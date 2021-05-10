У мене майже немає друзів, хочу завести нових. З чого почати? А якщо мені вже багато років? А якщо майже немає часу? Короткий посібник із пошуку друзів для дорослих

Користь

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Що старшою стає людина, то менше в неї залишається друзів. Хоча з друзями часто веселіше та цікавіше, вони можуть дати нам те, чого не дадуть рідні чи колеги. Як дорослим заводити нових друзів? Де їх шукати? «Бабель» дослідив роботи психологів і розповідає, як заводити друзів у дорослому житті.

З кожним роком у мене дедалі менше друзів. Зі мною щось не так?

Ні, це поширена ситуація. У період навчання і частих вечірок друзі з’являлися самі собою, а в усталеному житті нові «свої» люди зустрічаються рідше. У нас змінюються інтереси, часом — погляди на життя, тому звʼязок із деякими людьми слабшає, а зрештою зникає. Згідно з дослідженням нідерландських соціологів, половина з тих, кого ми зараз вважаємо близькими друзями, через сім років віддаляться.

Окремий фактор — романтичні стосунки. Вони також забирають час, можливості, а часом навіть бажання підтримувати контакт із друзями. В Оксфордському університеті навіть підрахували, наскільки: один серйозний роман — у середньому мінус двоє друзів, сімʼя та діти тільки збільшують цей показник.

Так може й ну їх, тих друзів?

Обирати вам, але друзі приносять чимало цікавого і радісного в життя. Науковці визначили, що ключова відмінність між найщасливішими й найнещаснішими людьми — у тому, наскільки багато в них соціальних звʼязків. І запевняють, що без друзів у нас вищі шанси страждати від депресій.

Я вже не юна людина, та й з часом так собі. Як бути?

Скільки б вам не було років, точно є люди вашого віку зі схожим запитом. Також немає нічого поганого у дружбі зі значно старшими чи молодшими людьми. Вік точно не привід чогось соромитися чи обмежувати себе.

Так, пошук друзів і сама дружба потребують часу. Але ви самі вільні визначати, скільки годин готові цьому приділити — і навіть дві на тиждень чи чотири на місяць можуть у підсумку покращити якість вашого життя.

Окей, із чого почати?

Беріть ініціативу на себе: дружбу вибудовують крок за кроком. Ті, хто вважають, що друзі чи партнери знаходяться самі собою, зрештою живуть самотніше за людей, впевнених, що будь-які стосунки вимагають зусиль.

Один із найпростіших способів знайти близьку за духом людину — орієнтуватися на спільне заняття. В Україні вдосталь груп за інтересами на будь-який смак. Наприклад:

Любите бігати? Тут перелік бігових клубів Києва, а тут — найбільших клубів України.

Подобаються походи? Можна пошукати близьких людей у спільноті любителів гір, у місцевих тревел-клубах (ось львівський, харківські, дніпровський) чи у клубах веломандрівників. Також про місцеві туристичні клуби часто знають у магазинах туристичного спорядження.

Маєте домашніх тварин? Ось групи власників собак — всеукраїнська, київська, харківська, дніпровська, одеська. Для прихильників котів груп теж не бракує. Як і для тих, хто тримає вдома різноманітних гризунів.

Захоплюєтесь автомобілями? Ось перелік найактивніших автофорумів України, а тут підібрані автоклуби, присвячені конкретним маркам. Facebook теж пропонує широкий вибір спільнот — від «Автомобільної України» на 273 тисячі учасників до «Автомобильного Киева» на 57 тисяч людей. Якщо маєте симпатії до конкретної моделі авто, пошукайте — можливо, їй присвячено окрему спільноту.

Виховуєте дитину? Існує численна група психологічної підтримки батьків, є спільноти, орієнтовані на тат, наприклад, «Татоhub» у Києві, Одесі та Вінниці. І, звісно, вистачає спільнот для мам і груп, присвячених розвитку дітей.

Яким би не був ваш інтерес, шанси, що у вашому місті чи в Україні існує присвячена йому онлайн чи офлайн-спільнота, високі. Не знайшли? Спробуйте організувати її самотужки.

Також зверніть увагу на спільноти з географічною привʼязкою — групи вашого міста чи району, будинкові чати. Слідкуйте за місцевими афішами подій, зокрема у Facebook. Зверніть увагу на додаток MeetUp, у якому публікують анонси онлайн- і офлайн-зустрічей на різні теми — щоправда, в Україні більшість подій там наразі стосуються IT. І завжди залишається можливість організувати розмовний клуб чи зустріч незнайомців — наприклад, у форматі вечері.

Якщо перша чи друга спроба нічого не дали або вам непросто почати розмову, не припиняйте відвідувати події чи зʼявлятись у спільнотах, які вас цікавлять. З часом люди почнуть ставитись до вас із більшою симпатією вже просто тому, що ви стабільно присутні в компанії. До того ж люди, яких ми розраховуємо зустріти знову, зазвичай подобаються більше.

Вдалося завʼязати контакт із новою людиною. Що робити й чого не робити?

Кілька коротких і часто очевидних порад:

відкладіть убік смартфон;

не розповідайте чужі таємниці;

довіряйте тим, хто не розповідає ваші секрети;

не бійтеся бути вразливими з тими, кому довіряєте;

радійте за друзів, коли в них щось вийшло;

співчувайте їм, коли в них горе;

якщо ви заздрите чужому щастю — це знак, що дружба не складеться;

будьте уважні до чужих кордонів;

не зловживайте вимогою підтримати вас емоційно;

не погоджуйтесь на щось, знаючи, що згодом відмовитесь;

не переводьте тему розмов на себе;

пропонуйте щось перші;

не запускайте спілкування: тривалі паузи часто зводять дружбу нанівець.

А якщо людина виявилась не надто близькою?

Чесно скажіть їй, що не хочете багато спілкуватися. Замість того, щоб розпорошуватися на десяток нових знайомих, краще вибудовувати тісний та довірливий контакт із кількома найближчими з них.