Під час локдауну вирішив завести кімнатні рослини. Які обрати? Що потрібно знати про догляд? Як поливати заміокулькас? А орхідею?

Користь

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Через нову хвилю коронавірусу все більше міст знову запроваджують обмеження. Львів та Київ вже ввели локдаун — з 5 квітня до київського транспорту пускають лише за перепустками. Багато працівників знову перейшли на віддалену роботу. Якщо ви не знаєте, чим зайнятися вдома — «Бабель» зібрав основі поради, як правильно обрати кімнатні рослини, та розповідає, як за ними доглядати.

Вирішили завести кімнатні рослини. З чого почати?

Потрібно зрозуміти, які рослини найкраще підійдуть саме для вашого дому. Для цього слід врахувати не лише інтерʼєр, а й інші нюанси — наприклад, як багато світла у кімнаті, куди ви хочете їх поставити, яка температура приміщення та вологість повітря, яке опалення взимку, на якому поверсі квартира.

Що ви маєте на увазі?

Різним рослинам потрібні різні умови. Багато кімнатних рослин є «вихідцями» з тропічних або субтропічних країн. Вони люблять сонячне світло, і якщо вікна приміщення виходять на північ, з ними може бути непросто.

Тропічні рослини добре переносять весняну або літню температуру, проте часто не пристосовані до зимової. Якщо узимку у вас удома погане опалення або протяги, вони можуть погано на це відреагувати та загинути. Деяким видам потрібно багато вологи. Якщо опалення надмірне, повітря для таких рослин буде надто сухе, його доведеться зволожувати.

Добре. На що ще звернути увагу?

На токсичність рослин — особливо, якщо у вас є домашні тварини. Коти та собаки часто полюбляють жувати листя. З собаками легше — рослину можна просто поставити у недоступне для тварини місце. З котами так не вийде — вони вміють високо стрибати, тому варто перевірити, чи не можуть кімнатні рослини спричинити серйозне отруєння. Токсичних рослин є чимало. Серед них — азалія, цикламен, монстера.

Catherine Falls Commercial / Getty Images

Що скільки коштує?

Дрібні та не екзотичні рослини доволі дешеві. В онлайн-крамницях ціна на хлорофітум коливається у межах 150—200 гривень. Більшість бегоній можна купити за 40—50 гривень. Ціна на високі рослини на кшталт кімнатних пальм або оливкового дерева може сягати кількох тисяч.

Як обрати вазон у крамниці?

Перевірте загальний стан рослини. Подивіться, чи немає на ній пилу та нальоту. Огляньте листя з обох боків, щоб зрозуміти, чи немає на ньому шкідників. Здорова рослина не повинна мати жовтого, коричневого листя або дивних плям. А також сухих пагонів чи ознак, що їх зрізали. Якщо купуєте квітучу рослину, огляньте кількість бутонів та якість квіток, що вже розпустилися. Перевірте, чи не «випадає» рослина з горщика, та чи не виглядає з дренажного отвору коріння. Помацайте ґрунт — він не має бути сухим, надмірно вологим, містити сліди солей та комах.

Важливо! Запитайте в продавця, де росла рослина. Кімнатні квіти зі складу або підвалу можуть бути хворими.

Зрозуміло. Що потрібно знати про догляд?

Усі рослини потрібно час від часу поливати. Якщо цього не робити — вони засохнуть та загинуть. Проте варто пам’ятати, що різним видам потрібна різна кількість води. Деякі, на кшталт аглаонеми, потрібно поливати через день. Заміокулькас — раз на кілька тижнів.

Важливо! Варто пам’ятати, що навіть рослини одного виду треба поливати по-різному, залежно від якості ґрунту, клімату, освітлення, вологості повітря та багатьох інших чинників. Зазвичай рослина сама підкаже вам, коли її полити, та чи вистачає їй води взагалі.

Час від часу потрібно протирати рослину від пилу та відрізати мертві листочки — це допоможе їй виглядати здоровою. Памʼятайте, що усі рослини отримують корисні елементи з ґрунту. З часом вони вичерпуються, тому ґрунт потрібно підживлювати добривами.

Якщо кімнатна рослина стала занадто великою, а корінню тісно у горщику — час пересаджувати у новий контейнер. Інколи великі рослини треба підрізати. Правила дуже індивідуальні для кожного виду, тому краще не робити цього на власний розсуд, а пошукати поради та інструкції садівників.

З якими рослинами найпростіше?

Монстера. Ця тропічна рослина добре адаптується практично до будь-яких умов, проте найкраще росте у тіні — через прямі сонячні промені на листі можуть з’явитися опіки. Поливати монстеру в ідеальних умовах потрібно доволі рідко — раз на два тижні навесні і раз на три тижні — взимку. Якщо у монстери зʼявилося сухе листя або листя з коричневими плямами — це означає, що їй забагато сонця або мало вологи. Інколи монстеру атакують шкідники — найчастіше щитівки або павутинний кліщ. Тоді листя рослини блідне та опадає. У випадку з кліщем — з’являється характерна павутина. Вартість монстери залежить від розміру — невеликий горщик можна купити за 200—400 гривень. Ціна великих монстер, які росли вже кілька років — від 800 гривень. Пам’ятайте, що монстера — ліана, тому згодом їй треба буде обвивати якусь опору.

