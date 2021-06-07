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Починається «Євро-2020»! Які зараз карантинні правила? З України можна поїхати на матчі в Європу? Можна, але не на всі, є багато нюансів

Автори:
Дмитро Раєвський, Євген Спірін
Дата:

Кароліна Ускакович / «Бабель»

З 11 червня до 11 липня 2021 року відбуватиметься Чемпіонат Європи з футболу. Через пандемію ковіду його перенесли на рік уперед, однак він зберіг назву «Євро-2020». Збірна України пройшла кваліфікацію і зіграє принаймні у груповому етапі чемпіонату. Цього разу вболівальники навіть мають шанс побачити матчі наживо. «Бабель» розповідає, у яких країнах пройдуть матчі «Євро-2020» і за яких умов туди можна буде поїхати (спойлер: через карантинні обмеження зробити це буде непросто).

З ким і де гратиме збірна України?

Українська збірна потрапила до групи С: її противниками стануть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія. Спочатку команда Андрія Шевченка 13 червня зіграє проти Нідерландів у них вдома в Амстердамі, а потім два матчі в Бухаресті — проти македонців 17 червня і проти австрійців 21 червня.

Якщо збірна України вийде з групи, то, залежно від місця, в ⅛ фіналу гратиме в Будапешті, Лондоні, Бухаресті або Глазго. В ¼ фіналу — у Баку, Мюнхені, Санкт-Петербурзі або Римі. Півфінали та фінал вібудуться в Лондоні.

Ага, 8 країн, і вболівальників всюди пустять? Із тестами?

Ні, у різних країнах по-різному.

Добре, у країну я потраплю, а на стадіон пустять?

Тут правила теж різні. У Бухаресті та Будапешті на стадіон пустять з тим же негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до матчу. Або з довідкою про вакцинацію, але це непередбачуваний шлях. Між Угорщиною та Україною, наприклад, не існує спеціальної угоди про те, які вакцини країни визнають одна в одної, тому препарат, яким вас прищепили, може не підійти. Краще зробити ПЛР-тест.

Азербайджан і Британія ще не повідомили правила пропуску на стадіон. У Росії обіцяють пускати без тестів, але мірятимуть температуру на вході.

Це остаточна інформація щодо вʼїзду?

Звичайно, ні. Правила вʼїзду до країн регулярно оновлюються і залежатимуть від рівня захворюваності в Україні та Європі. Стежити за ситуацією можна на офіційному сайті ЄС. Правила вʼїзду у країни та проходу на стадіони для вболівальників оновлюються на сайті УЄФА.

Так, а квитки на матчі ще можна купити?

Зараз квитків немає, але вони ще будуть на матчі плей-оф. Якщо збірна України вийде з групи, УЄФА відкриє додаткову квоту квитків для українців на наступні матчі. Крім того, британський уряд планує продавати додаткові квитки на вирішальні матчі турніру в Лондоні. Стежити за ситуацією з квитками можна на сайті УЄФА.