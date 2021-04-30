Хочу купити телевізор, але нічого не розумію в OLED, QLED і HDR. Як розібратися і не витратити всі гроші світу — пояснюємо разом з LG

Користь

Антон Пчолкін / «Бабель»

Під час карантину телевізори нарешті виправдали усталений вираз і стали головним вікном у реальний світ. Фільми, серіали, блоги останніх відчайдушних мандрівників і відеоігри — усе там. Щоб бачити це (майже) вживу, потрібен хороший телевізор. Мовою виробників такий телевізор — це ціла купа складних і незрозумілих абревіатур: OLED, QLED, QNED, Full HD, Ultra HD, HDR. Як розібратися, вибрати те, що потрібно, і заощадити на зайвому — пояснюємо разом з виробником найбільш технологічних телевізорів компанією LG.

Діагональ екрану

Почнемо з простого. Насамперед, варто продумати, як телевізор впишеться у ваш інтерʼєр. Якщо вибираєте телевізор під конкретні меблі — тумбу, столик або полицю в шафі, найкраще виміряти їх рулеткою і записати розміри. Не намагайтеся зробити це на око — легко можна помилитися. Врахуйте, що не всі телевізори стоять на одній ніжці. У деяких їх дві, і вони розташовані по краях. Якщо вам не хочеться бігати з рулеткою, то у LG є спеціальна програма, яка допоможе вам «приміряти» телевізор у вашому інтерʼєрі в реальному розмірі. Для цього навіть не потрібно встановлювати додаток, досить перейти за посиланням і просто онлайн подивитися, як впишеться телевізор.

LG OLED 4K серії A1 Ідеальний варіант для тих, хто шукає відмінну якість зображення за демократичною ціною.

Роздільна здатність

Один з найважливіших параметрів. Зображення на екрані телевізора, як і на компʼютерному моніторі або смартфоні, складається з точок — пікселів. Роздільна здатність екрану — це кількість точок по вертикалі та горизонталі. Чим вона більша, тим чіткіша картинка. Але тут варто памʼятати, що роздільна здатність є не тільки в екрану, але й у відео, яке ви на ньому дивитеся. Якщо відео поганої якості, не допоможе навіть найкращій екран.

LG NANO75 4K NanoCell-телевізор, сумісний з підставкою в дизайні «Галерея», що дає можливість встановити телевізор навіть у центрі кімнати.

Є три популярні формати роздільної здатності — і тут починаються абревіатури:

HD Ready з роздільною здатністю 1 280 x 720 пікселів. Це застаріла технологія, яку використовують дедалі менше.

з роздільною здатністю 1 280 x 720 пікселів. Це застаріла технологія, яку використовують дедалі менше. Full HD (2K) з роздільною здатністю 1 920 x 1 080 пікселів. Якийсь час телевізори з такою роздільною здатністю були галузевим стандартом. Багато телеканалів і стримінгові сервіси показують відео у Full HD, і його вистачає для гарної картинки (якщо не сідати занадто близько до телевізора). Але якщо ви просто зараз вибираєте телевізор, памʼятайте, що і ця технологія скоро застаріє — її змінить Ultra HD.

з роздільною здатністю 1 920 x 1 080 пікселів. Якийсь час телевізори з такою роздільною здатністю були галузевим стандартом. Багато телеканалів і стримінгові сервіси показують відео у Full HD, і його вистачає для гарної картинки (якщо не сідати занадто близько до телевізора). Але якщо ви просто зараз вибираєте телевізор, памʼятайте, що і ця технологія скоро застаріє — її змінить Ultra HD. Ultra HD буває двох типів: Ultra HD 4K (3 840 х 2 160 пікселів) і Ultra HD 8K (7 680 x 4 320 пікселів). Якщо простіше — це найсучасніші формати роздільної здатності, у 4 і 8 разів чіткіші за Full HD. Кількість контенту для такого формату постійно зростає: на 4K поступово переходить цифрове телебачення, стримінгові сервіси Netflix, Amazon Prime і навіть відеохостинг YouTube. Ultra HD — те, що потрібно для PlayStation 5 і Xbox Series X. Контенту для 8K поки менше. Утім, нещодавно це можна було сказати й про 4К, а сьогодні знімати таке відео можуть навіть середні смартфони. Отже, якщо хочете вибрати телевізор із перспективою на майбутнє — це Real 8K від LG.

