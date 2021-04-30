Користь

Хочу купити телевізор, але нічого не розумію в OLED, QLED і HDR. Як розібратися і не витратити всі гроші світу — пояснюємо разом з LG

Автори:
Сергій Пивоваров, Катерина Коберник
Дата:

Антон Пчолкін / «Бабель»

Під час карантину телевізори нарешті виправдали усталений вираз і стали головним вікном у реальний світ. Фільми, серіали, блоги останніх відчайдушних мандрівників і відеоігри — усе там. Щоб бачити це (майже) вживу, потрібен хороший телевізор. Мовою виробників такий телевізор — це ціла купа складних і незрозумілих абревіатур: OLED, QLED, QNED, Full HD, Ultra HD, HDR. Як розібратися, вибрати те, що потрібно, і заощадити на зайвому — пояснюємо разом з виробником найбільш технологічних телевізорів компанією LG.

Діагональ екрану

Почнемо з простого. Насамперед, варто продумати, як телевізор впишеться у ваш інтерʼєр. Якщо вибираєте телевізор під конкретні меблі — тумбу, столик або полицю в шафі, найкраще виміряти їх рулеткою і записати розміри. Не намагайтеся зробити це на око — легко можна помилитися. Врахуйте, що не всі телевізори стоять на одній ніжці. У деяких їх дві, і вони розташовані по краях. Якщо вам не хочеться бігати з рулеткою, то у LG є спеціальна програма, яка допоможе вам «приміряти» телевізор у вашому інтерʼєрі в реальному розмірі. Для цього навіть не потрібно встановлювати додаток, досить перейти за посиланням і просто онлайн подивитися, як впишеться телевізор.

LG OLED 4K серії A1

Ідеальний варіант для тих, хто шукає відмінну якість зображення за демократичною ціною.

Роздільна здатність

Один з найважливіших параметрів. Зображення на екрані телевізора, як і на компʼютерному моніторі або смартфоні, складається з точок — пікселів. Роздільна здатність екрану — це кількість точок по вертикалі та горизонталі. Чим вона більша, тим чіткіша картинка. Але тут варто памʼятати, що роздільна здатність є не тільки в екрану, але й у відео, яке ви на ньому дивитеся. Якщо відео поганої якості, не допоможе навіть найкращій екран.

LG NANO75

4K NanoCell-телевізор, сумісний з підставкою в дизайні «Галерея», що дає можливість встановити телевізор навіть у центрі кімнати.

Є три популярні формати роздільної здатності — і тут починаються абревіатури:

Екран

Тут варто обирати між телевізорами LED і OLED. На лампові LCD і тим паче на плазми не варто звертати увагу — вони застаріли.

LG OLED серії Z1

8K-телевізор із діагоналлю 88 дюймів і преміум дизайном із надтонким профілем.

LG NANO77

4K-телевізор, доповнений можливостями технології NanoCell, з Direct LED-підсвіткою без локального затемнення.

LG OLED серії C1

Основна серія LG OLED із найрізноманітнішими розмірами екрану — від 48 до 77 дюймів.

Підсвічування екрану

LG NANO96

8K-телевізор з максимально точною передачею кольорів завдяки технології повноматричного затемнення.

Важлива характеристика телевізорів останнього покоління, про яку покупці часто нічого не знають. Від того, як розташовуються світлодіоди — по всій площині або тільки з боків екрану, залежить його товщина. А від можливості затемнювати певні ділянки екрана залежить яскравість і контрастність зображення. Якщо все це складно, достатньо просто розуміти: чим дешевше в телевізорі підсвічування, тим швидше воно згоряє. Особливо це актуально для дешевих моделей, де яскравості недостатньо. Щоб отримати яскраву картинку, яскравість викручують на максимум, через це ресурс світлодіодів знижується і телевізор ламається.

Ось головні типи підсвічування:

LG NANO99

Real 8K-телевізор із технологією NanoCell і підсвіткою Slim Direct.

