батьків застаріли. У школі, особливо молодшій і середній, діти обовʼязково повинні вчитися будувати стосунки, домовлятися і органічно розвиватися в колективі. Досягти успіху в цьому важливіше, ніж отримати 10 з математики», — пояснює психолог.

Якщо ви все зробили правильно — підключили дитину до вибору школи і врахували її побажання, з часом вона сама замислиться про важливі для вас речі. «У віці 13+ підлітки починають розуміти, чого хочуть в майбутньому і які hard skills їм потрібно прокачати, — підтягнути геометрію або мови, — розповідає Підлісна. — Вони приходять і кажуть: “Мамо, мені потрібно змінити школу — потрібно більше англійської”. Але приймати такі рішення самостійно можуть тільки ті, хто робили це раніше». Якщо за дитину все вирішували батьки, на серйозний крок сама вона не зважиться.

Зберіть інформацію

Тут все просто і складно водночас. Зібрати інформацію про школу і про конкретного вчителя, а це важливо для батьків першокласників, можна з декількох джерел: у батьків учнів, на сайті школи, тематичних форумах і в соцмережах. Але жодному з цих джерел не варто довіряти на 100 відсотків. «У соцмережах іноді піднімають важливі точкові теми, наприклад побутові, про які ви не дізнаєтеся на офіційному сайті школи. З іншого боку, відгуки часто пишуть скривджені діти і батьки, і це спотворює загальну картину», — каже Підлісна.

Так само критично варто ставитися до відгуків батьків учнів. «У людей дуже різні вимоги до шкіл, уявлення про гарну освіту і допустимі норми спілкування з дітьми», — нагадує Підлісна. Тому, якщо орієнтуєтеся на відгуки малознайомих людей, переконайтеся, що ваші погляди на важливі питання з приводу освіти збігаються. Щоб це зрозуміти, вистачить короткої розмови, але теми потрібно продумати заздалегідь.

Отримати відповіді на головні питання про КМДШ можна прямо на сайті. Ще до візиту в школу ви зрозумієте, що значить проєктний підхід, empowerment і STEM-освіта. Як у школі вирішують конфлікти і протидіють буллінгу. Онлайн можна познайомитися з командою і педагогами, дізнатися про їхній досвід, досягнення і хобі. Після цього в зручний час можна записатися на День відкритих дверей і на місці дізнатися більше про програму, підходи, цінності школи і як там розвивають особистості.

Дізнайтеся про нові практики і підходи, які впроваджують у школі

За останні роки українські школи змінилися. Ви, напевно, чули, що в першому класі більше не задають домашні завдання, помилки не виправляють червоною ручкою, а оцінки не можна оголошувати публічно — так, уявіть собі. Все це — мала частина реформи середньої освіти, відомої як Нова українська школа (НУШ).

Якщо коротко, суть НУШ полягає в тому, що тепер в центрі освітнього процесу перебуває дитина. Вона повинна отримувати знання і навички, які зможе застосувати в реальному житті. А школа повинна прищепити їй цікавість до навчання (а не навчити його ненавидіти).

Що з цією теорією робити в реальному житті? Потрібно просто зрозуміти, як школа виконує ці завдання на практиці. Наприклад, чи розуміють діти, навіщо їм знати температуру кипіння води і в чому суть фотосинтезу? Як їх вчать презентувати свої ідеї і знання?

Ось наочний приклад: в КМДШ в молодшій школі є методика хвильового занурення (детальніше про це тут ). Якщо просто — за рік діти вивчають девʼять великих тем: «Україна», «Мистецтво», «Стартапи», «Магія слова», «Космос» тощо. Усередині кожної теми всі дисципліни підпорядковані їй. Наприклад, якщо мова про космос: математичні задачі — про планети, тексти — про астронавтів, на творчій майстерні діти роблять моделі Всесвіту. «Ми вивчаємо предмети в розрізі однієї теми, використовуємо різні методики і практикуємо нестандартне наповнення уроків: тематичні екскурсії, зустрічі з цікавими спікерами, майстер-класи, STREAM-уроки», — розповідає директор КМДШ на Осокорках Лідія Фісунова.

У 5—8 класах в КМДШ використовують проєктні занурення. «В минулому році пʼяті класи, наприклад, вирощували мікрогрін, і в цій нескладній темі було все — природознавство, створення сайту, фінансова грамотність, маркетинг і реклама. Діти придумували бізнес, шукали шляхи просування і в підсумку самі продавали мікрогрін у школі і батькам», — розповідає Світлана Заріпова, директор школи на Голосіївській.

Якщо в новій школі вам відразу не розкажуть про міждисциплінарний підхід не впадайте у відчай. Просто послухайте відгуки дитини в перші тижні. Якщо вона з захопленням розповідатиме про незвичайні досліди, презентації та дебати, швидше за все, в школі все працює правильно.