Екран

Тут варто обирати між телевізорами LED і OLED. На лампові LCD і тим паче на плазми не варто звертати увагу — вони застаріли.

LG OLED серії Z1 8K-телевізор із діагоналлю 88 дюймів і преміум дизайном із надтонким профілем.

LED — так називають рідкокристалічні телевізори, в яких для підсвічування використовують світлодіоди (LED), а не лампи. Принцип роботи такий: світло від підсвічування проходить крізь матрицю з рідкими кристалами, а електроніка керує цією матрицею, пропускаючи потрібну кількість світла в потрібному місці. Так на екрані зʼявляється картинка.

— так називають рідкокристалічні телевізори, в яких для підсвічування використовують світлодіоди (LED), а не лампи. Принцип роботи такий: світло від підсвічування проходить крізь матрицю з рідкими кристалами, а електроніка керує цією матрицею, пропускаючи потрібну кількість світла в потрібному місці. Так на екрані зʼявляється картинка. QLED (Quantum LED) — РК-екрани зі світлодіодним підсвічуванням на квантових точках (так, ви точно чули про них у рекламі). Квантові точки — це кристали, які світяться, коли на них впливає струм або світло. Залежно від розміру і матеріалу точки випромінюють різні кольори.

LG NANO77 4K-телевізор, доповнений можливостями технології NanoCell, з Direct LED-підсвіткою без локального затемнення.

NanoCell — фірмова технологія РК-екранів зі світлодіодним підсвічуванням від LG. Головна фішка — спеціальні наночастинки, які напилюють поверх екрану. Вони фільтрують тьмяні відтінки, і зображення виходить яскравим та контрастним. Ще один суто прикладний плюс — завдяки NanoCell ви можете дивитися телевізор під будь-яким кутом і бачити однаково яскраву картинку. Це зручно, якщо перед телевізором збирається велика компанія і місця безпосередньо перед ним вистачає «не тільки лише усім».

LG OLED серії C1 Основна серія LG OLED із найрізноманітнішими розмірами екрану — від 48 до 77 дюймів.

OLED — це технологія наступного покоління. Тут все інакше. Світяться самі точки, що складаються з органічних світлодіодів . Такі телевізори майже за всіма параметрами перевершують рідкокристалічні. Часто OLED-телевізори порівнюють з РК-телевізорами, в основі яких лежать звичайні світлодіоди. Але це не зовсім коректно. Основна технологічна перевага OLED-телевізорів полягає саме у відсутності додаткового підсвічування. Окрім більш барвистої і яскравої картинки, це дає масу переваг у виробництві — уже зараз розробляються телевізори, товщина корпусу яких наближається до товщини аркуша паперу. LG першою у світі освоїла технологію OLED для масового виробництва та вже вісім років залишається в ній найкращою. До того ж в OLED-панелей LG є сертифікат Eye comfort display — можливість перемикання на безпечний для очей режим перегляду.

— це технологія наступного покоління. Тут все інакше. Світяться самі точки, що складаються з . Такі телевізори майже за всіма параметрами перевершують рідкокристалічні. Часто OLED-телевізори порівнюють з РК-телевізорами, в основі яких лежать звичайні світлодіоди. Але це не зовсім коректно. Основна технологічна перевага OLED-телевізорів полягає саме у відсутності додаткового підсвічування. Окрім більш барвистої і яскравої картинки, це дає масу переваг у виробництві — уже зараз розробляються телевізори, товщина корпусу яких наближається до товщини аркуша паперу. LG першою у світі освоїла технологію OLED для масового виробництва та вже вісім років залишається в ній найкращою. До того ж в OLED-панелей LG є сертифікат — можливість перемикання на безпечний для очей режим перегляду. QNED Mini LED — це найновіша технологія в якості зображення РК-телевізорів, яку LG представила у 2021 році на виставці CES . Це комбінація NanoCell і нового типу підсвічування Mini-LED із 30 тисячами світлодіодів. Усе це дає поліпшену контрастність, яскравішу картинку і точнішу передачу кольору.

Підсвічування екрану

LG NANO96 8K-телевізор з максимально точною передачею кольорів завдяки технології повноматричного затемнення.