HDR

Це технологія збільшення динамічного діапазону — High Dynamic Range. Якщо простіше, HDR забезпечує кращу контрастність і перенесення кольорів. Ще простіше — телевізори з HDR показують темний предмет більш темним, світлий — більш світлим, а кольори — максимально наближеними до того, як їх бачили очі оператора під час зйомки.

Але врахуйте, HDR — це додаткова функція не тільки телевізора, але й відео, яке ви дивитеся. У відеофайлі мають бути певні дані, що підкажуть, які частини екрану підсвічувати в кожній конкретній сцені. А телевізор має вміти зчитувати ці дані. Чи варто доплачувати за таку опцію — вирішувати вам. У більшості сучасних 4K-телевізорів підтримка HDR вбудована за замовчуванням, а багато фільмів і серіалів, випущені за останні два-три роки, містять потрібні дані.

HDR буває кількох видів, хоча всі вони вирішують одну і ту ж задачу.

Розʼєми

Підключення до телевізора стало менш складним, оскільки важливі входи скоротилися до одного — HDMI. Є кілька версій:

Звук

Для хорошого звуку потрібна додаткова аудіосистема. Якщо ви не плануєте її купувати, шукайте моделі зі вбудованим сабвуфером і стереоколонками потужністю приблизно від 20 ватів. А якщо збираєтеся купувати до телевізора додаткові колонки, зверніть увагу на такі опції:

LG OLED серії G1

Найкращий LG OLED-телевізор із приголомшливою чіткістю, деталізацією та реалістичністю зображення і технологією Dolby Atmos.

Бездротова передача даних

З нею все просто — це можливість транслювати фільми і музику з мобільних пристроїв на великий екран.

Apple homekit

Це технологія «розумного будинку» від Apple, яка дозволяє підключити ваш телевізор до єдиної системи iOS-пристроїв. За її допомогою ви можете, наприклад, вмикати і вимикати телевізор, перемикати джерела сигналу і навіть міняти гучність, використовуючи голосовий помічник.

Smart TV

Колись це звучало гордо. Тепер майже всі сучасні телевізори — це смарт-пристрої. Вони можуть напряму підключатися до вашого Wi-Fi, щоб отримати доступ до Netflix, Amazon Prime, HBO, YouTube, а також для запуску інших додатків і навіть ігор. За все це відповідає операційна система. У кожної компанії вона своя, наприклад, у LG — WebOS. Smart TV— це додатковий функціонал, який жодним чином не впливає на якість зображення і звуку. Але якщо ви вирішите заощадити, купивши телевізор без «інтелекту», врахуйте, що зображення там теж може бути погане — це стара модель.

LG NANO91

Цей телевізор чудово підійде для ігор завдяки потужному процессору, технологіям VRR, ALLM та eARC.

Ігри

Крім роздільної здатності, типу екрану і розʼємів, варто звернути увагу на технологію VRR. Якщо по-науковому — це змінна частота оновлення. Якщо просто — це відмінна картинка без зависань і посмикувань для ігроманів. Виробники ігрових відеокарт AMD і Nvidia борються за першість у галузі: кожна компанія просуває власний формат VRR. У AMD він називається FreeSync, у NVIDIA — G-Sync. Якщо ви плануєте використовувати телевізор як монітор для ігор і вважаєте за краще формат від NVIDIA, врахуйте, що технологію G-Sync підтримують тільки OLED-телевізори LG.

Тепер, коли ви розібралися з абревіатурами, термінами і параметрами, за які вони відповідають, обрати відповідний телевізор стане набагато простіше. Плануєте дивитися фільми і серіали — звертайте увагу на сам екран, тип підсвічування, роздільну здатність і параметри, які відповідають за зображення. Любите спорт — тоді одними з головних параметрів будуть розмір екрану і великий кут огляду. Хочете домашній кінотеатр з обʼємним звуком — вам підійде «розумна» звукова технологія Dolby Atmos. Збираєтеся підключати до телевізора ігрову приставку — шукайте розʼєм HDMI 2.1 із технологією ALLM і зверніть увагу на формат VRR. Адже ви вже знаєте, що все це означає.