Не перетворюйте ЗНО на культ

Для багатьох батьків один із головних критеріїв при виборі школи — зовнішнє незалежне оцінювання. Однак високе місце в рейтингу не гарантує гарну освіту і, тим більше, що школа підійде вашій дитині. Чому? «Нерідко успіхи у ЗНО — це досягнення не школи, а репетиторів. Школи, де батьки можуть їх собі дозволити, потрапляють в топ, — каже викладач математики Ольга Українець, яка кілька років готує школярів до ЗНО. — І це не означає, що школи погані — просто підготувати до такого складного іспиту клас з 30 осіб, де у всіх різний рівень знань, майже неможливо». Вчителі змушені вибирати — або орієнтуватися на найсильніших і працювати тільки з ними, або приділяти час усім, але тоді пройти всі питання неможливо.

У КМДШ цю проблему вирішили — до ЗНО там готуються в групах по 5—6 чоловік і за індивідуальною програмою. Якщо якийсь предмет обрав лише один випускник, з ним будуть займатися індивідуально. «У цьому році ми взяли вчительку біології, яка сама здала ЗНО на 200 балів. Це хороший приклад і рольова модель для учнів. Ми хочемо, щоб вони тягнулися до знань і гарних результатів, але ЗНО не має бути самоціллю всього навчального процесу», — вважає директор КМДШ на Голосіївській Світлана Заріпова.

Якщо обираєте молодшу школу, на результати ЗНО орієнтуватися тим більше не варто. Вибирайте першого вчителя — поспілкуйтеся з ним самі і обовʼязково познайомте дитину. Врахуйте, діти частіше тягнуться до молодих педагогів. «І це не дитячий ейджизм, — жартує Підлісна. — Просто багато педагогів, які довго працювали в радянській системі освіти, часто сповідують принцип “ви повинні мене слухатися, тому що я краще знаю” — з сучасними дітьми це не працює. Їм потрібно, щоб учитель разом із ними ставив питання про життя і шукав відповіді. Якщо педагог це вміє, зовсім неважливо, скільки йому років, — дитині він сподобається».

Зайдіть у їдальню

Ви памʼятаєте свою їдальню? Швидше за все, там погано пахло, був брудний посуд, а «гаряче» видавали холодним. У 2020 році Міністерство освіти провело всеукраїнське опитування і зʼясувало, що претензії до шкільних їдалень з роками майже не змінилися. Більшості нинішніх школярів і їхнім батькам харчування там не подобається — їжа несмачна, холодна, дуже жирна і солодка (на це точно скаржаться не діти).

З першого вересня ситуація повинна змінитися. В рамках реформи системи шкільного харчування зʼявилося нове шкільне меню — в ньому 160 страв, більше мʼяса, овочів, фруктів і менше цукру. Дітям обіцяють не давати консерви, ковбасу, сосиски, маргарин, занадто солодкі і дуже солоні продукти.

Але не поспішайте вже з 1 вересня вимагати від вашої школи перейти на нові стандарти. Більшість міських шкіл і 40 відсотків сільських поки не можуть цього зробити — у них немає необхідних приміщень і обладнання. Тому, обираючи школу, орієнтуйтеся на її реальні можливості прямо зараз: подивіться, чи чисто в їдальні, дізнайтеся меню на тиждень, запитаєте про харчування у батьків і дітей. Якщо можливо, спробуйте їжу самі і попросіть пустити на кухню. На це, будьте готові, зважаться далеко не всі.

Як виглядає їдальня і кухня в КМДШ, може побачити кожен — ось так. У школі триразове харчування і кілька меню, розроблених дієтологами: звичайне, без глютену та лактози і для вегетаріанців. Харчування можна замовити онлайн на тиждень і не сумніватися ні в якості, ні в подачі.

Чи не пізно змінювати школу на початку навчального року?

Ні, міняти школу ніколи не пізно. І універсальних порад, як зрозуміти, що вже пора, теж немає. Є очевидні маркери: вчителі кричать або навішують на дитину ярлики, в школі буллінг, а адміністрація не реагує. Є менш критичні, але не менш важливі сигнали. «Якщо у дитини в школі довгий час немає друзів — це привід задуматися про перехід. Дитина може пережити майже все, але не відсутність друзів», — каже Підлісна. Ще вона радить питати дитину про улюблені предмети: якщо вони є, значить, у школі є й улюблені вчителі — це теж важливо.

У новій школі, хоча б на перших порах, варто стежити, чи відповідають оцінки реальним знанням. Для цього не потрібно самим вчити програму і влаштовувати домашні контрольні. Якщо вдома дитина постійно просить допомогти з домашнім завданням, а в щоденнику у неї 10—12 балів — це поганий сигнал.

Технічно знайти нову школу після початку навчального року трохи складніше — частина шкіл формують класи в кінці весни і влітку. Але багато набирають дітей цілий рік, десь звільняються місця, яких не було раніше. Щоб про це дізнатися, в школу, ймовірно, доведеться йти — не у всіх інформація оновлюється онлайн. На сайті КМДШ актуальна інформація про набір у конкретні класи і школи є прямо на головній сторінці. Потрібно заповнити коротку форму — вам обовʼязково зателефонують.