Важлива характеристика телевізорів останнього покоління, про яку покупці часто нічого не знають. Від того, як розташовуються світлодіоди — по всій площині або тільки з боків екрану, залежить його товщина. А від можливості затемнювати певні ділянки екрана залежить яскравість і контрастність зображення. Якщо все це складно, достатньо просто розуміти: чим дешевше в телевізорі підсвічування, тим швидше воно згоряє. Особливо це актуально для дешевих моделей, де яскравості недостатньо. Щоб отримати яскраву картинку, яскравість викручують на максимум, через це ресурс світлодіодів знижується і телевізор ламається.

Ось головні типи підсвічування:

Direct LED — світлодіоди розміщені по всій площині екрану і забезпечують рівномірне підсвічування.

— світлодіоди розміщені по всій площині екрану і забезпечують рівномірне підсвічування. Edge LED — у таких телевізорах світлодіодне підсвічування розміщене тільки з боків екрану. Це дозволяє робити телевізори дуже тонкими, але погіршує рівномірність підсвічування.

— у таких телевізорах світлодіодне підсвічування розміщене тільки з боків екрану. Це дозволяє робити телевізори дуже тонкими, але погіршує рівномірність підсвічування. Без локального затемнення — тип підсвічування, при якому фактично всі світлодіоди грають роль однієї великої лампи. Це не кращий варіант, який часто використовують у дешевих телевізорах.

LG NANO99 Real 8K-телевізор із технологією NanoCell і підсвіткою Slim Direct.

Із локальним затемненням — телевізор здатний затемнювати певні зони екрану, завдяки чому зображення виходить значно більш якісним, плюс збільшується контрастність. Компанія LG пропонує Slim Direct LED-підсвічування — це дає максимальний рівень кольоровості, контрастності та яскравості.

HDR

Це технологія збільшення динамічного діапазону — High Dynamic Range. Якщо простіше, HDR забезпечує кращу контрастність і перенесення кольорів. Ще простіше — телевізори з HDR показують темний предмет більш темним, світлий — більш світлим, а кольори — максимально наближеними до того, як їх бачили очі оператора під час зйомки.

Але врахуйте, HDR — це додаткова функція не тільки телевізора, але й відео, яке ви дивитеся. У відеофайлі мають бути певні дані, що підкажуть, які частини екрану підсвічувати в кожній конкретній сцені. А телевізор має вміти зчитувати ці дані. Чи варто доплачувати за таку опцію — вирішувати вам. У більшості сучасних 4K-телевізорів підтримка HDR вбудована за замовчуванням, а багато фільмів і серіалів, випущені за останні два-три роки, містять потрібні дані.

HDR буває кількох видів, хоча всі вони вирішують одну і ту ж задачу.

HDR 10 — найпопулярніший і найпоширеніший стандарт. Забезпечує 10-бітний колір і може відображати до 1,07 мільярда відтінків.

— найпопулярніший і найпоширеніший стандарт. Забезпечує і може відображати до 1,07 мільярда відтінків. Технологія Dolby Vision підтримує не тільки 10, але й 12-бітний колір, а це понад 68 мільярдів відтінків.

Розʼєми

Підключення до телевізора стало менш складним, оскільки важливі входи скоротилися до одного — HDMI. Є кілька версій:

HDMI 2.0 — найпоширеніший, може передавати відео з роздільною здатністю 4К і частотою 50 або 60 кадрів на секунду.

— найпоширеніший, може передавати відео з роздільною здатністю 4К і частотою 50 або 60 кадрів на секунду. HDMI 2.1 — стане у нагоді, якщо ви плануєте підключати до телевізора ігрову консоль, може передавати зображення 4К до 120 кадрів на секунду. З ним повʼязана технологія ALLM — автоматичний режим із малою затримкою. Тобто ви будете бачити нормальну картинку без пауз у найсучасніших іграх. А ще це може стати в нагоді, наприклад, для караоке і відеоконференцій.

Звук

Для хорошого звуку потрібна додаткова аудіосистема. Якщо ви не плануєте її купувати, шукайте моделі зі вбудованим сабвуфером і стереоколонками потужністю приблизно від 20 ватів. А якщо збираєтеся купувати до телевізора додаткові колонки, зверніть увагу на такі опції:

HDMI eARC — розширений поворотний звуковий канал. Суть така: більшість телевізорів стискають аудіосигнал, перш ніж він піде в колонки по кабелях HDMI. Технологія eARC дозволяє передавати звук без втрати якості, але для цього потрібні порти HDMI 2.1.