Монстера Sue-Ann Thalacker / EyeEm / Getty Images

Сансев’єрія. Вона найкраще росте під яскравим світлом, проте може жити й в умовах недостатнього освітлення. Рослина не чутлива до перепадів температур. Якщо вона стоїть у світлому місці, її потрібно поливати не частіше, ніж раз на десять днів. Узимку або якщо сансевʼєрія стоїть у тіні — раз на місяць. Перед тим як поливати, перевірте ґрунт — він має бути повністю сухим. Спостерігайте за станом рослини. Якщо у сансев’єрії жовте, зів’яле листя або вона дивно пахне — це означає, що їй забагато води. Якщо листя скручується, плямисте або вкрите спорами — у рослини інфекційне захворювання. Бережіть сансев’єрію від шкідників — її може атакувати павутинний кліщ. Вартість рослини 150—250 гривень.

Сансев’єрія Tatiana Gorbunova / Getty Images

Заміокулькас. Заміокулькас не любить прямих сонячних променів і найкраще росте за слабкого та помірного освітлення. Завдяки цьому його можна поставити як у офісі, так і в ванній кімнаті. Рослина любить сухий ґрунт. Її майже неможливо «вбити». Узимку або тоді, коли заміокулькас стоїть у темному приміщенні, його достатньо поливати раз на два тижні або навіть раз на місяць. Якщо листя заміокулькаса коричневе на кінчиках — ймовірно, йому бракує води. Якщо жовте й опадає — ви поливаєте його занадто часто, нерегулярно, або на рослину напали шкідники. Вартість заміокулькаса 250—600 гривень, залежно від розміру.

Заміокулькас TatianaMagoyan / Getty Images

Хлорофітум. Цей вид любить хороше освітлення, однак цілком може жити й у темніших приміщеннях. Найголовніше — вчасно його поливати. Молоду рослину — раз на тиждень. Якщо хлорофітуму понад рік, можна рідше, після того як верхні пʼять сантиметрів ґрунту стануть сухими. Пам’ятайте — якщо листя хлорофітуму поникло або посвітліло, це означає, що йому бракує води. Якщо пожовтіло або стало коричневим — її забагато. Інколи на хлорофітум можуть напасти шкідники. Найчастіше — щитівка. Тоді листя рослини жовтіє та опадає. Вазон хлорофітуму коштує у середньому 200 гривень.

Хлорофітум Aliza Tlenchieva / Getty Images

Мені завжди подобалися орхідеї. Як мати справу з ними?

Орхідеї — тропічні квіти. Вони люблять багато світла, тепло та вологу, тому їх найкраще розташовувати поблизу вікон, що виходять на захід або на схід. А ще — ставити на відстані від інших рослин, у місці з хорошою циркуляцією повітря. Поливати орхідеї потрібно теплою водою і дуже обережно — коли води забагато, вони гинуть. Найкраще поливати тоді, коли суміш, у якій росте квітка, вже повністю висохла. Зазвичай для цього потрібно близько двох тижнів. Раз на один-два роки квіти рекомендують пересаджувати. Для цього потрібна спеціальна суміш з кори сосни, дуба, вугілля та подрібненого коріння папоротника. Одна орхідея зазвичай коштує близько 300 гривень, проте ціна може бути вищою — залежно від сорту.

А можна посадити щось на балконі?

Так. Для балкона найкраще підходять квіти. Наприклад, однорічні рослини на кшталт петуній, маргариток, фуксій.

Тут теж важливе освітлення?

Звичайно. Якщо ваш балкон виходить на південний бік, краще садити квіти, які люблять багато світла. Наприклад, айстри, вербену, маргаритки, жоржини, іпомею. Якщо світла мало, краще обрати види, які добре ростуть у притінку. Наприклад, лобелію та бальзамін. Петунії однаково добре ростуть як у тіні, так і на сонці.

Добре. Як усе це садити?

Встановіть на балконі спеціальні ящики — вони мають бути глибокими та довгими. Не забудьте, що ящики мають містити дренажні отвори.

Підготуйте землю. Суміш для кімнатних рослин не підійде. Найкращий варіант — використовувати спеціальний мікс з перегною, річного піску та торфу. Цю суміш можна зробити самостійно або придбати. Не заповнюйте горщик землею доверху, бо тоді рослини буде складно поливати.

Якщо вирощуєте розсаду з насіння, зробіть це завчасно. Наприклад, розсаду петунії краще садити ще в лютому. Пам’ятайте, що вирощувати квіти з насіння складніше. Якщо у вас немає часу їх постійно зволожувати, вони можуть не зійти. Якщо ви не впевнені у своїх силах, купуйте готову розсаду.

Висаджуйте рослини на відстані одна від одної. Фуксії, петунії та жоржини краще садити на відстані 20—30 см. Бальзамін, вербену, маргаритки — 10—15 см.

Пам’ятайте, що пересаджувати розсаду на балкон краще в похмурий день.

Як поливати квіти?

Балконні квіти потрібно поливати щодня. Найкраще — до дев’ятої ранку. Проте є й альтернативний варіант — увечері після заходу сонця. Для поливу потрібно використовувати відстояну воду кімнатної температури.