— розширений поворотний звуковий канал. Суть така: більшість телевізорів стискають аудіосигнал, перш ніж він піде в колонки по кабелях HDMI. Технологія eARC дозволяє передавати звук без втрати якості, але для цього потрібні порти HDMI 2.1. Bluetooth surround ready — ця технологія дозволяє підключати до телевізора дві будь-які бездротові колонки. А ще за її допомогою можна підключити дві пари бездротових навушників — це дуже зручно, якщо любите дивитися фільми удвох, але не хочете заважати людям поблизу.

LG OLED серії G1 Найкращий LG OLED-телевізор із приголомшливою чіткістю, деталізацією та реалістичністю зображення і технологією Dolby Atmos.

Dolby Atmos — технологія багатоканального обʼємного звуку для просунутого домашнього кінотеатру. Якщо говорити простіше, це «розумна» звукова технологія, яка розкладає фонову музику, закадровий голос, звуки рухомого транспорту та спецефектів, голоси персонажів і багато іншого на окремі звукові доріжки, і в реальному часі визначає, в якій колонці або колонках і з якою гучністю має звучати кожна доріжка.

Бездротова передача даних

З нею все просто — це можливість транслювати фільми і музику з мобільних пристроїв на великий екран.

Wi-Fi Direct — не найновіший, але багато в чому універсальний стандарт бездротової передачі даних.

— не найновіший, але багато в чому універсальний стандарт бездротової передачі даних. AirPlay — це власна розробка Apple. Ідеальне рішення, якщо ви користуєтеся iOS-пристроями, однак вона не сумісна з будь-якими іншими платформами.

— це власна розробка Apple. Ідеальне рішення, якщо ви користуєтеся iOS-пристроями, однак вона не сумісна з будь-якими іншими платформами. Chromecast — розробка Google для тих, хто користується Android-пристроями, за її допомогою можна також транслювати відео безпосередньо з браузера Chrome.

Apple homekit

Це технологія «розумного будинку» від Apple, яка дозволяє підключити ваш телевізор до єдиної системи iOS-пристроїв. За її допомогою ви можете, наприклад, вмикати і вимикати телевізор, перемикати джерела сигналу і навіть міняти гучність, використовуючи голосовий помічник.

Smart TV

Колись це звучало гордо. Тепер майже всі сучасні телевізори — це смарт-пристрої. Вони можуть напряму підключатися до вашого Wi-Fi, щоб отримати доступ до Netflix, Amazon Prime, HBO, YouTube, а також для запуску інших додатків і навіть ігор. За все це відповідає операційна система. У кожної компанії вона своя, наприклад, у LG — WebOS. Smart TV— це додатковий функціонал, який жодним чином не впливає на якість зображення і звуку. Але якщо ви вирішите заощадити, купивши телевізор без «інтелекту», врахуйте, що зображення там теж може бути погане — це стара модель.

LG NANO91 Цей телевізор чудово підійде для ігор завдяки потужному процессору, технологіям VRR, ALLM та eARC.

Ігри

Крім роздільної здатності, типу екрану і розʼємів, варто звернути увагу на технологію VRR. Якщо по-науковому — це змінна частота оновлення. Якщо просто — це відмінна картинка без зависань і посмикувань для ігроманів. Виробники ігрових відеокарт AMD і Nvidia борються за першість у галузі: кожна компанія просуває власний формат VRR. У AMD він називається FreeSync, у NVIDIA — G-Sync. Якщо ви плануєте використовувати телевізор як монітор для ігор і вважаєте за краще формат від NVIDIA, врахуйте, що технологію G-Sync підтримують тільки OLED-телевізори LG.

Тепер, коли ви розібралися з абревіатурами, термінами і параметрами, за які вони відповідають, обрати відповідний телевізор стане набагато простіше. Плануєте дивитися фільми і серіали — звертайте увагу на сам екран, тип підсвічування, роздільну здатність і параметри, які відповідають за зображення. Любите спорт — тоді одними з головних параметрів будуть розмір екрану і великий кут огляду. Хочете домашній кінотеатр з обʼємним звуком — вам підійде «розумна» звукова технологія Dolby Atmos. Збираєтеся підключати до телевізора ігрову приставку — шукайте розʼєм HDMI 2.1 із технологією ALLM і зверніть увагу на формат VRR. Адже ви вже знаєте, що все це означає.